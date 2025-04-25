Эстонская разведка: Россия не готовится к перемирию, главное давление - на Донетчине

Россия продолжает вести войну на истощение, не демонстрируя никаких признаков подготовки к возможному перемирию.

Об этом говорится в еженедельном отчете разведывательного центра Сил обороны Эстонии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По данным отчета, в течение последней недели среднее количество российских атак составляло около 137 в сутки. Показательным исключением стало воскресенье, 20 апреля, когда количество атак снизилось до 96, а авиация РФ впервые не применялась для ударов по территории Украины. В этот день также на две трети уменьшилось использование артиллерии и ударных дронов.

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Однако уже на следующий день атаки вернулись на прежний уровень, а воздушные удары стали интенсивнее в 1,5 раза. Это, по оценке эстонской разведки, свидетельствует об отсутствии реальных шагов Кремля к деэскалации, несмотря на публичные заявления Путина о готовности к миру.

Основное давление российских войск сохраняется на Донецком направлении. Особенно активные боевые действия продолжаются возле Покровска, на который приходится около трети всех атак за сутки. Также сохраняется наступательное давление в районе Торецка, где РФ пытается расширить уже занятый плацдарм. На других направлениях российские атаки остаются безуспешными.

В то же время среди успехов украинской стороны эстонская разведка отмечает взрыв на 51-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Киржачском районе. По предварительным оценкам, последствия взрыва можно сравнить с инцидентом в Торопце в сентябре 2024 года, когда было уничтожено около 30 тысяч тонн боеприпасов.

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