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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
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Эстонская разведка: Россия не готовится к перемирию, главное давление - на Донетчине

Эстония предоставит Украине помощь

Россия продолжает вести войну на истощение, не демонстрируя никаких признаков подготовки к возможному перемирию.

Об этом говорится в еженедельном отчете разведывательного центра Сил обороны Эстонии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По данным отчета, в течение последней недели среднее количество российских атак составляло около 137 в сутки. Показательным исключением стало воскресенье, 20 апреля, когда количество атак снизилось до 96, а авиация РФ впервые не применялась для ударов по территории Украины. В этот день также на две трети уменьшилось использование артиллерии и ударных дронов.

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Однако уже на следующий день атаки вернулись на прежний уровень, а воздушные удары стали интенсивнее в 1,5 раза. Это, по оценке эстонской разведки, свидетельствует об отсутствии реальных шагов Кремля к деэскалации, несмотря на публичные заявления Путина о готовности к миру.

Основное давление российских войск сохраняется на Донецком направлении. Особенно активные боевые действия продолжаются возле Покровска, на который приходится около трети всех атак за сутки. Также сохраняется наступательное давление в районе Торецка, где РФ пытается расширить уже занятый плацдарм. На других направлениях российские атаки остаются безуспешными.

В то же время среди успехов украинской стороны эстонская разведка отмечает взрыв на 51-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Киржачском районе. По предварительным оценкам, последствия взрыва можно сравнить с инцидентом в Торопце в сентябре 2024 года, когда было уничтожено около 30 тысяч тонн боеприпасов.

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Автор: 

разведка (4176) Эстония (1425) война в Украине (3902)


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Разведка "лесных братьев" не дремлет!
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25.04.2025 15:01 Ответить
Мир є. В буркалах п.дора трампла.
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25.04.2025 15:01 Ответить
Наступ їм нічого не дасть - читаймо Залужного.
Таким чином, можна з впевненістю сказати, що:

Завдяки безпілотним системам та цифровим технологіям традиційні і відомі вам види озброєнь, які десятиліттями визначали характер війни, залишилися в історії. Їх вже немає.
Броньована техніка, яка з 1915 року була основою наступальних операцій, стала беззахисною перед дешевими дронами, а отже, її використання і в інших видах бою сьогодні є неможливим.
Високоточна зброя, що використовувала GPRS-позиціонування, через розвиток РЕБ втратила свою ефективність.
Протиповітряна оборона зазнає чи не найбільших трансформацій. Поява великої кількості малих і дешевих дронів зробила економічно недоцільним використання наддорогих ракет до систем ППО.
Повітряний простір над полем бою став недоступним для пілотованої авіації і перетворив її на допоміжний засіб протиповітряної оборони. Авіація потребує модернізації і можливості вести розвідку, наносити ураження із зовсім інших відстаней.Морський простір поступово був зайнятий морськими дронами. Тепер могутні кораблі ховаються в захищених портах.
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25.04.2025 15:05 Ответить
Це не просто технології. Усе це потребує повного переосмислення форм і способів застосування. Як наслідок - перероблення воєнної доктрини. У свою чергу, це призведе до перегляду принципів організації Збройних сил і, зрештою, оборонного планування.
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25.04.2025 15:08 Ответить
 
 