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Новини Припинення вогню між Україною та РФ
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Естонська розвідка: Росія не готується до перемир’я, головний тиск - на Донеччині

Естонія надасть Україні допомогу

Росія продовжує вести війну на виснаження, не демонструючи жодних ознак підготовки до можливого перемир’я.

Про це йдеться у щотижневому звіті розвідувального центру Сил оборони Естонії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

За даними звіту, протягом останнього тижня середня кількість російських атак становила близько 137 на добу. Показовим винятком стала неділя, 20 квітня, коли кількість атак знизилась до 96, а авіація РФ вперше не застосовувалась для ударів по території України. У цей день також на дві третини зменшилось використання артилерії та ударних дронів.

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Однак уже наступного дня атаки повернулися на попередній рівень, а повітряні удари стали інтенсивнішими в 1,5 раза. Це, за оцінкою естонської розвідки, свідчить про відсутність реальних кроків Кремля до деескалації, попри публічні заяви Путіна про готовність до миру.

Основний тиск російських військ зберігається на Донецькому напрямку. Особливо активні бойові дії тривають біля Покровська, на який припадає близько третини всіх атак за добу. Також зберігається наступальний тиск у районі Торецька, де РФ намагається розширити вже зайнятий плацдарм. На інших напрямках російські атаки залишаються безуспішними.

Водночас серед успіхів української сторони естонська розвідка відзначає вибух на 51-му арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Киржацькому районі. За попередніми оцінками, наслідки вибуху можна порівняти з інцидентом у Торопці у вересні 2024 року, коли було знищено близько 30 тисяч тонн боєприпасів.

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Разведка "лесных братьев" не дремлет!
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25.04.2025 15:01 Відповісти
Мир є. В буркалах п.дора трампла.
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25.04.2025 15:01 Відповісти
Наступ їм нічого не дасть - читаймо Залужного.
Таким чином, можна з впевненістю сказати, що:

Завдяки безпілотним системам та цифровим технологіям традиційні і відомі вам види озброєнь, які десятиліттями визначали характер війни, залишилися в історії. Їх вже немає.
Броньована техніка, яка з 1915 року була основою наступальних операцій, стала беззахисною перед дешевими дронами, а отже, її використання і в інших видах бою сьогодні є неможливим.
Високоточна зброя, що використовувала GPRS-позиціонування, через розвиток РЕБ втратила свою ефективність.
Протиповітряна оборона зазнає чи не найбільших трансформацій. Поява великої кількості малих і дешевих дронів зробила економічно недоцільним використання наддорогих ракет до систем ППО.
Повітряний простір над полем бою став недоступним для пілотованої авіації і перетворив її на допоміжний засіб протиповітряної оборони. Авіація потребує модернізації і можливості вести розвідку, наносити ураження із зовсім інших відстаней.Морський простір поступово був зайнятий морськими дронами. Тепер могутні кораблі ховаються в захищених портах.
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25.04.2025 15:05 Відповісти
Це не просто технології. Усе це потребує повного переосмислення форм і способів застосування. Як наслідок - перероблення воєнної доктрини. У свою чергу, це призведе до перегляду принципів організації Збройних сил і, зрештою, оборонного планування.
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25.04.2025 15:08 Відповісти
 
 