Естонська розвідка: Росія не готується до перемир’я, головний тиск - на Донеччині
Росія продовжує вести війну на виснаження, не демонструючи жодних ознак підготовки до можливого перемир’я.
Про це йдеться у щотижневому звіті розвідувального центру Сил оборони Естонії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
За даними звіту, протягом останнього тижня середня кількість російських атак становила близько 137 на добу. Показовим винятком стала неділя, 20 квітня, коли кількість атак знизилась до 96, а авіація РФ вперше не застосовувалась для ударів по території України. У цей день також на дві третини зменшилось використання артилерії та ударних дронів.
Однак уже наступного дня атаки повернулися на попередній рівень, а повітряні удари стали інтенсивнішими в 1,5 раза. Це, за оцінкою естонської розвідки, свідчить про відсутність реальних кроків Кремля до деескалації, попри публічні заяви Путіна про готовність до миру.
Основний тиск російських військ зберігається на Донецькому напрямку. Особливо активні бойові дії тривають біля Покровська, на який припадає близько третини всіх атак за добу. Також зберігається наступальний тиск у районі Торецька, де РФ намагається розширити вже зайнятий плацдарм. На інших напрямках російські атаки залишаються безуспішними.
Водночас серед успіхів української сторони естонська розвідка відзначає вибух на 51-му арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Киржацькому районі. За попередніми оцінками, наслідки вибуху можна порівняти з інцидентом у Торопці у вересні 2024 року, коли було знищено близько 30 тисяч тонн боєприпасів.
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Таким чином, можна з впевненістю сказати, що:
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