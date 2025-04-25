На фронте произошло 63 боестолкновения, больше всего — на Покровском и Курском направлениях, — Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 63 боевых столкновения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

От обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности Сеньковка Черниговской области; Княжичи, Малая Рыбица, Поповка, Середина Буда, Проходы, Славгород, Шалигино, Белая Береза, Миропольское, Барановка, Рясное Сумской области. Авиационным ударам подверглись Проходы, Угроиды, Михайловка, Большой Прикол, Михайловское Сумской области.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении противник нанес авиационный удар по району населенного пункта Малая Волчья.

На Купянском направлении противник дважды атаковал позиции наших войск в районах Новой Кругляковки, боестолкновения продолжаются.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении враг атаковал 7 раз - в сторону Редкодуба, Новой Кругляковки, Нового Мира, Серебрянки и вблизи Нового и Торского. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении противник 1 раз атаковал позиции Сил обороны в направлении Маркового.

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На Торецком направлении сегодня противник атаковал 6 раз - в районе Дачного, Торецка и в направлении Плещеевки, Щербиновки, Дилиевки. Сейчас идут два боестолкновения.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 19 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Елизаветовка, Преображенка, Андреевка и в направлении Миролюбовки, Малиновки. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 11 атак, восемь боестолкновений до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 8 раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь, Веселое, Новоселка, Привольное и в направлении Свободного Поля, Отрадного. Авиаударам подверглись Багатир и Алексеевка.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по району населенного пункта Гуляйполе.

На Ореховском направлении враг три раза пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Новоданиловка и Степное.

На Приднепровском направлении авиационным ударам подверглись Казацкое и Антоновка.

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Операция ВСУ на Курщине

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отражали 17 атак российских захватчиков, четыре боестолкновения еще продолжаются. Противник нанес восемь авиаударов, сбросив при этом 13 КАБ, осуществил 163 обстрела, в частности семь - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.