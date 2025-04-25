На фронті відбулося 63 боєзіткнення, найбільше - на Покровському та Курському напрямках, - Генштаб

Від початку доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 63 бойових зіткнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ситуація на півночі

Від обстрілів з території РФ постраждали прикордонні населені пункти, зокрема Сеньківка Чернігівської області; Княжичі, Мала Рибиця, Попівка, Середина Буда, Проходи, Славгород, Шалигине, Біла Береза, Миропільське, Баранівка, Рясне Сумської області. Авіаційних ударів зазнали Проходи, Угроїди, Михайлівка, Великий Прикіл, Михайлівське Сумської області.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку противник завдав авіаційного удару по району населеного пункту Мала Вовча.

На Куп’янському напрямку противник двічі атакував позиції наших військ в районах Нової Кругляківки, боєзіткнення тривають.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку ворог атакував 7 разів — в бік Рідкодуба, Нової Кругляківки, Нового Миру, Серебрянки та поблизу Нового і Торського. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Краматорському напрямку противник 1 раз атакував позиції Сил оборони в напрямку Маркового.

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На Торецькому напрямку сьогодні противник атакував 6 разів — в районі Дачного, Торецька та в напрямку Плещіївки, Щербинівки, Диліївки. Зараз точаться два боєзіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 19 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Єлизаветівка, Преображенка, Андріївка та в напрямку Миролюбівки, Малинівки. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 11 атак, вісім боєзіткнень досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 8 разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Веселе, Новосілка, Привільне та в напрямку Вільного Поля, Одрадного. Авіаударів зазнали Багатир та Олексіївка.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку ворог три рази намагався просунутися поблизу населених пунктів Новоданилівка та Степове.

На Придніпровському напрямку авіаційних ударів зазнали Козацьке та Антонівка.

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Операція ЗСУ на Курщині

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбивали 17 атак російських загарбників, чотири боєзіткнення ще тривають. Противник завдав вісім авіаударів, скинувши при цьому 13 КАБ, здійснив 163 обстріли, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.