РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9613 посетителей онлайн
Новости Умер Папа Римский Франциск Похорон Папы Римского
700 10

Сибига посетит похороны Папы Римского, - МИД

похороны Папы Римского Франциска

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетит похороны Папы Римского 26 апреля.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Информация о составе украинской делегации будет опубликована позже.

"Украинская делегация будет присутствовать, примет участие в траурных богослужениях и встречах, предусмотренных программой Ватикана. У министра, кроме участия в траурных мероприятиях, запланирован ряд телефонных переговоров и встреч с его коллегами из других стран. Как вы знаете, папа Франциск молился за Украину и украинский народ. Мы благодарны ему за это и достойно чтим его память", - сказал представитель МИД.

Тихий отметил, что контакты между украинской и американской сторонами происходят постоянно на разных уровнях. В МИД рассчитывают на встречу или разговор между представителями Украины и США "в ближайшее время".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Готов встретиться с Трампом в Ватикане

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планировал поездку на похороны Папы Римского 26 апреля, и пока неизвестно отменил ли Зеленский свой визит в Ватикан.

Автор: 

Ватикан (189) Папа Римский (435) Франциск (174) Сибига Андрей (403)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
максимум чого вартий ой папа, то відвідин останнього клерка нашого посольства, та й то з поваги до посади, а не до особи.
показать весь комментарий
25.04.2025 17:06
+1
Як ви знаєте, папа Франциск молився за Україну та український народ. Ми вдячні йому за це і гідно вшановуємо його пам'ять", - сказав речник МЗС.

Ну так він і за росію молився і за те, щоб "брат і сестра" Україна і параша порозумілися... І за педофілів священників, яких витягав з халеп до себе у Ватікан.
показать весь комментарий
25.04.2025 17:17
+1
І як нам це допоможе? Ну, помер, ну, поховають, цей намісник Бога тепер звичайний труп, якого треба сховати. Подалі. Щоб не смердів. Хоча, смердів він і за життя.
показать весь комментарий
25.04.2025 17:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
максимум чого вартий ой папа, то відвідин останнього клерка нашого посольства, та й то з поваги до посади, а не до особи.
показать весь комментарий
25.04.2025 17:06 Ответить
зе!лідар знає?
по конституції, сибіга в прямому підпорядкуванні президента. сибіга, не може їздити куди заманеться на свій розсуд. виключно за розпорядженням та з директивами.
а, дєрмачина їде?
показать весь комментарий
25.04.2025 17:07 Ответить
звісно Вова знає. після сьогоднішніх заяв Рудого, Вова сам мабуть прийняв рішення не їхати на похорон, щоб там не пересіктись із Чубом. Тому відправляє туди Сибігу. бр були вже меседжі в інеті на днях, що на похоронах Вова може неформально зустрітись із Трампом. от виходить, що Вова бзікнув через заяву Рудого про те, що він готовий юридично визнати Крим кацапським.
показать весь комментарий
25.04.2025 17:20 Ответить
До живого Папи Римського, було набагато більше бажаючих, його ОСОБИСТО, відвідати, а коли гигнувся, то і так зійде …
Високі відносини…
показать весь комментарий
25.04.2025 17:10 Ответить
Прутін, мабуть теж має бути ОСОБИСТО, як не крути, а у нього ж, млрд дол і євро, у Банку Ватікана …??
показать весь комментарий
25.04.2025 17:12 Ответить
Як ви знаєте, папа Франциск молився за Україну та український народ. Ми вдячні йому за це і гідно вшановуємо його пам'ять", - сказав речник МЗС.

Ну так він і за росію молився і за те, щоб "брат і сестра" Україна і параша порозумілися... І за педофілів священників, яких витягав з халеп до себе у Ватікан.
показать весь комментарий
25.04.2025 17:17 Ответить
Молився він...
Недарма прозвали те місце ВАТИканом.
показать весь комментарий
25.04.2025 17:28 Ответить
Ну і не уточнюється - кому/чому саме молився...
показать весь комментарий
25.04.2025 17:29 Ответить
І як нам це допоможе? Ну, помер, ну, поховають, цей намісник Бога тепер звичайний труп, якого треба сховати. Подалі. Щоб не смердів. Хоча, смердів він і за життя.
показать весь комментарий
25.04.2025 17:26 Ответить
Координати є
показать весь комментарий
25.04.2025 18:09 Ответить
 
 