Сибига посетит похороны Папы Римского, - МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетит похороны Папы Римского 26 апреля.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Информация о составе украинской делегации будет опубликована позже.

"Украинская делегация будет присутствовать, примет участие в траурных богослужениях и встречах, предусмотренных программой Ватикана. У министра, кроме участия в траурных мероприятиях, запланирован ряд телефонных переговоров и встреч с его коллегами из других стран. Как вы знаете, папа Франциск молился за Украину и украинский народ. Мы благодарны ему за это и достойно чтим его память", - сказал представитель МИД.

Тихий отметил, что контакты между украинской и американской сторонами происходят постоянно на разных уровнях. В МИД рассчитывают на встречу или разговор между представителями Украины и США "в ближайшее время".

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планировал поездку на похороны Папы Римского 26 апреля, и пока неизвестно отменил ли Зеленский свой визит в Ватикан.