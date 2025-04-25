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Сибіга відвідає похорон Папи Римського, - МЗС

похорон Папи Римського Франциска

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає похорон Папи Римського 26 квітня.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Інформація про склад української делегації буде опублікована пізніше.

"Українська делегація буде присутня, візьме участь у жалобних богослужіннях і зустрічах, які передбачені програмою Ватикану. У міністра, окрім участі у жалобних заходах, запланована низка телефонних переговорів та зустрічей з його колегами з інших країн. Як ви знаєте, папа Франциск молився за Україну та український народ. Ми вдячні йому за це і гідно вшановуємо його пам'ять", — сказав речник МЗС.

Тихий зауважив, що контакти між українською та американською сторонами відбуваються постійно на різних рівнях. У МЗС розраховують на зустріч або розмову між представниками України та США "найближчим часом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Готовий зустрітися з Трампом у Ватикані

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планував поїздку на похорон Папи Римського 26 квітня, та поки невідомо чи скасував Зеленський свій візит до Ватикану.

Автор: 

Ватикан (142) Папа Римський (317) Папа Франциск (189) Сибіга Андрій (408)


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максимум чого вартий ой папа, то відвідин останнього клерка нашого посольства, та й то з поваги до посади, а не до особи.
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25.04.2025 17:06 Відповісти
зе!лідар знає?
по конституції, сибіга в прямому підпорядкуванні президента. сибіга, не може їздити куди заманеться на свій розсуд. виключно за розпорядженням та з директивами.
а, дєрмачина їде?
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25.04.2025 17:07 Відповісти
звісно Вова знає. після сьогоднішніх заяв Рудого, Вова сам мабуть прийняв рішення не їхати на похорон, щоб там не пересіктись із Чубом. Тому відправляє туди Сибігу. бр були вже меседжі в інеті на днях, що на похоронах Вова може неформально зустрітись із Трампом. от виходить, що Вова бзікнув через заяву Рудого про те, що він готовий юридично визнати Крим кацапським.
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25.04.2025 17:20 Відповісти
До живого Папи Римського, було набагато більше бажаючих, його ОСОБИСТО, відвідати, а коли гигнувся, то і так зійде …
Високі відносини…
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25.04.2025 17:10 Відповісти
Прутін, мабуть теж має бути ОСОБИСТО, як не крути, а у нього ж, млрд дол і євро, у Банку Ватікана …??
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25.04.2025 17:12 Відповісти
Як ви знаєте, папа Франциск молився за Україну та український народ. Ми вдячні йому за це і гідно вшановуємо його пам'ять", - сказав речник МЗС.

Ну так він і за росію молився і за те, щоб "брат і сестра" Україна і параша порозумілися... І за педофілів священників, яких витягав з халеп до себе у Ватікан.
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25.04.2025 17:17 Відповісти
Молився він...
Недарма прозвали те місце ВАТИканом.
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25.04.2025 17:28 Відповісти
Ну і не уточнюється - кому/чому саме молився...
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25.04.2025 17:29 Відповісти
І як нам це допоможе? Ну, помер, ну, поховають, цей намісник Бога тепер звичайний труп, якого треба сховати. Подалі. Щоб не смердів. Хоча, смердів він і за життя.
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25.04.2025 17:26 Відповісти
 
 