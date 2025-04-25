Сибіга відвідає похорон Папи Римського, - МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає похорон Папи Римського 26 квітня.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Інформація про склад української делегації буде опублікована пізніше.

"Українська делегація буде присутня, візьме участь у жалобних богослужіннях і зустрічах, які передбачені програмою Ватикану. У міністра, окрім участі у жалобних заходах, запланована низка телефонних переговорів та зустрічей з його колегами з інших країн. Як ви знаєте, папа Франциск молився за Україну та український народ. Ми вдячні йому за це і гідно вшановуємо його пам'ять", — сказав речник МЗС.

Тихий зауважив, що контакти між українською та американською сторонами відбуваються постійно на різних рівнях. У МЗС розраховують на зустріч або розмову між представниками України та США "найближчим часом".

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Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планував поїздку на похорон Папи Римського 26 квітня, та поки невідомо чи скасував Зеленський свій візит до Ватикану.