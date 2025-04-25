Украина остается открытой для диалога с Китаем, чтобы решить проблемные вопросы, - МИД
В Китае "серьезно обеспокоены" тем, что китайские граждане участвуют в войне против Украины на стороне РФ, поэтому Киев остается открытым для диалога с Пекином по решению этого вопроса.
Об этом на брифинге заявил спикер МИД Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы считаем, что между странами, которые имеют устоявшийся диалог, все проблемные вопросы должны решаться только путем диалога. Мы для диалога с Китаем остаемся открытыми", - подчеркнул он.
По словам Тихого, украинские предложения по контактам между министрами МИД и лидерами государств находятся на рассмотрении китайской стороны уже "достаточно длительное время".
"Мы считаем, что организация этих контактов как можно скорее поможет более четко понять позиции сторон и решать актуальные вопросы повестки дня. А затягивание или избежание контактов может привести к кризису доверия", - сказал Тихий.
По мнению украинского МИД, это не будет соответствовать "духу конструктивного взаимодействия, который потенциально присущ украинско-китайским отношениям".
Граждане Китая в плену ВСУ
Напомним, ранее сообщалось, что украинские защитники взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области. Они воевали в составе армии РФ.
По словам президента, ВСУ вступили в бой с шестью китайцами в Донецкой области в пределах населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка, после чего двоих взяли в плен.
Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Китая из-за участия граждан страны в войне России против Украины на стороне РФ.
Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что Штаты знают о том, что Украина взяла в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России.
В Китае, комментируя заявление Зеленского, призвали "не прибегать к безответственным высказываниям" и "быть трезвыми и рассудительными" в понимании роли Китая в российско-украинской войне.
Впоследствии Зеленский заявил, что против Украины в составе российско-оккупационных войск воюют по меньшей мере несколько сотен граждан Китая.
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Бо це буде від привладних чергова мильна опера, як з єфремовим, беркутнею, ну, Татаров знає, як це робив…!!!