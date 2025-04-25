Україна залишається відкритою для діалогу з Китаєм, щоб розв’язати проблемні питання, - МЗС

У Китаї "серйозно занепокоєні" тим, що китайські громадяни беруть участь у війні проти України на боці РФ, тому Київ залишається відкритим для діалогу з Пекіном щодо розв'язання цього питання.

Про це на брифінгу заявив речник МЗС Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що між країнами, які мають усталений діалог, всі проблемні питання мають вирішуватися лише шляхом діалогу. Ми для діалогу з Китаєм залишаємося відкритими", - наголосив він.

За словами Тихого, українські пропозиції щодо контактів між міністрами МЗС та лідерів держав знаходяться на розгляді китайської сторони вже "достатньо тривалий час".

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"Ми вважаємо, що організація цих контактів якомога швидше допоможе більш чітко зрозуміти позиції сторін та розв'язувати актуальні питання порядку денного. А затягування чи уникнення контактів може призвести до кризи довіри", - сказав Тихий.

На думку українського МЗС, це не відповідатиме "духу конструктивної взаємодії, який потенційно притаманний україно-китайським відносинам".

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Громадяни Китаю у полоні ЗСУ

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українські захисники взяли в полон двох громадян Китаю у Донецькій області. Вони воювали у складі армії РФ.

За словами президента, ЗСУ вступили в бій з шістьма китайцями у Донецькій області в межах населених пунктів Тарасівка і Білогорівка, після чого двох взяли у полон.

Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю через участь громадян країни у війні Росії проти України на боці РФ.

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Штати знають про те, що Україна взяла в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії.

У Китаї, коментуючи заяву Зеленського, закликали "не вдаватися до безвідповідальних висловлювань" та "бути тверезими й розсудливими" в розумінні ролі Китаю в російсько-українській війні.

Згодом Зеленський заявив, що проти України у складі російсько-окупаційних військ воюють щонайменше кілька сотень громадян Китаю.

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