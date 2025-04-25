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Новости Похорон Папы Римского
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Зеленский о поездке на прощание с Папой Римским: Если я не успею, то Украина будет представлена на уровне главы МИД и первой леди

Зеленский о визите на похороны Папы Франциска

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине важно присутствовать на прощании с Папой Римским Франциском. По словам президента, если он не сможет лично посетить церемонию прощания с главой Католической церкви, то страну представят министр иностранных дел и первая леди.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами во время почтения памяти жертв российского обстрела в Святошинском районе Киева, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Президент сказал, что важно, чтобы Украина присутствовала на церемонии не только из-за хороших отношений с Ватиканом и помощи Ватикана по возвращению украинских детей и обмену пленных, но и из-за личных хороших отношений с Папой Римским Франциском. А также, по его словам, чтобы выразить слова сочувствия и благодарности Ватикану и Италии, поскольку Украина очень уважает дружеские и партнерские отношения с премьер-министром Италии.

"Если я не буду успевать, Украина будет представлена на достойном уровне. Министр иностранных дел и первая леди будут там присутствовать", - сказал Зеленский журналистам.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планировал поездку на похороны Папы Римского 26 апреля, и пока неизвестно отменил ли Зеленский свой визит в Ватикан.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20378) похороны (1529) Франциск (174) Сибига Андрей (403)


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Топ комментарии
+7
перша лєдя, це хто?
зе!скумбрія?
вона відразу з африки в італію махнула? навіть не передягнулася?
ну, нехай. українці ж все оплатять.
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25.04.2025 19:46
+4
Першп шмара на похованні поца це вам не скумбрія по 8 чи Ленка -попочленка.
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25.04.2025 19:41
+4
Що воно там буде робити? З усіх сил корчити сумну рожу? Це ж не відпочинок як в Оманському готелі. Там треба поводитись як нормальна людина, а не як обдолбаний клоун.
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25.04.2025 19:46
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Правила форума Совет форумчан
Правильне рішення. Всі розуміють.
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25.04.2025 19:38 Ответить
Надайте перелік отіх всіх хто по вашому це розуміє.
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25.04.2025 19:44 Ответить
Risposta che denota solo che hai anima e cuore in posti diversi.
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25.04.2025 19:55 Ответить
А по людськи?
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25.04.2025 20:24 Ответить
Astufa nepperdilo gorocho grocho mundilo zralo oberzo trumo.
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25.04.2025 20:38 Ответить
"Якщо я не буду встигати, Україна буде представлена на достойному рівні. Міністр закордонних справ і перша леді будуть там присутні", - сказав Зеленський журналістам.
==============

Всi це хто? На поїздку до іпеня в ПАР на добу (коли мирні переговори в самому розпалі обговорення) у нього є час, а тут раптово немає
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25.04.2025 20:37 Ответить
Мабуть, єрмак, не встигає пограти та випрасувати, нового костюма для хєранту?? ДУС треба розбронювати, за таке… Прямо, саботажники якісь… Паразіти!
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25.04.2025 19:40 Ответить
В теме утирок справ в Україні мало, що ти по всьому світу колесиш? Папу і без тебе поховть, та і не оскандалишсч, як завжди!
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25.04.2025 19:40 Ответить
Першп шмара на похованні поца це вам не скумбрія по 8 чи Ленка -попочленка.
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25.04.2025 19:41 Ответить
ти чимось, чи кимось обіжений на весь білий світ...!?
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25.04.2025 19:45 Ответить
Касаб, у нас на таких як ти не ОБІЖАЮТСЯ. Бо то є гріх на таких як ти ОБІЖАТСЯ.
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25.04.2025 19:53 Ответить
А зелебобу там дуже хотіли всі бачити!
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25.04.2025 19:44 Ответить
Не зрозуміє натяк тільки повний дурень.
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25.04.2025 19:44 Ответить
Папа вже мертви.Йому байдуже,хто буде.
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25.04.2025 19:45 Ответить
перша лєдя, це хто?
зе!скумбрія?
вона відразу з африки в італію махнула? навіть не передягнулася?
ну, нехай. українці ж все оплатять.
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25.04.2025 19:46 Ответить
Головне відібрати в неї телефон щоб вона не виказала оркам пересування військ.
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25.04.2025 19:47 Ответить
От мені цікаво що Осел може не встигнути? Хто йому таку мутню наказав казати?
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25.04.2025 19:46 Ответить
Що воно там буде робити? З усіх сил корчити сумну рожу? Це ж не відпочинок як в Оманському готелі. Там треба поводитись як нормальна людина, а не як обдолбаний клоун.
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25.04.2025 19:46 Ответить
Швидше дурнувату. Ще б не розсміявся.
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25.04.2025 19:48 Ответить
Якщо я не встигну, то Україна буде представлена на рівні голови МЗС та першої леді Джерело: https://censor.net/ua/n3548860

Невже Марина Порошенко буде представляти Україну? Було б пристойо!
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25.04.2025 19:50 Ответить
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25.04.2025 19:52 Ответить
франциск був українофобом,ще та падлюка,про мертвих ,або нічого,або правда
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25.04.2025 19:52 Ответить
Навряд чи! Просто у нього було звичайне старече слабоумство!
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25.04.2025 20:01 Ответить
А шо тобі збиратися? - рот закрив і поїхав
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25.04.2025 19:59 Ответить
😄😁🥰🤣
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25.04.2025 20:03 Ответить
Кстати, там в рф "z-банутые" уже требуют немедленного "удара возмездия" за генерала. Так что "лидер" очень даже успеет свалить хоть на похороны, хоть еще куда-то...
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25.04.2025 20:01 Ответить
А в Риме что, подождать не могут!😠
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25.04.2025 20:17 Ответить
І правда, папі вже поспішати нікуди.
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25.04.2025 20:25 Ответить
Закордонні вояжі Трутня&Co за державний кошт в Оман, Хфранцію, ПАР, Ватикан якісь там шатли, кейси, потужні обіцянки, плани перемоги, миру, стійкості, підтримки, коаліції охочих, та ще Бог зна що - не дали жодної користі нашій країні, тільки обіцянки і сором. Вава Астанавись!
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25.04.2025 20:25 Ответить
😁😅🤣 папа не воняй, "найвеличніший" щн з України не приїхав! 😁
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25.04.2025 20:27 Ответить
Ботні набігло, видно до дощу.
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25.04.2025 20:27 Ответить
Ні ну звістно поПАРитись це більш важливий візит ніж той де будуть усі сильні світу
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25.04.2025 20:27 Ответить
папа рімський на кацапів працював.
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25.04.2025 20:28 Ответить
А якщо встигнеш? То що? Скумбрія де буде?
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25.04.2025 20:35 Ответить
Цей понос кругом встигне
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25.04.2025 20:42 Ответить
 
 