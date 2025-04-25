Зеленский о поездке на прощание с Папой Римским: Если я не успею, то Украина будет представлена на уровне главы МИД и первой леди
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине важно присутствовать на прощании с Папой Римским Франциском. По словам президента, если он не сможет лично посетить церемонию прощания с главой Католической церкви, то страну представят министр иностранных дел и первая леди.
Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами во время почтения памяти жертв российского обстрела в Святошинском районе Киева, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Президент сказал, что важно, чтобы Украина присутствовала на церемонии не только из-за хороших отношений с Ватиканом и помощи Ватикана по возвращению украинских детей и обмену пленных, но и из-за личных хороших отношений с Папой Римским Франциском. А также, по его словам, чтобы выразить слова сочувствия и благодарности Ватикану и Италии, поскольку Украина очень уважает дружеские и партнерские отношения с премьер-министром Италии.
"Если я не буду успевать, Украина будет представлена на достойном уровне. Министр иностранных дел и первая леди будут там присутствовать", - сказал Зеленский журналистам.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планировал поездку на похороны Папы Римского 26 апреля, и пока неизвестно отменил ли Зеленский свой визит в Ватикан.
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Всi це хто? На поїздку до іпеня в ПАР на добу (коли мирні переговори в самому розпалі обговорення) у нього є час, а тут раптово немає
зе!скумбрія?
вона відразу з африки в італію махнула? навіть не передягнулася?
ну, нехай. українці ж все оплатять.
Невже Марина Порошенко буде представляти Україну? Було б пристойо!