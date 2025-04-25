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Новини Похорон Папи Римського
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Зеленський про поїздку на прощання з Папою Римський: Якщо я не встигну, то Україна буде представлена на рівні голови МЗС та першої леді

Зеленський про візит на похорон Папи Франциска

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні важливо бути присутньою на прощанні з Папою Римським Франциском. За словами президента, якщо він не зможе особисто відвідати церемонію прощання з главою Католицької церкви, то країну представлять міністр закордонних справ та перша леді.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами під час вшанування жертв російського обстрілу у Святошинському районі Києва, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Президент сказав, що важливо, щоб Україна була присутня на церемонії не тільки через хороші відносини з Ватиканом і допомогу Ватикану щодо повернення українських дітей і обміну полонених, а й через особисті хороші відносини з Папою Римським Франциском. А також, за його словами, щоб висловити слова співчуття і вдячності Ватикану і Італії, оскільки Україна дуже поважає дружні і партнерські відносини з прем'єр-міністром Італії.

"Якщо я не буду встигати, Україна буде представлена на достойному рівні. Міністр закордонних справ і перша леді будуть там присутні", - сказав Зеленський журналістам.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планував поїздку на похорон Папи Римського 26 квітня, та поки невідомо чи скасував Зеленський свій візит до Ватикану.

Читайте також: Трамп заявив, що "можливо" зустрінеться із Зеленським на похоронах Папи Римського

Автор: 

Зеленський Володимир (23857) похорон (1284) Папа Франциск (189) Сибіга Андрій (408)


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Топ коментарі
+6
Що воно там буде робити? З усіх сил корчити сумну рожу? Це ж не відпочинок як в Оманському готелі. Там треба поводитись як нормальна людина, а не як обдолбаний клоун.
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25.04.2025 19:46
+6
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25.04.2025 19:52
+5
Першп шмара на похованні поца це вам не скумбрія по 8 чи Ленка -попочленка.
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25.04.2025 19:41
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Правильне рішення. Всі розуміють.
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25.04.2025 19:38 Відповісти
Надайте перелік отіх всіх хто по вашому це розуміє.
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25.04.2025 19:44 Відповісти
Risposta che denota solo che hai anima e cuore in posti diversi.
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25.04.2025 19:55 Відповісти
А по людськи?
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25.04.2025 20:24 Відповісти
Astufa nepperdilo gorocho grocho mundilo zralo oberzo trumo.
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25.04.2025 20:38 Відповісти
"Якщо я не буду встигати, Україна буде представлена на достойному рівні. Міністр закордонних справ і перша леді будуть там присутні", - сказав Зеленський журналістам.
==============

Всi це хто? На поїздку до іпеня в ПАР на добу (коли мирні переговори в самому розпалі обговорення) у нього є час, а тут раптово немає
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25.04.2025 20:37 Відповісти
Мабуть, єрмак, не встигає пограти та випрасувати, нового костюма для хєранту?? ДУС треба розбронювати, за таке… Прямо, саботажники якісь… Паразіти!
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25.04.2025 19:40 Відповісти
В теме утирок справ в Україні мало, що ти по всьому світу колесиш? Папу і без тебе поховть, та і не оскандалишсч, як завжди!
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25.04.2025 19:40 Відповісти
Першп шмара на похованні поца це вам не скумбрія по 8 чи Ленка -попочленка.
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25.04.2025 19:41 Відповісти
ти чимось, чи кимось обіжений на весь білий світ...!?
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25.04.2025 19:45 Відповісти
Касаб, у нас на таких як ти не ОБІЖАЮТСЯ. Бо то є гріх на таких як ти ОБІЖАТСЯ.
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25.04.2025 19:53 Відповісти
А зелебобу там дуже хотіли всі бачити!
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25.04.2025 19:44 Відповісти
Не зрозуміє натяк тільки повний дурень.
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25.04.2025 19:44 Відповісти
Папа вже мертви.Йому байдуже,хто буде.
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25.04.2025 19:45 Відповісти
От мені цікаво що Осел може не встигнути? Хто йому таку мутню наказав казати?
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25.04.2025 19:46 Відповісти
Що воно там буде робити? З усіх сил корчити сумну рожу? Це ж не відпочинок як в Оманському готелі. Там треба поводитись як нормальна людина, а не як обдолбаний клоун.
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25.04.2025 19:46 Відповісти
Швидше дурнувату. Ще б не розсміявся.
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25.04.2025 19:48 Відповісти
Якщо я не встигну, то Україна буде представлена на рівні голови МЗС та першої леді Джерело: https://censor.net/ua/n3548860

Невже Марина Порошенко буде представляти Україну? Було б пристойо!
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25.04.2025 19:50 Відповісти
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25.04.2025 19:52 Відповісти
франциск був українофобом,ще та падлюка,про мертвих ,або нічого,або правда
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25.04.2025 19:52 Відповісти
Навряд чи! Просто у нього було звичайне старече слабоумство!
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25.04.2025 20:01 Відповісти
А шо тобі збиратися? - рот закрив і поїхав
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25.04.2025 19:59 Відповісти
😄😁🥰🤣
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25.04.2025 20:03 Відповісти
Кстати, там в рф "z-банутые" уже требуют немедленного "удара возмездия" за генерала. Так что "лидер" очень даже успеет свалить хоть на похороны, хоть еще куда-то...
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25.04.2025 20:01 Відповісти
А в Риме что, подождать не могут!😠
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25.04.2025 20:17 Відповісти
І правда, папі вже поспішати нікуди.
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25.04.2025 20:25 Відповісти
Закордонні вояжі Трутня&Co за державний кошт в Оман, Хфранцію, ПАР, Ватикан якісь там шатли, кейси, потужні обіцянки, плани перемоги, миру, стійкості, підтримки, коаліції охочих, та ще Бог зна що - не дали жодної користі нашій країні, тільки обіцянки і сором. Вава Астанавись!
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25.04.2025 20:25 Відповісти
😁😅🤣 папа не воняй, "найвеличніший" щн з України не приїхав! 😁
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25.04.2025 20:27 Відповісти
Ні ну звістно поПАРитись це більш важливий візит ніж той де будуть усі сильні світу
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25.04.2025 20:27 Відповісти
папа рімський на кацапів працював.
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25.04.2025 20:28 Відповісти
А якщо встигнеш? То що? Скумбрія де буде?
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25.04.2025 20:35 Відповісти
Вильне хвостом
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25.04.2025 20:43 Відповісти
Хоть покушать успел работяга.
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25.04.2025 20:55 Відповісти
 
 