Зеленський про поїздку на прощання з Папою Римський: Якщо я не встигну, то Україна буде представлена на рівні голови МЗС та першої леді

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні важливо бути присутньою на прощанні з Папою Римським Франциском. За словами президента, якщо він не зможе особисто відвідати церемонію прощання з главою Католицької церкви, то країну представлять міністр закордонних справ та перша леді.

Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами під час вшанування жертв російського обстрілу у Святошинському районі Києва, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Президент сказав, що важливо, щоб Україна була присутня на церемонії не тільки через хороші відносини з Ватиканом і допомогу Ватикану щодо повернення українських дітей і обміну полонених, а й через особисті хороші відносини з Папою Римським Франциском. А також, за його словами, щоб висловити слова співчуття і вдячності Ватикану і Італії, оскільки Україна дуже поважає дружні і партнерські відносини з прем'єр-міністром Італії.

"Якщо я не буду встигати, Україна буде представлена на достойному рівні. Міністр закордонних справ і перша леді будуть там присутні", - сказав Зеленський журналістам.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планував поїздку на похорон Папи Римського 26 квітня, та поки невідомо чи скасував Зеленський свій візит до Ватикану.

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