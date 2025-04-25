На фронте произошло 116 боестолкновений, на Покровском направлении обезврежено 137 оккупантов, - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 116 боестолкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Враг нанес 90 авиационных ударов, применив 166 КАБ. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1116 дронов-камикадзе и осуществили 4485 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении противник нанес авиационный удар по району населенного пункта Малая Волчья.

На Купянском направлении враг совершил 4 штурма позиций наших защитников в районе Новой Кругляковки.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 11 раз атаковали позиции украинцев в сторону Редкодуба, Дружелюбовки, Новосергиевки, Нового Мира, Серебрянки и вблизи Новоегоровки, Нового, Торского. Сейчас украинские защитники отражают четыре атаки противника.

Силы обороны остановили 2 наступательные действия захватчиков в сторону Григорьевки на Северском направлении.

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На Краматорском направлении пока зафиксировано 5 боестолкновений в районе Часова Яра и в направлении Маркового и Белой Горы. Один бой продолжается до сих пор.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районе Дачного, Торецка и в направлении Плещеевки, Щербиновки, Дилиевки. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 31 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Елизаветовка, Преображенка, Андреевка, Старая Николаевка, Лисовка, Котлино, Новоалександровка и в направлении Миролюбовки, Романовки, Малиновки. К этому времени продолжаются шесть боестолкновений. Сегодня на этом направлении было обезврежено 137 оккупантов, 65 из них - безвозвратно. Также уничтожено 13 единиц автомобильной техники, два мотоцикла, две пушки, кроме того повреждены два орудия российских оккупантов.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 12 вражеских штурмов позиций наших войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Веселое, Новоселка, Привольное и в направлении Свободного Поля, Отрадного. Еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиаударам подверглись Багатир, Новополь, Новодаровка и Алексеевка.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по району Гуляйполя.

На Ореховском направлении враг 4 раза пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Новоданиловка и Степное.

На Приднепровском направлении состоялось одно боестолкновение с противником. Авиационным ударам подверглись Казацкое и Антоновка.

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Операция ВСУ на Курщине

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 25 штурмов позиций украинских подразделений. Сейчас продолжается одно боестолкновение. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив при этом 18 управляемых бомб, и совершил 272 артиллерийских обстрелов, восемь из которых - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.