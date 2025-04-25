На фронті відбулося 116 боєзіткнень, на Покровському напрямку знешкоджено 137 окупантів, - Генштаб

Від початку цієї доби, станом на 22:00, на фронті відбулося 116 боєзіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ворог завдав 90 авіаційних ударів, застосувавши 166 КАБ. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 1116 дронів-камікадзе та здійснили 4485 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку противник завдав авіаційного удару по району населеного пункту Мала Вовча.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 4 штурми позицій наших оборонців у районі Нової Кругляківки.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців в бік Рідкодуба, Дружелюбівки, Новосергіївки, Нового Миру, Серебрянки та поблизу Новоєгорівки, Нового, Торського. Наразі українські захисники відбивають чотири атаки противника.

Сили оборони зупинили 2 наступальні дії загарбників у бік Григорівки на Сіверському напрямку.

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На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 5 боєзіткнень у районі Часового Яру та в напрямку Маркового і Білої Гори. Один бій триває до цього часу.

На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районі Дачного, Торецька та в напрямку Плещіївки, Щербинівки, Диліївки. Наразі триває одне боєзіткнення.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 31 раз намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Єлизаветівка, Преображенка, Андріївка, Стара Миколаївка, Лисівка, Котлине, Новоолександрівка та в напрямку Миролюбівки, Романівки, Малинівки. До цього часу тривають шість боєзіткнень. Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 137 окупантів, 65 з них — безповоротно. Також знищено 13 одиниць автомобільної техніки, два мотоцикли, дві гармати, крім того пошкоджено дві гармати російських окупантів.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 12 ворожих штурмів позицій наших військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Веселе, Новосілка, Привільне та в напрямку Вільного Поля, Одрадного. Ще чотири боєзіткнення тривають до цього часу. Авіаударів зазнали Багатир, Новопіль, Новодарівка та Олексіївка.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по району Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази намагався просунутися поблизу населених пунктів Новоданилівка та Степове.

На Придніпровському напрямку відбулось одне боєзіткнення з противником. Авіаційних ударів зазнали Козацьке та Антонівка.

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Операція ЗСУ на Курщині

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 25 штурмів позицій українських підрозділів. Наразі триває одне боєзіткнення. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши при цьому 18 керованих бомб, та здійснив 272 артилерійських обстрілів, вісім з яких — із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.