Науседа о возможном признании Крыма российским: Это бомба замедленного действия

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что возможное юридическое признание оккупированного Россией украинского полуострова Крым станет "бомбой замедленного действия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на литовский вещатель LRT, который цитирует заявление Науседы.

Комментируя заявление президента США Дональда Трампа, что Крым "уже принадлежит России", а подход Европы к этому вопросу совсем другой, Науседа сказал:

"Если мы сделаем то, что предлагается сделать, и признаем Крым российским де-юре, то это будет бомба замедленного действия, которая взорвется и останется на месте все время. Красные линии установлены для того, чтобы их не пересекали".

Кроме этого, политик подчеркнул, что прежде всего необходимо учитывать позицию Украины.

"Это страна, которая понесла наибольшие потери, где пострадало много невинных людей. Инфраструктура разрушена, экономика уничтожена. Разве они не имеют права решительно высказать свое мнение относительно этих предложений?", - заявил Науседа.

Напомним, 24 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что никто не просит лидера Украины Владимира Зеленского признать Крым российской территорией, потому что полуостров был потерян "много лет назад".

25 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что оккупированный Крым "останется с Россией".

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