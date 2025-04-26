Науседа о возможном признании Крыма российским: Это бомба замедленного действия
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что возможное юридическое признание оккупированного Россией украинского полуострова Крым станет "бомбой замедленного действия".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на литовский вещатель LRT, который цитирует заявление Науседы.
Комментируя заявление президента США Дональда Трампа, что Крым "уже принадлежит России", а подход Европы к этому вопросу совсем другой, Науседа сказал:
"Если мы сделаем то, что предлагается сделать, и признаем Крым российским де-юре, то это будет бомба замедленного действия, которая взорвется и останется на месте все время. Красные линии установлены для того, чтобы их не пересекали".
Кроме этого, политик подчеркнул, что прежде всего необходимо учитывать позицию Украины.
"Это страна, которая понесла наибольшие потери, где пострадало много невинных людей. Инфраструктура разрушена, экономика уничтожена. Разве они не имеют права решительно высказать свое мнение относительно этих предложений?", - заявил Науседа.
Напомним, 24 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что никто не просит лидера Украины Владимира Зеленского признать Крым российской территорией, потому что полуостров был потерян "много лет назад".
25 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что оккупированный Крым "останется с Россией".
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делить Немытую будем по-честному.
Камчатка - США
Курилы - Японии
Сибирь Китаю и Монголам
Южное Зауралье - Венгрии (за тысячу лет не вписались в Европейские ценности, пора возвращаться к родным стойбищам).
Кавказ - Турции и Персам
Казань и Южное Подбрюшье России - Казахстану
Карелия - Финляндии
Калининград - Германии
Биробиджан- и мне интересно кому? Возможно это будет Китайское решение Палестино- Израильской проблемы.
Кубань, Курск, Белгород, Воронеж, Ростов - ну, тут без вариантов.
є таке слово - прецедент, це перший раз дебати-шмибати,
а після визнання Криму кацапським - це вже колія пробита
і багато хто в неї всіма колесами тут же і стане-впіхнеться - так це ж май же дорога!
В результаті розпаду СРСР кордони між колишніми радянськими республіками були встановлені так, як вони були в СРСР.
Інакше існувала б невизначеність кордонів між колишніми радянськими республіками, які в різний час входили до складу різних держав тa імперій.
Виберіть зручний для себе період часу І ви можете претендувати практично на будь-яку територію.
Тому турки не визнають Крим російським. І навіть монголи радісно нагадують, що Московське князівство отримало ярлик від орди на право існування , a Кримське ханство з'явилося в результаті розпаду імперії Чингісхана. Тай «європейці» не пасут задних.
"Готи - це назва союзу германських племен, що кочyвали під час Великої міграції народів в III столітті в регіони Північного Причорномор'я. Готи опинилися в Криму під час міграцій пізньої античності, в III столітті нашої ери. У Криму готи швидко захопили і асимілювали решту аланів і окупували весь півострів, крім Херсонеса. В кінці III століття готи взяли під свій контроль Боспорське царство. До середини четвертого століття, після занепаду Боспорського царства, готи стали головною політичною силою півострова". Вікіпедія
Тож Україні потрiбнo взяти «готів» як союзників і відігнати мухосранських загарбників.
а потім вони захочуть визнання херсонської, запорізької і донбасу, і для цього вони захоплять ще нові території? тобто буде нова війна?
не можна цього робити. це створить прецедент.
росія побачить, що , для того, щоб америка признала раніше окуповані території, треба захватити нові території.
все одно вже вся торгівля з Китаєм у Америки розірвана , тому Америці не буде чим лякати Китай.
раніше Америка ще могла пригрозити Китаю розірванням з ним торгівлі.
зараз Америка вже нічого Китаю зробити не зможе.