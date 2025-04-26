Науседа про можливе визнання Криму російським: Це бомба сповільненої дії
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що можливе юридичне визнання окупованого Росією українського півострова Крим стане "бомбою сповільненої дії".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на литовський мовник LRT, який цитує заяву Науседи.
Коментуючи заяву президента США Дональда Трампа, що Крим "вже належить Росії", а підхід Європи до цього питання зовсім інший, Науседа сказав:
"Якщо ми зробимо те, що пропонується зробити, і визнаємо Крим російським де-юре, то це буде бомба уповільненої дії, яка вибухне і залишиться на місці весь час. Червоні лінії встановлені для того, щоб їх не перетинали".
Окрім цього, політик наголосив, що насамперед необхідно враховувати позицію України.
"Це країна, яка зазнала найбільших втрат, де постраждало багато невинних людей. Інфраструктура зруйнована, економіка знищена. Хіба вони не мають права рішуче висловити свою думку щодо цих пропозицій?", - заявив Науседа.
Нагадаємо, 24 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що ніхто не просить лідера України Володимира Зеленського визнати Крим російською територією, бо півострів був втрачений "багато років тому".
25 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що окупований Крим "залишиться з Росією".
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делить Немытую будем по-честному.
Камчатка - США
Курилы - Японии
Сибирь Китаю и Монголам
Южное Зауралье - Венгрии (за тысячу лет не вписались в Европейские ценности, пора возвращаться к родным стойбищам).
Кавказ - Турции и Персам
Казань и Южное Подбрюшье России - Казахстану
Карелия - Финляндии
Калининград - Германии
Биробиджан- и мне интересно кому? Возможно это будет Китайское решение Палестино- Израильской проблемы.
Кубань, Курск, Белгород, Воронеж, Ростов - ну, тут без вариантов.
є таке слово - прецедент, це перший раз дебати-шмибати,
а після визнання Криму кацапським - це вже колія пробита
і багато хто в неї всіма колесами тут же і стане-впіхнеться - так це ж май же дорога!
В результаті розпаду СРСР кордони між колишніми радянськими республіками були встановлені так, як вони були в СРСР.
Інакше існувала б невизначеність кордонів між колишніми радянськими республіками, які в різний час входили до складу різних держав тa імперій.
Виберіть зручний для себе період часу І ви можете претендувати практично на будь-яку територію.
Тому турки не визнають Крим російським. І навіть монголи радісно нагадують, що Московське князівство отримало ярлик від орди на право існування , a Кримське ханство з'явилося в результаті розпаду імперії Чингісхана. Тай «європейці» не пасут задних.
"Готи - це назва союзу германських племен, що кочyвали під час Великої міграції народів в III столітті в регіони Північного Причорномор'я. Готи опинилися в Криму під час міграцій пізньої античності, в III столітті нашої ери. У Криму готи швидко захопили і асимілювали решту аланів і окупували весь півострів, крім Херсонеса. В кінці III століття готи взяли під свій контроль Боспорське царство. До середини четвертого століття, після занепаду Боспорського царства, готи стали головною політичною силою півострова". Вікіпедія
Тож Україні потрiбнo взяти «готів» як союзників і відігнати мухосранських загарбників.
а потім вони захочуть визнання херсонської, запорізької і донбасу, і для цього вони захоплять ще нові території? тобто буде нова війна?
не можна цього робити. це створить прецедент.
росія побачить, що , для того, щоб америка признала раніше окуповані території, треба захватити нові території.
все одно вже вся торгівля з Китаєм у Америки розірвана , тому Америці не буде чим лякати Китай.
раніше Америка ще могла пригрозити Китаю розірванням з ним торгівлі.
зараз Америка вже нічого Китаю зробити не зможе.