Науседа про можливе визнання Криму російським: Це бомба сповільненої дії

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що можливе юридичне визнання окупованого Росією українського півострова Крим стане "бомбою сповільненої дії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на литовський мовник LRT, який цитує заяву Науседи.

Коментуючи заяву президента США Дональда Трампа, що Крим "вже належить Росії", а підхід Європи до цього питання зовсім інший, Науседа сказав:

"Якщо ми зробимо те, що пропонується зробити, і визнаємо Крим російським де-юре, то це буде бомба уповільненої дії, яка вибухне і залишиться на місці весь час. Червоні лінії встановлені для того, щоб їх не перетинали".

Окрім цього, політик наголосив, що насамперед необхідно враховувати позицію України.

"Це країна, яка зазнала найбільших втрат, де постраждало багато невинних людей. Інфраструктура зруйнована, економіка знищена. Хіба вони не мають права рішуче висловити свою думку щодо цих пропозицій?", - заявив Науседа.

Нагадаємо, 24 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що ніхто не просить лідера України Володимира Зеленського визнати Крим російською територією, бо півострів був втрачений "багато років тому".

25 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що окупований Крим "залишиться з Росією".

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