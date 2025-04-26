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Новости Технический сбой плетежных систем
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Работа "Дії" возобновлена после масштабного сбоя

Восстановлена работа Дии

В "Дії" снова доступны все документы и услуги, работа приложения восстановлена.

Об этом сообщается в телеграм-канале "Дії", передает Цензор.НЕТ.

"Дія снова работает! Мы успешно возобновили работу после технического обновления дата-центра. Теперь все ваши документы и услуги снова доступны в приложении", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабный сбой платежных систем: восстановлена оплата картой на турникетах в метро

Ранее сообщалось, что произошел масштабный сбой платежных систем в Украине: были перебои в работе терминалов и "Дії", а также недоступна бесконтактная оплата проезда в метро Киева.

CMO De Novo Дмитрий Бахмацкий отметил, что кибератаки не было. Основная причина сбоя онлайн-сервисов - отключение света в дата-центре

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электронные документы (120) электронные услуги (98) Дія (426)


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Мак сім год не родив і голоду не було.
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26.04.2025 14:38 Ответить
Ну нарешті!
...без Дії життя майже зупинилося, всі паперові документи півдня шукав!!!
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26.04.2025 14:39 Ответить
А в Дата центрі нема резервного живлення???
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26.04.2025 14:54 Ответить
Слава Богу, що весь час трапляється така фігня з тою дебільною дією!!! Може упоротим дійде, що дія - фсбешна херня і використовувати її не варто. Тим більш, що це інструмент для спостереження зебандою за кожною дією людини. Хоча, любителям зебанди і совка до того не звикати))
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26.04.2025 14:58 Ответить
Гарна реклама для тих,хто ще не додумався туди вступити. Ваші дані-як на ладоні в кацапії.
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26.04.2025 15:01 Ответить
воно попусте якщо не спаралізує зовсім
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26.04.2025 16:24 Ответить
 
 