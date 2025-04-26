Работа "Дії" возобновлена после масштабного сбоя
В "Дії" снова доступны все документы и услуги, работа приложения восстановлена.
Об этом сообщается в телеграм-канале "Дії", передает Цензор.НЕТ.
"Дія снова работает! Мы успешно возобновили работу после технического обновления дата-центра. Теперь все ваши документы и услуги снова доступны в приложении", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что произошел масштабный сбой платежных систем в Украине: были перебои в работе терминалов и "Дії", а также недоступна бесконтактная оплата проезда в метро Киева.
CMO De Novo Дмитрий Бахмацкий отметил, что кибератаки не было. Основная причина сбоя онлайн-сервисов - отключение света в дата-центре
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...без Дії життя майже зупинилося, всі паперові документи півдня шукав!!!