Работа "Дії" возобновлена после масштабного сбоя

В "Дії" снова доступны все документы и услуги, работа приложения восстановлена.

Об этом сообщается в телеграм-канале "Дії", передает Цензор.НЕТ.

"Дія снова работает! Мы успешно возобновили работу после технического обновления дата-центра. Теперь все ваши документы и услуги снова доступны в приложении", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабный сбой платежных систем: восстановлена оплата картой на турникетах в метро

Ранее сообщалось, что произошел масштабный сбой платежных систем в Украине: были перебои в работе терминалов и "Дії", а также недоступна бесконтактная оплата проезда в метро Киева.

CMO De Novo Дмитрий Бахмацкий отметил, что кибератаки не было. Основная причина сбоя онлайн-сервисов - отключение света в дата-центре