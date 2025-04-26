Роботу "Дії" відновлено після масштабного збою
У "Дії" знову доступні всі документи та послуги, роботу застосунку відновлено.
Про це повідомляється в телеграм-каналі "Дії", передає Цензор.НЕТ.
"Дія знову працює! Ми успішно відновили роботу після технічного оновлення дата-центру. Відтепер усі ваші документи та послуги знову доступні в застосунку", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що стався масштабний збій платіжних систем в Україні: були перебої в роботі терміналів та "Дії", а також недоступна безконтактна оплата проїзду в метро Києва.
CMO De Novo Дмитро Бахмацький зазначив, що кібератаки не було. Основна причина збою онлайн-сервісів - відключення світла в дата-центрі
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...без Дії життя майже зупинилося, всі паперові документи півдня шукав!!!