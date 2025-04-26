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Новини Технічний збій платіжних систем
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Роботу "Дії" відновлено після масштабного збою

Відновлено роботу Дії

У "Дії" знову доступні всі документи та послуги, роботу застосунку відновлено.

Про це повідомляється в телеграм-каналі "Дії", передає Цензор.НЕТ.

"Дія знову працює! Ми успішно відновили роботу після технічного оновлення дата-центру. Відтепер усі ваші документи та послуги знову доступні в застосунку", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабний збій платіжних систем: відновлено оплату картою на турнікетах в метро

Раніше повідомлялося, що стався масштабний збій платіжних систем в Україні: були перебої в роботі терміналів та "Дії", а також недоступна безконтактна оплата проїзду в метро Києва.

CMO De Novo Дмитро Бахмацький зазначив, що кібератаки не було. Основна причина збою онлайн-сервісів - відключення світла в дата-центрі

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електронні документи (446) електронні послуги (194) Дія (1126)


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Мак сім год не родив і голоду не було.
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26.04.2025 14:38 Відповісти
Ну нарешті!
...без Дії життя майже зупинилося, всі паперові документи півдня шукав!!!
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26.04.2025 14:39 Відповісти
А в Дата центрі нема резервного живлення???
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26.04.2025 14:54 Відповісти
Слава Богу, що весь час трапляється така фігня з тою дебільною дією!!! Може упоротим дійде, що дія - фсбешна херня і використовувати її не варто. Тим більш, що це інструмент для спостереження зебандою за кожною дією людини. Хоча, любителям зебанди і совка до того не звикати))
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26.04.2025 14:58 Відповісти
Гарна реклама для тих,хто ще не додумався туди вступити. Ваші дані-як на ладоні в кацапії.
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26.04.2025 15:01 Відповісти
воно попусте якщо не спаралізує зовсім
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26.04.2025 16:24 Відповісти
 
 