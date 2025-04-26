Роботу "Дії" відновлено після масштабного збою

У "Дії" знову доступні всі документи та послуги, роботу застосунку відновлено.

Про це повідомляється в телеграм-каналі "Дії", передає Цензор.НЕТ.

"Дія знову працює! Ми успішно відновили роботу після технічного оновлення дата-центру. Відтепер усі ваші документи та послуги знову доступні в застосунку", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабний збій платіжних систем: відновлено оплату картою на турнікетах в метро

Раніше повідомлялося, що стався масштабний збій платіжних систем в Україні: були перебої в роботі терміналів та "Дії", а також недоступна безконтактна оплата проїзду в метро Києва.

CMO De Novo Дмитро Бахмацький зазначив, що кібератаки не було. Основна причина збою онлайн-сервісів - відключення світла в дата-центрі