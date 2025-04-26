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Новости Визит Рютте в США
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Рютте в Вашингтоне обсудил, в частности, вопросы справедливого и длительного завершения войны РФ против Украины.

Визит Рютте в США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Вашингтон провел встречи с высокопоставленными чиновниками США, в частности президентом Дональдом Трампом, где, среди прочего, обсуждал завершение войны России против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе НАТО, передает Цензор.НЕТ.

"Марк Рютте завершил визит в США, где встретился с высокопоставленными американскими чиновниками, включая президента Дональда Трампа", - говорится в сообщении.

Как отмечается, встречи были сосредоточены на увеличении расходов на оборону, предстоящем саммите НАТО и справедливом и длительном завершении войны против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рютте будет призывать США не принуждать Украину к заключению мирного соглашения на условиях РФ, - FT

Ранее сообщалось, что Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон 24-25 апреля 2025 года.

Автор: 

НАТО (9989) США (26701) Рютте Марк (356)


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Уничтожение моЦковии есть самый что ни на есть справедливый мир.
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26.04.2025 16:19 Ответить
На жаль , ані США , а ні Європа з цим не погоджуються ...
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26.04.2025 16:33 Ответить
А справедливого для кого? Судя з його останніх заяв вони справедливість бачать так як пуйло скаже
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26.04.2025 16:20 Ответить
доки Захід разом з НАТО не на ******** рівень озброєння, війна не закінчиться.
які були причини збільшувати фінансування ВПК і науку в процесі мирного і спокійного ожиріння?
ніяких.
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26.04.2025 16:21 Ответить
Нема куди податись "бідному рижому дегенерату" - у Вашінгтоні то Макрон, то Стармер, то Рютте чіпляються, прилетів на мертвого Папу Римського подивитись, а там вже Зеленський на нього чекає тому змушений знову до Вашінгтону тікати. Обложили зо всіх сторін.
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26.04.2025 16:27 Ответить
Для справедливого миру, треба з початку провести суд над кацапською владою.
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26.04.2025 16:29 Ответить
 
 