Рютте в Вашингтоне обсудил, в частности, вопросы справедливого и длительного завершения войны РФ против Украины.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Вашингтон провел встречи с высокопоставленными чиновниками США, в частности президентом Дональдом Трампом, где, среди прочего, обсуждал завершение войны России против Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе НАТО, передает Цензор.НЕТ.
"Марк Рютте завершил визит в США, где встретился с высокопоставленными американскими чиновниками, включая президента Дональда Трампа", - говорится в сообщении.
Как отмечается, встречи были сосредоточены на увеличении расходов на оборону, предстоящем саммите НАТО и справедливом и длительном завершении войны против Украины.
Ранее сообщалось, что Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон 24-25 апреля 2025 года.
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