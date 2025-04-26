УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9061 відвідувач онлайн
Новини Візит Рютте до США
597 11

Рютте у Вашингтоні обговорив, зокрема, питання справедливого і тривалого завершення війни РФ проти України

Візит Рютте до США

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту до Вашингтону провів зустрічі з високопосадовцями США, зокрема президентом Дональдом Трампом, де, серед іншого, обговорював завершення війни Росії проти України.

Про це повідомили в пресслужбі НАТО, передає Цензор.НЕТ.

"Марк Рютте завершив візит до США, де зустрівся з високопоставленими американськими посадовцями, включно з президентом Дональдом Трампом", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, зустрічі були зосереджені на збільшенні витрат на оборону, майбутньому саміті НАТО та справедливому і тривалому завершенні війни проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рютте закликатиме США не примушувати Україну до укладення мирної угоди на умовах РФ, - FT

Раніше повідомлялося, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Вашингтон 24-25 квітня 2025 року.

Автор: 

НАТО (6450) США (22879) Рютте Марк (399)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+1
Для справедливого миру, треба з початку провести суд над кацапською владою.
показати весь коментар
26.04.2025 16:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уничтожение моЦковии есть самый что ни на есть справедливый мир.
показати весь коментар
26.04.2025 16:19 Відповісти
На жаль , ані США , а ні Європа з цим не погоджуються ...
показати весь коментар
26.04.2025 16:33 Відповісти
А справедливого для кого? Судя з його останніх заяв вони справедливість бачать так як пуйло скаже
показати весь коментар
26.04.2025 16:20 Відповісти
доки Захід разом з НАТО не на ******** рівень озброєння, війна не закінчиться.
які були причини збільшувати фінансування ВПК і науку в процесі мирного і спокійного ожиріння?
ніяких.
показати весь коментар
26.04.2025 16:21 Відповісти
Нема куди податись "бідному рижому дегенерату" - у Вашінгтоні то Макрон, то Стармер, то Рютте чіпляються, прилетів на мертвого Папу Римського подивитись, а там вже Зеленський на нього чекає тому змушений знову до Вашінгтону тікати. Обложили зо всіх сторін.
показати весь коментар
26.04.2025 16:27 Відповісти
Для справедливого миру, треба з початку провести суд над кацапською владою.
показати весь коментар
26.04.2025 16:29 Відповісти
Болтовня, болтовня и болтовня, не верю ни единому слову!
показати весь коментар
26.04.2025 17:24 Відповісти
яке може бути справедливе завершення війни, якщо окуповано 20% відсотків країни??!!! Розпад кацапстану, посадити всю верхівку кацапстану на палю і виплата репарацій - ось справедливий мир
показати весь коментар
26.04.2025 18:01 Відповісти
Так то були похорони чи "сходняк" на тому фоні ?
показати весь коментар
26.04.2025 18:23 Відповісти
 
 