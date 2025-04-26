Рютте у Вашингтоні обговорив, зокрема, питання справедливого і тривалого завершення війни РФ проти України
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту до Вашингтону провів зустрічі з високопосадовцями США, зокрема президентом Дональдом Трампом, де, серед іншого, обговорював завершення війни Росії проти України.
Про це повідомили в пресслужбі НАТО, передає Цензор.НЕТ.
"Марк Рютте завершив візит до США, де зустрівся з високопоставленими американськими посадовцями, включно з президентом Дональдом Трампом", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, зустрічі були зосереджені на збільшенні витрат на оборону, майбутньому саміті НАТО та справедливому і тривалому завершенні війни проти України.
Раніше повідомлялося, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Вашингтон 24-25 квітня 2025 року.
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