На фронте произошло 92 боестолкновения, больше всего - на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 92.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Враг не прекращает наносить удары по приграничным населенным пунктам. От огня вражеской артиллерии пострадали населенные пункты Степок, Угроиды, Хлебороб, Порозок, Проходы, Мезеновка, Порохонь, Белая Береза, Студенок, Уланово, Осоевка, Строительное, Хреновка, Сосновка Сумской области; Лемищина, Тимофеевка Харьковской области. Под вражескими авиаударами оказались районы населенных пунктов Миропольское и Петрушевка Сумской области.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении произошло 7 боестолкновений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Западного. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении враг дважды штурмовал позиции украинских подразделений в районе Загрызово и Новой Кругляковки, продолжается одно боестолкновение.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении сегодня агрессор 8 раз атаковал в районах населенных пунктов Екатериновка, Новое, Колодязи и в направлении Нового Мира. Сейчас продолжаются три боестолкновения.

На Северском направлении противник проводил три наступательные действия в сторону населенных пунктов Григорьевка и Верхнекаменское.

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На Краматорском направлении Силы обороны отбили три вражеские попытки продвинуться вперед в направлении Марково и вблизи Часова Яра и Белой Горы, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении противник 8 раз атаковал позиции наших войск в районе Торецка и в сторону Дилиевки и Дачного. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении сегодня враг 38 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Малиновка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Новоалександровка, Надиевка, Троицкое, Котляровка, Серебряное, Андреевка и в сторону Старой Николаевки, Александрополя, Новопавловки, Богдановки. Шесть боестолкновений продолжаются. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Попов, Владимировка, Полтавка, Новая Полтавка, Малиновка, Казацкое, Гродовка, Новоэкономичное, Мирноград, Лисовка, Сухой Яр, Покровск, Зверево.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 12 атак врага в районах населенных пунктов Константинополь, Свободное Поле и в сторону Отрадного, Багатыря, Шевченко. До сих пор продолжается одно боестолкновение. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Зеленое Поле, Новополье и Поддубное.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по Гуляйполю.

На Ореховском направлении Силы обороны остановили три вражеские атаки. Противник пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Щербаки, Степное и Лобково, до сих пор одно боестолкновение продолжается.

На Приднепровском направлении произошло пять попыток противника идти вперед.

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Операция ВСУ на Курщине

На Курском направлении сегодня произошло пять боевых столкновений, три из них еще продолжаются. Кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросил 14 КАБ и осуществил 164 артиллерийских обстрела, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.