Объявленное Путиным "перемирие" на День Победы является "проявлением доброй воли РФ", - Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал объявленное российским диктатором Владимиром Путиным новое так называемое трехдневное "перемирие" на День Победы якобы "проявлением доброй воли РФ".

Как передает Цензор.НЕТ, его цитирует пропагандистское агенство ТАСС.

Песков также утверждает, что о новом "перемирии" Россия обменивается информацией с США.

Кроме того, спикер Путина заявил, что "все мирные планы обсуждать публично невозможно".

"Попадая в публичную плоскость, они теряют актуальность", - добавил он.

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Напомним, 28 апреля российский диктатор Владимир Путин объявил о новом "перемирии" в войне против Украины, которое должно длиться трое суток - с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.

В Кремле сообщили, что так называемое "перемирие" объявлено в связи с 9 мая, когда в России празднуют "День Победы" во Второй мировой войне.