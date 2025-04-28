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Новости Путин объявил Пасхальное перемирие
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Объявленное Путиным "перемирие" на День Победы является "проявлением доброй воли РФ", - Песков

Путин объявил перемирие: Кремль назвал это проявлением доброй воли

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал объявленное российским диктатором Владимиром Путиным новое так называемое трехдневное "перемирие" на День Победы якобы "проявлением доброй воли РФ".

Как передает Цензор.НЕТ, его цитирует пропагандистское агенство ТАСС.

Песков также утверждает, что о новом "перемирии" Россия обменивается информацией с США.

Кроме того, спикер Путина заявил, что "все мирные планы обсуждать публично невозможно".

"Попадая в публичную плоскость, они теряют актуальность", - добавил он.

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Напомним, 28 апреля российский диктатор Владимир Путин объявил о новом "перемирии" в войне против Украины, которое должно длиться трое суток - с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.

В Кремле сообщили, что так называемое "перемирие" объявлено в связи с 9 мая, когда в России празднуют "День Победы" во Второй мировой войне.

Автор: 

Песков Дмитрий (1885) путин владимир (31294) россия (95604) перемирие (1639)


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Топ комментарии
+37
бажаю щоб на 9 травня червона площа стала червоною від крові підерів руських
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28.04.2025 20:45
+25
Тільки тепер "перемиря" має прийти не в Суми і Кривий Ріг, а в Москву на парад.
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28.04.2025 20:47
+16
Світ не зацінив «добрую волю», то піськов знову за неї нагадав. Щоб твої діти і онуки все життя в такім перемирʼї жили !
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28.04.2025 20:46
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бажаю щоб на 9 травня червона площа стала червоною від крові підерів руських
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28.04.2025 20:45 Ответить
ульянов захвилювався в склєпі - щоб "осколками" не дістало його....
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28.04.2025 20:47 Ответить
Московська Конча-Заспа (ну як вона там зветься) теж буде добре.
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28.04.2025 20:52 Ответить
Рубльовка
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28.04.2025 21:11 Ответить
Не руських, русскіх. Русь це Україна, руські - це українці.
Кацапи - русскіє.
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28.04.2025 21:26 Ответить
Уроды рашистские, засуньте свою добрую волю путлеру в задницу, может быстрее сдохнет, гнида!
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28.04.2025 20:46 Ответить
Я не вб'ю тебе завтра. Я добрий
Я вб'ю тебе післязавтра
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28.04.2025 20:46 Ответить
Світ не зацінив «добрую волю», то піськов знову за неї нагадав. Щоб твої діти і онуки все життя в такім перемирʼї жили !
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28.04.2025 20:46 Ответить
Тільки тепер "перемиря" має прийти не в Суми і Кривий Ріг, а в Москву на парад.
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28.04.2025 20:47 Ответить
Найняти якогось старого инженера з раком мозгу, який на пенсію доживає в бараку і має купу тупих дітей та внуків. Заплатити мільйон (пообіцяти ще 10) + мільйон на витрати. Набрати кілька алкашів і нариків. Зробити схрон в 7-8 км от мавзолея крупського. Парк Сокольнікі, парк Філі, Ваганьківське кладовище, розвалини заводу ЗІЛ, та багата там є цікавих місць на площі 50 кв. км. Надати їм міномета M120 і кілька ящиків мін M934A1. І нехай салюта на 9 травня зроблять. Як діди. Сотню кацапів сразу вб'є, ще кілька тисяч вони самі затопчуть. У куйового карлика взагалі шансів не буде. Його мікроскопічний організм його ж охоронці тонким шаром по трибуні мавзолея розмажуть.
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28.04.2025 21:32 Ответить
Сциться *****, що привітальні дрони можуть прилетіти в день пабєдобєсія, іншої причини оголошувати так зване "перемир"я" я не бачу.
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28.04.2025 20:48 Ответить
Тривога у Москві! Там звідусіль повмикали сирени - мешканці столиці в паніці вибігли до вікон та на вулиці познімати, ймовірні, прильоти

Поки на відео спостерігаємо лише їх тремтячі руки та крики «нас никто не предупреждал». А коли полетить попереджати не будем. Готуйтеся!
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28.04.2025 20:48 Ответить
готуватися до чого.
у нас є бажання вдарити але немає можливости.
ніякого удару не буде.
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28.04.2025 21:25 Ответить
Пукін просто боїться, що на День перемоги його "шльопнуть" прямо на трибуні.
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28.04.2025 20:50 Ответить
Путін боїться виходити з бункера, ось і видумав переміріє
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28.04.2025 20:50 Ответить
3 дні без повітряних тривог, без загибелі людей? Це ж добре? Ні?
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28.04.2025 20:50 Ответить
Закацап?
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28.04.2025 21:17 Ответить
так, це добре.
але ви забули - русскоязичні не люди.
на жаль, зеленський думає инакше, тому по параду не вдарить.
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28.04.2025 21:24 Ответить
Москву на 9 травня дронами пробити буде нереально, ракет немає. Зеленський нічого не втрачає. А якби вдарив, то підписав вирок собі і своїй країні. Ви ж розумієте як це б розцінили? Так що все на краще. Три дні спокою.
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28.04.2025 21:43 Ответить
А що Трамп обуриться чи путін вдарить ядеркою? А україці вже бачили все!
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28.04.2025 21:52 Ответить
пробити реально, вже пробивали.
тим більше що пробивати щоб пробити навіть не треба, достатньо харкнути русскоязичним в їхні щі, сама загроза удару скасує парад.
щодо того що зеленський підписав би собі вирок і своїй країні.
якщо вам лячно то вийдіть на вулицю, викличіть убер, проїдьте до найближчої аптеки і купіть собі памперси.
і щодо того як би це розцінили.
та, якось, насрати.
ми в екзистенційній війні, нам насрать на сцикунів бо бояться своєї тіні.
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28.04.2025 22:01 Ответить
Хз. А 11 числа прилетить сотня ракет і двісті дронів по українських містах
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28.04.2025 22:19 Ответить
Перемир'я це результат домовленості сторін. А Зеленського він спитав перед тим як щось там декларувати?
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28.04.2025 20:50 Ответить
Яке в звізді «перемир'я»,перемир'я це згода обох сторін.А його«жест доброї волі»-це одностороннє припинення вогню,якщо воно його дотримає.А взагалі воно ссить,шо дрони українські можуть зірвати«побєдобєсіє»
Та й трампу покаже,який він «зороший хлопець»
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28.04.2025 20:51 Ответить
От нам би одразу оголосити, що на це "перемир'я" ми не згодні. Але руки нам майстерно викрутили, Зе буде змушений погодитись.
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28.04.2025 20:53 Ответить
Чому?
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28.04.2025 21:18 Ответить
Чи є воєнний парад воєнною ціллю?
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28.04.2025 20:56 Ответить
Я і багато так думають однозначно -ТАК!!!!там ж буде військова техніка,а значить військовий об"єкт!
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28.04.2025 21:02 Ответить
ну і ше б не погано було б по чонгарському і кримському мостах-так би мовити привітати,відкрити курортний сезон!
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28.04.2025 21:34 Ответить
Уйо...к
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28.04.2025 20:59 Ответить
Сссцикотно, а не " добра воля "! Бо може прилетіти на вашу срану червону площу, а який би був шедевр!! Маю надію що ще до цього туди щось прилетить!!!
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28.04.2025 21:00 Ответить
Значит, перемирие на день победобесия - это добрая воля Путина, а убийство детей в вербное воскресенье - это какая воля? Если Зеленский пойдет на эту провокацию, последствия будут тяжелые. Зеленский тогда выставит себя бесхребетным существом, прогибающимся под хотелки Путина и Трампа
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28.04.2025 21:00 Ответить
Є проявом дупи)ви боїтеся посратися з Трампоном,й тому хочете йому всіляко показати,як ви прагнете міра вашог,вашу мать.
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28.04.2025 21:03 Ответить
" Добра воля", "перемир'я". Кацап що не скаже, то збреше.
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28.04.2025 21:08 Ответить
треба кацапів привітати, по повній программі...
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28.04.2025 21:11 Ответить
Тампону це сподобається!
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28.04.2025 21:11 Ответить
Свою оту добрк волю ви можите пхати один одному у сраку. ***** хоче бути впевненим шо його двійника під час параду не замочать добрі дрони.
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28.04.2025 21:11 Ответить
Лиш з 8-го по 11-те травня?
А якщо якщо *******, наприклад 6-го чи 7-го, по парадній військовій техніці на красной площаді під час підготовки параду то це ж не буде порушенням?
Як гадаєте?
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28.04.2025 21:12 Ответить
Кремлівський дуремар не здатен тримати своє слово.
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28.04.2025 21:13 Ответить
"Добра воля"? що б ви суки рашиські хоронили дітей своїх ,те що ви творити в Україні, а саме геноцид проти українського народу вам прощення ніколи не буде ,що б ви всі здохли.
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28.04.2025 21:14 Ответить
Апокаліптичне Зло говорить про жест "доброї волі".
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28.04.2025 21:14 Ответить
Цілком таємно. Буде феєрверк на Красній площі !
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28.04.2025 21:17 Ответить
Підар кремлівський для параду об'являє перемир'я.
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28.04.2025 21:19 Ответить
Зассал что ли? Все будет УКРАИНА!
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28.04.2025 21:28 Ответить
Прилет должен быть в точку! СЛАВА ЗСУ!
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28.04.2025 21:31 Ответить
Нічого не зміниться. Буде нанесений сильний удар і відмазка, що ЗСУ самі порушили. Хто кацапів не знає?
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28.04.2025 21:31 Ответить
Україні потрібно раптово, до 8 травня коли їхні дрони будуть в повітрі, оголосити ракетно дронове перемир'я. І коли кацапи його порушуть - покласти на оголошення путіна болт, та перевірити як швидко Сі тіка у бомбосховище з червоної площі.
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28.04.2025 21:32 Ответить
Ще один перл рашистської новомови: відверте сцикунство називати «доброю волею». Хйло в чумайдан ходить, а не в туалет, через «добру волю»
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28.04.2025 21:41 Ответить
,, я вижу явь чудесную, моZZква сгорит вся и целиком ..."
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28.04.2025 21:43 Ответить
Якщо кацапоїди хочуть спокійного побєдобєсія, то нехай вийдуть з Енергодар наприклад.
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28.04.2025 21:45 Ответить
Путинист идите на х**,
украинское военное командование сделает большую ошибку, если к 9 мая не сделали баллистическую ракету со шрапнелью чтобы к 9 часам не поздравить всю верхушку и всех военных на Красной площади.
А в 2:00 ночи Я поздравил бы их ударами по жилым подъездам города Москвы в разных районах, в ответ за удары в страстную пятницу и Вербное воскресенье.
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28.04.2025 22:10 Ответить
Після сьогоднішньої дронової атаки 9травня в моцкві має бути " відповідним"...зуб за зуб...
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28.04.2025 22:19 Ответить
а до дня побэды не?хуйлокабаевские ********!
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28.04.2025 22:25 Ответить
"жестом доброї волі" це як коли підари тікали з Київщини, Харківщини та Чернігівщини??
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28.04.2025 22:42 Ответить
хай Зеля простомовчить - і не підтверджує і не спростовує. Хай ці всі предсмертні полки сцяться під час ходи..
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28.04.2025 22:45 Ответить
 
 