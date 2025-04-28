Объявленное Путиным "перемирие" на День Победы является "проявлением доброй воли РФ", - Песков
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал объявленное российским диктатором Владимиром Путиным новое так называемое трехдневное "перемирие" на День Победы якобы "проявлением доброй воли РФ".
Как передает Цензор.НЕТ, его цитирует пропагандистское агенство ТАСС.
Песков также утверждает, что о новом "перемирии" Россия обменивается информацией с США.
Кроме того, спикер Путина заявил, что "все мирные планы обсуждать публично невозможно".
"Попадая в публичную плоскость, они теряют актуальность", - добавил он.
Напомним, 28 апреля российский диктатор Владимир Путин объявил о новом "перемирии" в войне против Украины, которое должно длиться трое суток - с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.
В Кремле сообщили, что так называемое "перемирие" объявлено в связи с 9 мая, когда в России празднуют "День Победы" во Второй мировой войне.
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Кацапи - русскіє.
Я вб'ю тебе післязавтра
Поки на відео спостерігаємо лише їх тремтячі руки та крики «нас никто не предупреждал». А коли полетить попереджати не будем. Готуйтеся!
у нас є бажання вдарити але немає можливости.
ніякого удару не буде.
але ви забули - русскоязичні не люди.
на жаль, зеленський думає инакше, тому по параду не вдарить.
тим більше що пробивати щоб пробити навіть не треба, достатньо харкнути русскоязичним в їхні щі, сама загроза удару скасує парад.
щодо того що зеленський підписав би собі вирок і своїй країні.
якщо вам лячно то вийдіть на вулицю, викличіть убер, проїдьте до найближчої аптеки і купіть собі памперси.
і щодо того як би це розцінили.
та, якось, насрати.
ми в екзистенційній війні, нам насрать на сцикунів бо бояться своєї тіні.
Та й трампу покаже,який він «зороший хлопець»
А якщо якщо *******, наприклад 6-го чи 7-го, по парадній військовій техніці на красной площаді під час підготовки параду то це ж не буде порушенням?
Як гадаєте?
украинское военное командование сделает большую ошибку, если к 9 мая не сделали баллистическую ракету со шрапнелью чтобы к 9 часам не поздравить всю верхушку и всех военных на Красной площади.
А в 2:00 ночи Я поздравил бы их ударами по жилым подъездам города Москвы в разных районах, в ответ за удары в страстную пятницу и Вербное воскресенье.