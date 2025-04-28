Оголошене Путіним "перемир’я" на День перемоги є "проявом доброї волі РФ", - Пєсков
Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав оголошене російським диктатором Володимиром Путіним нове так зване триденне "перемир’я" на День перемоги нібито "проявом доброї волі РФ".
Як передає Цензор.НЕТ, його цитує пропагандистське агенство ТАСС.
Пєсков також стверджує, що про нове "перемир’я" Росія обмінюється інформацією зі США.
Крім того, речник Путіна заявив, що "всі мирні плани обговорювати публічно неможливо".
"Потрапляючи в публічну площину, вони втрачають актуальність", - додав він.
Нагадаємо, 28 квітня російський диктатор Володимир Путін оголосив про нове "перемир’я" у війні проти України, яке має тривати три доби — з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня.
У Кремлі повідомили, що так зване "перемир’я" оголошено у зв’язку з 9 травня, коли в Росії святкують "День перемоги" у Другій світовій війні.
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Кацапи - русскіє.
Я вб'ю тебе післязавтра
Поки на відео спостерігаємо лише їх тремтячі руки та крики «нас никто не предупреждал». А коли полетить попереджати не будем. Готуйтеся!
у нас є бажання вдарити але немає можливости.
ніякого удару не буде.
але ви забули - русскоязичні не люди.
на жаль, зеленський думає инакше, тому по параду не вдарить.
тим більше що пробивати щоб пробити навіть не треба, достатньо харкнути русскоязичним в їхні щі, сама загроза удару скасує парад.
щодо того що зеленський підписав би собі вирок і своїй країні.
якщо вам лячно то вийдіть на вулицю, викличіть убер, проїдьте до найближчої аптеки і купіть собі памперси.
і щодо того як би це розцінили.
та, якось, насрати.
ми в екзистенційній війні, нам насрать на сцикунів бо бояться своєї тіні.
Та й трампу покаже,який він «зороший хлопець»
А якщо якщо *******, наприклад 6-го чи 7-го, по парадній військовій техніці на красной площаді під час підготовки параду то це ж не буде порушенням?
Як гадаєте?
украинское военное командование сделает большую ошибку, если к 9 мая не сделали баллистическую ракету со шрапнелью чтобы к 9 часам не поздравить всю верхушку и всех военных на Красной площади.
А в 2:00 ночи Я поздравил бы их ударами по жилым подъездам города Москвы в разных районах, в ответ за удары в страстную пятницу и Вербное воскресенье.