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Новини Путін оголосив перемир’я на 9 травня
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Оголошене Путіним "перемир’я" на День перемоги є "проявом доброї волі РФ", - Пєсков

Путін оголосив перемир’я: Кремль назвав це проявом доброї волі

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав оголошене російським диктатором Володимиром Путіним нове так зване триденне "перемир’я" на День перемоги нібито "проявом доброї волі РФ".

Як передає Цензор.НЕТ, його цитує пропагандистське агенство ТАСС.

Пєсков також стверджує, що про нове "перемир’я" Росія обмінюється інформацією зі США.

Крім того, речник Путіна заявив, що "всі мирні плани обговорювати публічно неможливо".

"Потрапляючи в публічну площину, вони втрачають актуальність", - додав він.

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Нагадаємо, 28 квітня російський диктатор Володимир Путін оголосив про нове "перемир’я" у війні проти України, яке має тривати три доби — з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня.

У Кремлі повідомили, що так зване "перемир’я" оголошено у зв’язку з 9 травня, коли в Росії святкують "День перемоги" у Другій світовій війні.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1635) путін володимир (23845) росія (65270) перемир’я (944)


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Топ коментарі
+36
бажаю щоб на 9 травня червона площа стала червоною від крові підерів руських
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28.04.2025 20:45
+24
Тільки тепер "перемиря" має прийти не в Суми і Кривий Ріг, а в Москву на парад.
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28.04.2025 20:47
+15
Світ не зацінив «добрую волю», то піськов знову за неї нагадав. Щоб твої діти і онуки все життя в такім перемирʼї жили !
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28.04.2025 20:46
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бажаю щоб на 9 травня червона площа стала червоною від крові підерів руських
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28.04.2025 20:45 Відповісти
ульянов захвилювався в склєпі - щоб "осколками" не дістало його....
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28.04.2025 20:47 Відповісти
Московська Конча-Заспа (ну як вона там зветься) теж буде добре.
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28.04.2025 20:52 Відповісти
Рубльовка
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28.04.2025 21:11 Відповісти
Не руських, русскіх. Русь це Україна, руські - це українці.
Кацапи - русскіє.
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28.04.2025 21:26 Відповісти
Уроды рашистские, засуньте свою добрую волю путлеру в задницу, может быстрее сдохнет, гнида!
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28.04.2025 20:46 Відповісти
Я не вб'ю тебе завтра. Я добрий
Я вб'ю тебе післязавтра
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28.04.2025 20:46 Відповісти
Світ не зацінив «добрую волю», то піськов знову за неї нагадав. Щоб твої діти і онуки все життя в такім перемирʼї жили !
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28.04.2025 20:46 Відповісти
Тільки тепер "перемиря" має прийти не в Суми і Кривий Ріг, а в Москву на парад.
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28.04.2025 20:47 Відповісти
Найняти якогось старого инженера з раком мозгу, який на пенсію доживає в бараку і має купу тупих дітей та внуків. Заплатити мільйон (пообіцяти ще 10) + мільйон на витрати. Набрати кілька алкашів і нариків. Зробити схрон в 7-8 км от мавзолея крупського. Парк Сокольнікі, парк Філі, Ваганьківське кладовище, розвалини заводу ЗІЛ, та багата там є цікавих місць на площі 50 кв. км. Надати їм міномета M120 і кілька ящиків мін M934A1. І нехай салюта на 9 травня зроблять. Як діди. Сотню кацапів сразу вб'є, ще кілька тисяч вони самі затопчуть. У куйового карлика взагалі шансів не буде. Його мікроскопічний організм його ж охоронці тонким шаром по трибуні мавзолея розмажуть.
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28.04.2025 21:32 Відповісти
Сциться *****, що привітальні дрони можуть прилетіти в день пабєдобєсія, іншої причини оголошувати так зване "перемир"я" я не бачу.
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28.04.2025 20:48 Відповісти
Тривога у Москві! Там звідусіль повмикали сирени - мешканці столиці в паніці вибігли до вікон та на вулиці познімати, ймовірні, прильоти

Поки на відео спостерігаємо лише їх тремтячі руки та крики «нас никто не предупреждал». А коли полетить попереджати не будем. Готуйтеся!
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28.04.2025 20:48 Відповісти
готуватися до чого.
у нас є бажання вдарити але немає можливости.
ніякого удару не буде.
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28.04.2025 21:25 Відповісти
Пукін просто боїться, що на День перемоги його "шльопнуть" прямо на трибуні.
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28.04.2025 20:50 Відповісти
Путін боїться виходити з бункера, ось і видумав переміріє
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28.04.2025 20:50 Відповісти
3 дні без повітряних тривог, без загибелі людей? Це ж добре? Ні?
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28.04.2025 20:50 Відповісти
Закацап?
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28.04.2025 21:17 Відповісти
так, це добре.
але ви забули - русскоязичні не люди.
на жаль, зеленський думає инакше, тому по параду не вдарить.
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28.04.2025 21:24 Відповісти
Москву на 9 травня дронами пробити буде нереально, ракет немає. Зеленський нічого не втрачає. А якби вдарив, то підписав вирок собі і своїй країні. Ви ж розумієте як це б розцінили? Так що все на краще. Три дні спокою.
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28.04.2025 21:43 Відповісти
А що Трамп обуриться чи путін вдарить ядеркою? А україці вже бачили все!
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28.04.2025 21:52 Відповісти
пробити реально, вже пробивали.
тим більше що пробивати щоб пробити навіть не треба, достатньо харкнути русскоязичним в їхні щі, сама загроза удару скасує парад.
щодо того що зеленський підписав би собі вирок і своїй країні.
якщо вам лячно то вийдіть на вулицю, викличіть убер, проїдьте до найближчої аптеки і купіть собі памперси.
і щодо того як би це розцінили.
та, якось, насрати.
ми в екзистенційній війні, нам насрать на сцикунів бо бояться своєї тіні.
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28.04.2025 22:01 Відповісти
Хз. А 11 числа прилетить сотня ракет і двісті дронів по українських містах
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28.04.2025 22:19 Відповісти
Перемир'я це результат домовленості сторін. А Зеленського він спитав перед тим як щось там декларувати?
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28.04.2025 20:50 Відповісти
Яке в звізді «перемир'я»,перемир'я це згода обох сторін.А його«жест доброї волі»-це одностороннє припинення вогню,якщо воно його дотримає.А взагалі воно ссить,шо дрони українські можуть зірвати«побєдобєсіє»
Та й трампу покаже,який він «зороший хлопець»
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28.04.2025 20:51 Відповісти
От нам би одразу оголосити, що на це "перемир'я" ми не згодні. Але руки нам майстерно викрутили, Зе буде змушений погодитись.
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28.04.2025 20:53 Відповісти
Чому?
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28.04.2025 21:18 Відповісти
Чи є воєнний парад воєнною ціллю?
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28.04.2025 20:56 Відповісти
Я і багато так думають однозначно -ТАК!!!!там ж буде військова техніка,а значить військовий об"єкт!
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28.04.2025 21:02 Відповісти
ну і ше б не погано було б по чонгарському і кримському мостах-так би мовити привітати,відкрити курортний сезон!
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28.04.2025 21:34 Відповісти
Уйо...к
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28.04.2025 20:59 Відповісти
Сссцикотно, а не " добра воля "! Бо може прилетіти на вашу срану червону площу, а який би був шедевр!! Маю надію що ще до цього туди щось прилетить!!!
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28.04.2025 21:00 Відповісти
Значит, перемирие на день победобесия - это добрая воля Путина, а убийство детей в вербное воскресенье - это какая воля? Если Зеленский пойдет на эту провокацию, последствия будут тяжелые. Зеленский тогда выставит себя бесхребетным существом, прогибающимся под хотелки Путина и Трампа
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28.04.2025 21:00 Відповісти
Є проявом дупи)ви боїтеся посратися з Трампоном,й тому хочете йому всіляко показати,як ви прагнете міра вашог,вашу мать.
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28.04.2025 21:03 Відповісти
" Добра воля", "перемир'я". Кацап що не скаже, то збреше.
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28.04.2025 21:08 Відповісти
треба кацапів привітати, по повній программі...
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28.04.2025 21:11 Відповісти
Тампону це сподобається!
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28.04.2025 21:11 Відповісти
Свою оту добрк волю ви можите пхати один одному у сраку. ***** хоче бути впевненим шо його двійника під час параду не замочать добрі дрони.
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28.04.2025 21:11 Відповісти
Лиш з 8-го по 11-те травня?
А якщо якщо *******, наприклад 6-го чи 7-го, по парадній військовій техніці на красной площаді під час підготовки параду то це ж не буде порушенням?
Як гадаєте?
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28.04.2025 21:12 Відповісти
Кремлівський дуремар не здатен тримати своє слово.
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28.04.2025 21:13 Відповісти
"Добра воля"? що б ви суки рашиські хоронили дітей своїх ,те що ви творити в Україні, а саме геноцид проти українського народу вам прощення ніколи не буде ,що б ви всі здохли.
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28.04.2025 21:14 Відповісти
Апокаліптичне Зло говорить про жест "доброї волі".
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28.04.2025 21:14 Відповісти
Цілком таємно. Буде феєрверк на Красній площі !
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28.04.2025 21:17 Відповісти
Підар кремлівський для параду об'являє перемир'я.
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28.04.2025 21:19 Відповісти
Зассал что ли? Все будет УКРАИНА!
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28.04.2025 21:28 Відповісти
Прилет должен быть в точку! СЛАВА ЗСУ!
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28.04.2025 21:31 Відповісти
Нічого не зміниться. Буде нанесений сильний удар і відмазка, що ЗСУ самі порушили. Хто кацапів не знає?
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28.04.2025 21:31 Відповісти
Україні потрібно раптово, до 8 травня коли їхні дрони будуть в повітрі, оголосити ракетно дронове перемир'я. І коли кацапи його порушуть - покласти на оголошення путіна болт, та перевірити як швидко Сі тіка у бомбосховище з червоної площі.
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28.04.2025 21:32 Відповісти
Ще один перл рашистської новомови: відверте сцикунство називати «доброю волею». Хйло в чумайдан ходить, а не в туалет, через «добру волю»
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28.04.2025 21:41 Відповісти
,, я вижу явь чудесную, моZZква сгорит вся и целиком ..."
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28.04.2025 21:43 Відповісти
Якщо кацапоїди хочуть спокійного побєдобєсія, то нехай вийдуть з Енергодар наприклад.
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28.04.2025 21:45 Відповісти
Путинист идите на х**,
украинское военное командование сделает большую ошибку, если к 9 мая не сделали баллистическую ракету со шрапнелью чтобы к 9 часам не поздравить всю верхушку и всех военных на Красной площади.
А в 2:00 ночи Я поздравил бы их ударами по жилым подъездам города Москвы в разных районах, в ответ за удары в страстную пятницу и Вербное воскресенье.
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28.04.2025 22:10 Відповісти
Після сьогоднішньої дронової атаки 9травня в моцкві має бути " відповідним"...зуб за зуб...
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28.04.2025 22:19 Відповісти
а до дня побэды не?хуйлокабаевские ********!
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28.04.2025 22:25 Відповісти
 
 