Оголошене Путіним "перемир’я" на День перемоги є "проявом доброї волі РФ", - Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав оголошене російським диктатором Володимиром Путіним нове так зване триденне "перемир’я" на День перемоги нібито "проявом доброї волі РФ".

Як передає Цензор.НЕТ, його цитує пропагандистське агенство ТАСС.

Пєсков також стверджує, що про нове "перемир’я" Росія обмінюється інформацією зі США.

Крім того, речник Путіна заявив, що "всі мирні плани обговорювати публічно неможливо".

"Потрапляючи в публічну площину, вони втрачають актуальність", - додав він.

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Нагадаємо, 28 квітня російський диктатор Володимир Путін оголосив про нове "перемир’я" у війні проти України, яке має тривати три доби — з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня.

У Кремлі повідомили, що так зване "перемир’я" оголошено у зв’язку з 9 травня, коли в Росії святкують "День перемоги" у Другій світовій війні.