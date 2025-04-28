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Новости Масштабные отключения света в Европе Блэкаут в Испании
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Зеленский поговорил с премьером Санчесом на фоне блэкаутов в Испании

Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес (фото иллюстративное)

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Педро Санчесом на фоне отключений электроэнергии в Испании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал в своем телеграм-канале.

Зеленский отметил, что во время диалога речь шла о чрезвычайной ситуации в энергосистеме Испании.

"Что бы ни случилось, мы всегда готовы помогать и поддерживать наших друзей. Украина за годы войны и российских ударов по нашей энергосистеме приобрела значительный опыт в противодействии любым энергетическим вызовам, и в частности блэкаутам. Наши специалисты могут присоединиться к восстановительным работам. Предложил такую помощь Испании. Поручил министру энергетики Украины действовать максимально оперативно. Наши технические специалисты готовы помогать", - резюмировал президент.

Читайте: Кошта о масштабных отключениях электроэнергии в Европе: Сейчас признаков кибератаки нет

Напомним, около 12:30 по местному времени весь Иберийский полуостров - Испания, Португалия и отдельные районы Франции - остались без света.

Чрезвычайное происшествие повлияло на все сферы жизни - расчеты были возможны только наличными, на улицах городов погасли светофоры, стали поезда и метро.

Впоследствии Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение после того, как на большей части Пиренейского полуострова произошло отключение электроэнергии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина предложила Испании, Португалии и Франции помощь в преодолении энергетического кризиса, - Сибига

Автор: 

Зеленский Владимир (20425) Испания (861) Тарифы на электроэнергию (2166) Санчес Педро (41) блэкаут (27)


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Жаль, что авиасообщение закрыто. А то наверное, лично бы провожал самолет с генераторами от "Епіцентра"...
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28.04.2025 23:55 Ответить
Потугометр зашкалило і він послідовно складно і контрольовано зламався (фейспалм)
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28.04.2025 23:56 Ответить
100-120 років тому лектрічество було мабуть тільки у королівському палаці у центрі Мадріда, а населення Іспанії та Португалії було таке ж саме, десятки мільйонів. Що ж трапилося, що тищу років жили затишно без лампочок Ільїча, а тут пару годин нема світла, і катастрофа.
А якщо їм потрібно буде відправити кожного другого чоловіка захищати Польщу та Літву, а решті працювати на заводах 80 годин щотижня, за їжу, що вони скажуть тоді?
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29.04.2025 00:15 Ответить
Якщо ви застрягли б у ліфті на 6 годин, або в тунелі метро між станціями, риторика була б інша. Місто, яке вночі поринає у морок, показує зуби і бере в руки ножа і кастет. У вас вдома мало їжі, гроші тільки на картці, картки не приймають.Через затягнений блекаут нема води, какахи треба чимось змивати.Далі сам…
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29.04.2025 00:23 Ответить
 
 