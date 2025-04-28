Зеленский поговорил с премьером Санчесом на фоне блэкаутов в Испании

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Педро Санчесом на фоне отключений электроэнергии в Испании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал в своем телеграм-канале.

Зеленский отметил, что во время диалога речь шла о чрезвычайной ситуации в энергосистеме Испании.

"Что бы ни случилось, мы всегда готовы помогать и поддерживать наших друзей. Украина за годы войны и российских ударов по нашей энергосистеме приобрела значительный опыт в противодействии любым энергетическим вызовам, и в частности блэкаутам. Наши специалисты могут присоединиться к восстановительным работам. Предложил такую помощь Испании. Поручил министру энергетики Украины действовать максимально оперативно. Наши технические специалисты готовы помогать", - резюмировал президент.

Читайте: Кошта о масштабных отключениях электроэнергии в Европе: Сейчас признаков кибератаки нет

Напомним, около 12:30 по местному времени весь Иберийский полуостров - Испания, Португалия и отдельные районы Франции - остались без света.

Чрезвычайное происшествие повлияло на все сферы жизни - расчеты были возможны только наличными, на улицах городов погасли светофоры, стали поезда и метро.

Впоследствии Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение после того, как на большей части Пиренейского полуострова произошло отключение электроэнергии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина предложила Испании, Португалии и Франции помощь в преодолении энергетического кризиса, - Сибига