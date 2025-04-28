Зеленський поговорив з прем’єром Санчесом на тлі блекаутів у Іспанії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Педро Санчесом на тлі відключень електроенергії в Іспанії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі.

Зеленський зазначив, що під час діалогу йшлося про надзвичайну ситуацію в енергосистемі Іспанії.

"Що б не сталося, ми завжди готові допомагати й підтримувати наших друзів. Україна за роки війни та російських ударів по нашій енергосистемі набула значного досвіду в протидії будь-яким енергетичним викликам, і зокрема блекаутам. Наші фахівці можуть долучитися до відновлювальних робіт. Запропонував таку допомогу Іспанії. Доручив міністру енергетики України діяти максимально оперативно. Наші технічні спеціалісти готові допомагати", - резюмував президент.

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Нагадаємо, близько 12:30 за місцевим часом увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишилися без світла.

Надзвичайна подія вплинула на усі сфери життя – розрахунки були можливі лише готівкою, на вулицях міст згасли світлофори, стали поїзди і метро.

Згодом Міністерство внутрішніх справ Іспанії оголосило надзвичайний стан після того, як на більшій частині Піренейського півострова сталось відключення електроенергії.

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