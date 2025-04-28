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Новини Масштабні відключення світла в Європі Блекаут в Іспанії
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Зеленський поговорив з прем’єром Санчесом на тлі блекаутів у Іспанії

Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес (фото ілюстративне)

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Педро Санчесом на тлі відключень електроенергії в Іспанії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі.

Зеленський зазначив, що під час діалогу йшлося про надзвичайну ситуацію в енергосистемі Іспанії.

"Що б не сталося, ми завжди готові допомагати й підтримувати наших друзів. Україна за роки війни та російських ударів по нашій енергосистемі набула значного досвіду в протидії будь-яким енергетичним викликам, і зокрема блекаутам. Наші фахівці можуть долучитися до відновлювальних робіт. Запропонував таку допомогу Іспанії. Доручив міністру енергетики України діяти максимально оперативно. Наші технічні спеціалісти готові допомагати", - резюмував президент.

Читайте: Кошта про масштабні відключення електроенергії в Європі: Наразі ознак кібератаки немає

Нагадаємо, близько 12:30 за місцевим часом увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишилися без світла.

Надзвичайна подія вплинула на усі сфери життя – розрахунки були можливі лише готівкою, на вулицях міст згасли світлофори, стали поїзди і метро.

Згодом Міністерство внутрішніх справ Іспанії оголосило надзвичайний стан після того, як на більшій частині Піренейського півострова сталось відключення електроенергії.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23892) Іспанія (900) електроенергія (6199) Санчес Педро (57) блекаут (79)


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Жаль, что авиасообщение закрыто. А то наверное, лично бы провожал самолет с генераторами от "Епіцентра"...
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28.04.2025 23:55 Відповісти
Потугометр зашкалило і він послідовно складно і контрольовано зламався (фейспалм)
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28.04.2025 23:56 Відповісти
100-120 років тому лектрічество було мабуть тільки у королівському палаці у центрі Мадріда, а населення Іспанії та Португалії було таке ж саме, десятки мільйонів. Що ж трапилося, що тищу років жили затишно без лампочок Ільїча, а тут пару годин нема світла, і катастрофа.
А якщо їм потрібно буде відправити кожного другого чоловіка захищати Польщу та Літву, а решті працювати на заводах 80 годин щотижня, за їжу, що вони скажуть тоді?
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29.04.2025 00:15 Відповісти
 
 