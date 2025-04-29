Сутки в Донецкой области: россияне убили 5 человек, 4 человека ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупационные войска в течение 28 апреля 33 раза обстреляли Донецкую область, в результате чего погибли 5 человек, 4 человека погибли.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Волновахский район

В Поддубном Комарской громады повреждены 2 дома.

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Покровский район

В Доброполье повреждена промзона, в Мирнограде - 2 дома. В Покровске повреждена многоэтажка. В Новоэкономичном Гродовской громады 3 человека погибли, повреждены 9 частных домов, админздание, кофейня и магазин. В Шахматном 1 человек погиб и 3 ранены.

Краматорский район

В Лимане повреждены 2 дома и линия электропередач. В Софиевке Дружковской громады поврежден дом. В Константиновке 1 человек погиб, повреждены 7 частных домов, многоэтажка, 4 нежилых помещения и линия электропередач; в Иванополье ранен человек, повреждены 4 дома; в Белокузьминовке повреждены 3 дома.

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Бахмутский район

В Северске повреждены 8 домов.

В течение 28 апреля российские войска 33 раза били по Донецкой области, в результате чего погибли 5 человек: 3 в Новоэкономическом, по 1 в Константиновке и Шахматном.

Еще 4 человека в области за сутки получили ранения.

С линии фронта эвакуированы 86 человек, в том числе 4 ребенка.

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