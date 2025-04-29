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Новости Обстрелы Донетчины
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Сутки в Донецкой области: россияне убили 5 человек, 4 человека ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупационные войска в течение 28 апреля 33 раза обстреляли Донецкую область, в результате чего погибли 5 человек, 4 человека погибли.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Волновахский район

В Поддубном Комарской громады повреждены 2 дома.

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Покровский район

В Доброполье повреждена промзона, в Мирнограде - 2 дома. В Покровске повреждена многоэтажка. В Новоэкономичном Гродовской громады 3 человека погибли, повреждены 9 частных домов, админздание, кофейня и магазин. В Шахматном 1 человек погиб и 3 ранены.

Краматорский район

В Лимане повреждены 2 дома и линия электропередач. В Софиевке Дружковской громады поврежден дом. В Константиновке 1 человек погиб, повреждены 7 частных домов, многоэтажка, 4 нежилых помещения и линия электропередач; в Иванополье ранен человек, повреждены 4 дома; в Белокузьминовке повреждены 3 дома.

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Бахмутский район

В Северске повреждены 8 домов.

В течение 28 апреля российские войска 33 раза били по Донецкой области, в результате чего погибли 5 человек: 3 в Новоэкономическом, по 1 в Константиновке и Шахматном.

Еще 4 человека в области за сутки получили ранения.

С линии фронта эвакуированы 86 человек, в том числе 4 ребенка.

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Последствия обстрелов Донецкой области 28 апреля 2025 года
Последствия обстрелов Донецкой области 28 апреля 2025 года
Последствия обстрелов Донецкой области 28 апреля 2025 года
Последствия обстрелов Донецкой области 28 апреля 2025 года

Автор: 

обстрел (27248) Донецкая область (9694) Покровск (596) Мирноград (54) Бахмутский район (395) Волновахский район (215) Краматорский район (242) Покровский район (572) Северск (85) Поддубное (2) Софиевка (1) Константиновка (1752) Белокузьминовка (4) Новоэкономическое (12) Доброполье (14) Шахово (3) Иванополье (12) Лиман (50)


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