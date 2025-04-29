Сестра спецпредставителя Путина Дмитриева тайно посещала Украину с паспортом США, - СМИ

Сестра переговорщика Путина Кирилла Дмитриева тайно посещала Украину в феврале 2025 года.

Об этом сообщила американская журналистка Кэти Ливингстон, которая освещает войну в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Наталья Дмитриева, сестра главного кремлевского переговорщика Кирилла Дмитриева, посетила Украину совсем недавно, в феврале 2025 года, - по американскому паспорту, как мне подтвердили несколько источников", - говорится в сообщении.

По данным журналистки, Дмитриева въехала в Украину 8 февраля и выехала 12 февраля, всего за несколько дней до переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии.

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Один из источников заявил, что Наталья выехала из Украины в США в начале 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России, вместе со своей матерью. Однако, цель ее поездки в Украину пока неизвестна.

"Хотя старые записи свидетельствуют о том, что и Наталья, и ее мать, Тамара Шевченко, ранее имели украинские паспорта, они, похоже, в течение последних нескольких лет путешествовали в Украину, используя американские паспорта. Непонятно, как Наталья и Тамара получили американские паспорта, и проживают ли они сейчас в США. Также похоже, что семья Дмитриевых может владеть большим количеством активов в Европе - и Украине - чем было известно ранее", - рассказала Кэти Ливингстон.

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