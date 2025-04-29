Сестра спецпредставителя Путина Дмитриева тайно посещала Украину с паспортом США, - СМИ
Сестра переговорщика Путина Кирилла Дмитриева тайно посещала Украину в феврале 2025 года.
Об этом сообщила американская журналистка Кэти Ливингстон, которая освещает войну в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"Наталья Дмитриева, сестра главного кремлевского переговорщика Кирилла Дмитриева, посетила Украину совсем недавно, в феврале 2025 года, - по американскому паспорту, как мне подтвердили несколько источников", - говорится в сообщении.
По данным журналистки, Дмитриева въехала в Украину 8 февраля и выехала 12 февраля, всего за несколько дней до переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии.
Один из источников заявил, что Наталья выехала из Украины в США в начале 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России, вместе со своей матерью. Однако, цель ее поездки в Украину пока неизвестна.
"Хотя старые записи свидетельствуют о том, что и Наталья, и ее мать, Тамара Шевченко, ранее имели украинские паспорта, они, похоже, в течение последних нескольких лет путешествовали в Украину, используя американские паспорта. Непонятно, как Наталья и Тамара получили американские паспорта, и проживают ли они сейчас в США. Также похоже, что семья Дмитриевых может владеть большим количеством активов в Европе - и Украине - чем было известно ранее", - рассказала Кэти Ливингстон.
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а, хіба біометричні документи не працюють в україні?
https://dmsu.gov.ua/faq/biometrichni-dokumenti-v-ukrajni.html
https://dmsu.gov.ua/faq/biometrichni-dokumenti-v-ukrajni.html
Не буду здивований, якщо портнов з французьким, чи, даже, янукович з саудівським паспортом бував в Україні......
хоча правильне питання до прикордонників -як вони її пропустили ?
А ось чому перевірку по базі не виконали - це велике питання.
Вона залишилася громадянкою України та мала показувати український паспорт.
Мабуть, була вказівка не чіпати.
Читайте Д. Донцова. Поки Україною будуть керувати нацмени, до тих пір буде корупція, пограбування, безлад, зрада . У владі не має бути жодного не етнічного українця. І це має бути на конституційному рівні.
А вам якщо прийшла така методичка з центру про розпал ворожнечі в соцмережах, то ваші куратори недолугі шовіністи!
Мало вони через кордон свого народу пропустили ?