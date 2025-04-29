РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12020 посетителей онлайн
Новости
6 213 31

Сестра спецпредставителя Путина Дмитриева тайно посещала Украину с паспортом США, - СМИ

Сестра Кирилла Дмитриева тайно посещала Украину

Сестра переговорщика Путина Кирилла Дмитриева тайно посещала Украину в феврале 2025 года.

Об этом сообщила американская журналистка Кэти Ливингстон, которая освещает войну в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Наталья Дмитриева, сестра главного кремлевского переговорщика Кирилла Дмитриева, посетила Украину совсем недавно, в феврале 2025 года, - по американскому паспорту, как мне подтвердили несколько источников", - говорится в сообщении.

По данным журналистки, Дмитриева въехала в Украину 8 февраля и выехала 12 февраля, всего за несколько дней до переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии.

Также читайте: Песков о 30-дневном перемирии, предложенном Зеленским: Без урегулирования всех нюансов это невозможно

Один из источников заявил, что Наталья выехала из Украины в США в начале 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России, вместе со своей матерью. Однако, цель ее поездки в Украину пока неизвестна.

"Хотя старые записи свидетельствуют о том, что и Наталья, и ее мать, Тамара Шевченко, ранее имели украинские паспорта, они, похоже, в течение последних нескольких лет путешествовали в Украину, используя американские паспорта. Непонятно, как Наталья и Тамара получили американские паспорта, и проживают ли они сейчас в США. Также похоже, что семья Дмитриевых может владеть большим количеством активов в Европе - и Украине - чем было известно ранее", - рассказала Кэти Ливингстон.

Также читайте: У разведки НАТО нет никаких признаков того, что российско-белорусские военные учения "Запад", угрожают Альянсу, - советник Науседы Матулёнис

Сестра Кирилла Дмитриева тайно посещала Украину

Автор: 

россия (95604) США (26727)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
Мабуть таємно Єрмака відвідувала з посланням від ху#ла🤔
показать весь комментарий
29.04.2025 12:26
+9
Для "особливих" завжди "свої" правила....
Не буду здивований, якщо портнов з французьким, чи, даже, янукович з саудівським паспортом бував в Україні......
показать весь комментарий
29.04.2025 12:31
+7
ххммм.....
а, хіба біометричні документи не працюють в україні?

https://dmsu.gov.ua/faq/biometrichni-dokumenti-v-ukrajni.html

https://dmsu.gov.ua/faq/biometrichni-dokumenti-v-ukrajni.html
показать весь комментарий
29.04.2025 12:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мабуть таємно Єрмака відвідувала з посланням від ху#ла🤔
показать весь комментарий
29.04.2025 12:26 Ответить
Якщо переговори ведуться - отже місія успішна
показать весь комментарий
29.04.2025 12:32 Ответить
То ж батько цих Дмитрієвих живе в Києві. Не могла донька до батька приїхати з мамою?
показать весь комментарий
29.04.2025 13:29 Ответить
ххммм.....
а, хіба біометричні документи не працюють в україні?

https://dmsu.gov.ua/faq/biometrichni-dokumenti-v-ukrajni.html

https://dmsu.gov.ua/faq/biometrichni-dokumenti-v-ukrajni.html
показать весь комментарий
29.04.2025 12:28 Ответить
Для "особливих" завжди "свої" правила....
Не буду здивований, якщо портнов з французьким, чи, даже, янукович з саудівським паспортом бував в Україні......
показать весь комментарий
29.04.2025 12:31 Ответить
Махмуд Алі ібн якуновіч
показать весь комментарий
29.04.2025 12:37 Ответить
Якуневич)))
показать весь комментарий
29.04.2025 12:46 Ответить
Гарне питання
показать весь комментарий
29.04.2025 12:31 Ответить
Яка біометрія может бути в клоунському цирку?
показать весь комментарий
29.04.2025 12:44 Ответить
На кордоні можеш їхати з будь яким, якщо є вибір.
показать весь комментарий
29.04.2025 12:45 Ответить
Вона мабуть от печатки пальців підминила
хоча правильне питання до прикордонників -як вони її пропустили ?
показать весь комментарий
29.04.2025 13:15 Ответить
Звичайна перевірка - вони мають співпадати тільки з актуальним паспортом.
А ось чому перевірку по базі не виконали - це велике питання.
Вона залишилася громадянкою України та мала показувати український паспорт.
Мабуть, була вказівка не чіпати.
показать весь комментарий
29.04.2025 13:29 Ответить
як вони отримали американські паспорти? а, дійсно, як?
показать весь комментарий
29.04.2025 12:30 Ответить
Виїхали в Америку більш ніж п'ять років тому, як варіант.
показать весь комментарий
29.04.2025 12:44 Ответить
Якщо хтось не їде в оман, то.умовний оман їде до нас як до себе додому?
показать весь комментарий
29.04.2025 12:32 Ответить
Золоті слова «їде до нас як до себе додому»

Читайте Д. Донцова. Поки Україною будуть керувати нацмени, до тих пір буде корупція, пограбування, безлад, зрада . У владі не має бути жодного не етнічного українця. І це має бути на конституційному рівні.
показать весь комментарий
29.04.2025 13:20 Ответить
Так був у нас президент чисто українець із села Хоружівка. І що? Не було корупції?
показать весь комментарий
29.04.2025 13:26 Ответить
Павлов, ви проти влади українців на своїй український землі?
показать весь комментарий
29.04.2025 13:29 Ответить
Я про те, що не треба ідеалізувати українців і думати, що вони хабарів не беруть! Усунення неетнічного українця з президентства не вирішить проблему корупції.
А вам якщо прийшла така методичка з центру про розпал ворожнечі в соцмережах, то ваші куратори недолугі шовіністи!
показать весь комментарий
29.04.2025 13:33 Ответить
Привезла в ОПу нові ЦУ для узгодження подальших дій.
показать весь комментарий
29.04.2025 12:34 Ответить
От Оманскі додатки до основного документу довезла на підпис зілінськага.
показать весь комментарий
29.04.2025 12:35 Ответить
А може то був сам путін переодягнений? З такою роботою спецслужб все можливо.
показать весь комментарий
29.04.2025 12:36 Ответить
Думаю, нерухоме майно в Києві продавала.
показать весь комментарий
29.04.2025 12:38 Ответить
Да мабуть Кирилов подзвонив Ермаку і домовився.
Мало вони через кордон свого народу пропустили ?
показать весь комментарий
29.04.2025 13:31 Ответить
На ці русскіє рила вже дивитись неможливо...
показать весь комментарий
29.04.2025 12:48 Ответить
Чому не взяли у полон?? СбУ як завжди спить
показать весь комментарий
29.04.2025 12:51 Ответить
Зачекайте: от патріоти на форумі з вояками зараз як візьмуть зброю і як повісять Дмитрієва на гілляку!!! Ой, а що ж прикордонники.... Не затримали? Ой, а чому? 🤭🤭🤭 Зате не "ухилянти" 😆😆😆
показать весь комментарий
29.04.2025 12:57 Ответить
Это не ухилянтов ловить. Таким важным людям свободный проезд.
показать весь комментарий
29.04.2025 13:19 Ответить
Якщо вона не відмовлялася від українського громадянства, вона має вʼїжджати в Україну тільки по українському паспорту. Прикордонна служба - прохідний двір.
показать весь комментарий
29.04.2025 13:23 Ответить
 
 