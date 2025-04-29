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Сестра спецпредставника Путіна Дмитрієва таємно відвідувала Україну з паспортом США, - ЗМІ

Сестра Кирила Дмитрієва таємно відвідувала Україну

Сестра переговірника Путіна Кирила Дмитрієва таємно відвідувала Україну в лютому 2025 року.

Про це повідомила американська журналістка Кеті Лівінгстон, яка висвітлює війну в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Наталія Дмитрієва, сестра головного кремлівського переговірника Кирила Дмитрієва, відвідала Україну зовсім недавно, у лютому 2025 року, - за американським паспортом, як мені підтвердили кілька джерел", - йдеться в повідомленні.

За даними журналістки, Дмитрієва в'їхала до України 8 лютого та виїхала 12 лютого, лише за кілька днів до переговорів між Росією та США у Саудівській Аравії.

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Одне з джерел заявило, що Наталія виїхала з України до США на початку 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії, разом зі своєю матір'ю. Проте, мета її поїздки до України наразі невідома.

"Хоча старі записи свідчать про те, що і Наталія, і її мати, Тамара Шевченко, раніше мали українські паспорти, вони, схоже, протягом останніх кількох років подорожували до України, використовуючи американські паспорти. Незрозуміло, як Наталія та Тамара отримали американські паспорти, і чи проживають вони зараз у США. Також схоже, що родина Дмитрієвих може володіти більшою кількістю активів у Європі – та Україні – ніж було відомо раніше", - розповіла Кеті Лівінгстон.

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Сестра Кирила Дмитрієва таємно відвідувала Україну

Автор: 

росія (65270) США (22909)


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Топ коментарі
+9
Мабуть таємно Єрмака відвідувала з посланням від ху#ла🤔
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29.04.2025 12:26
+5
ххммм.....
а, хіба біометричні документи не працюють в україні?

https://dmsu.gov.ua/faq/biometrichni-dokumenti-v-ukrajni.html

https://dmsu.gov.ua/faq/biometrichni-dokumenti-v-ukrajni.html
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29.04.2025 12:28
+5
Для "особливих" завжди "свої" правила....
Не буду здивований, якщо портнов з французьким, чи, даже, янукович з саудівським паспортом бував в Україні......
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29.04.2025 12:31
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Мабуть таємно Єрмака відвідувала з посланням від ху#ла🤔
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29.04.2025 12:26 Відповісти
Якщо переговори ведуться - отже місія успішна
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29.04.2025 12:32 Відповісти
ххммм.....
а, хіба біометричні документи не працюють в україні?

https://dmsu.gov.ua/faq/biometrichni-dokumenti-v-ukrajni.html

https://dmsu.gov.ua/faq/biometrichni-dokumenti-v-ukrajni.html
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29.04.2025 12:28 Відповісти
Для "особливих" завжди "свої" правила....
Не буду здивований, якщо портнов з французьким, чи, даже, янукович з саудівським паспортом бував в Україні......
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29.04.2025 12:31 Відповісти
Махмуд Алі ібн якуновіч
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29.04.2025 12:37 Відповісти
Якуневич)))
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29.04.2025 12:46 Відповісти
Гарне питання
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29.04.2025 12:31 Відповісти
Яка біометрія может бути в клоунському цирку?
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29.04.2025 12:44 Відповісти
На кордоні можеш їхати з будь яким, якщо є вибір.
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29.04.2025 12:45 Відповісти
Вона мабуть от печатки пальців підминила
хоча правильне питання до прикордонників -як вони її пропустили ?
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29.04.2025 13:15 Відповісти
як вони отримали американські паспорти? а, дійсно, як?
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29.04.2025 12:30 Відповісти
Виїхали в Америку більш ніж п'ять років тому, як варіант.
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29.04.2025 12:44 Відповісти
Якщо хтось не їде в оман, то.умовний оман їде до нас як до себе додому?
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29.04.2025 12:32 Відповісти
Привезла в ОПу нові ЦУ для узгодження подальших дій.
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29.04.2025 12:34 Відповісти
От Оманскі додатки до основного документу довезла на підпис зілінськага.
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29.04.2025 12:35 Відповісти
А може то був сам путін переодягнений? З такою роботою спецслужб все можливо.
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29.04.2025 12:36 Відповісти
Думаю, нерухоме майно в Києві продавала.
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29.04.2025 12:38 Відповісти
На ці русскіє рила вже дивитись неможливо...
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29.04.2025 12:48 Відповісти
Чому не взяли у полон?? СбУ як завжди спить
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29.04.2025 12:51 Відповісти
Зачекайте: от патріоти на форумі з вояками зараз як візьмуть зброю і як повісять Дмитрієва на гілляку!!! Ой, а що ж прикордонники.... Не затримали? Ой, а чому? 🤭🤭🤭 Зате не "ухилянти" 😆😆😆
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29.04.2025 12:57 Відповісти
Это не ухилянтов ловить. Таким важным людям свободный проезд.
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29.04.2025 13:19 Відповісти
 
 