Сестра спецпредставника Путіна Дмитрієва таємно відвідувала Україну з паспортом США, - ЗМІ

Сестра переговірника Путіна Кирила Дмитрієва таємно відвідувала Україну в лютому 2025 року.

Про це повідомила американська журналістка Кеті Лівінгстон, яка висвітлює війну в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Наталія Дмитрієва, сестра головного кремлівського переговірника Кирила Дмитрієва, відвідала Україну зовсім недавно, у лютому 2025 року, - за американським паспортом, як мені підтвердили кілька джерел", - йдеться в повідомленні.

За даними журналістки, Дмитрієва в'їхала до України 8 лютого та виїхала 12 лютого, лише за кілька днів до переговорів між Росією та США у Саудівській Аравії.

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Одне з джерел заявило, що Наталія виїхала з України до США на початку 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії, разом зі своєю матір'ю. Проте, мета її поїздки до України наразі невідома.

"Хоча старі записи свідчать про те, що і Наталія, і її мати, Тамара Шевченко, раніше мали українські паспорти, вони, схоже, протягом останніх кількох років подорожували до України, використовуючи американські паспорти. Незрозуміло, як Наталія та Тамара отримали американські паспорти, і чи проживають вони зараз у США. Також схоже, що родина Дмитрієвих може володіти більшою кількістю активів у Європі – та Україні – ніж було відомо раніше", - розповіла Кеті Лівінгстон.

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