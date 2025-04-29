РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8809 посетителей онлайн
Новости Масштабные отключения света в Европе Блэкаут в Испании
961 13

Три человека погибли во время блэкаута в Испании, - СМИ

Блэкаут в Испании (фото иллюстративное)

Три человека умерли, вероятно, в результате отравления угарным газом, который образовался в результате работы генератора во время масштабного блэкаута в Испании.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Отмечается, что тела трех человек нашли в доме в небольшом городе Табоадела, что в северо-западном автономном регионе Галисии.

Они лежали рядом с бытовым генератором, который одна из жертв использовала для питания аппарата для подачи кислорода.

Спасатели, прибывшие в дом, зафиксировали в нем "высокую концентрацию угарного газа", который, вероятнее всего, и стал причиной смерти.

Читайте: Кошта о масштабных отключениях электроэнергии в Европе: Сейчас признаков кибератаки нет

Напомним, около 12:30 по местному времени весь Иберийский полуостров - Испания, Португалия и отдельные районы Франции - остались без света.

Чрезвычайное происшествие повлияло на все сферы жизни - расчеты были возможны только наличными, на улицах городов погасли светофоры, стали поезда и метро.

Впоследствии Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение после того, как на большей части Пиренейского полуострова произошло отключение электроэнергии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина предложила Испании, Португалии и Франции помощь в преодолении энергетического кризиса, - Сибига

Автор: 

Испания (866) смерть (9227) блэкаут (30)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
показать весь комментарий
29.04.2025 21:53
+4
Співчуття родинам та близьким загиблих під час блекауту в дружній нам Іспанії.
Нам в Україні відомо, що відбувається, коли в населених пуктах тотально зникає електроенергія в наслідок ворожих ударів дронами, ракетами, бомбами та снарядами по інфраструктурі енергетики. В ********, мирній Іспанії такий масштабний блекаут трапляється вперше. Досвіду та ресурсів для швидкого відновлення мабуть не вистачає. Співчуваємо і пропонуємо нашу допомогу Іспанії у подоланні наслідків масштабного блекауту.
показать весь комментарий
29.04.2025 22:30
+3
показать весь комментарий
29.04.2025 21:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Генератор купили, а инструкцию не прочитали??
показать весь комментарий
29.04.2025 21:53 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2025 21:53 Ответить
а мені шарія жалко. А ще серебрянського. Аж не можу втриматись, сльози течуть.
показать весь комментарий
29.04.2025 22:11 Ответить

а Шарій вроде у мацкві ?
показать весь комментарий
29.04.2025 22:23 Ответить
він падлюка, але не ідіот.
показать весь комментарий
29.04.2025 22:51 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2025 21:56 Ответить
Це катастрофа!
показать весь комментарий
29.04.2025 21:57 Ответить
Повилазили гниди з своїми коментарями!
показать весь комментарий
29.04.2025 22:03 Ответить
ніхєра недосвідчені.
показать весь комментарий
29.04.2025 22:09 Ответить
то вСьо пєтуШарій
показать весь комментарий
29.04.2025 22:17 Ответить
Казали в новинах що 5 людей загинули.
показать весь комментарий
29.04.2025 22:22 Ответить
Співчуття родинам та близьким загиблих під час блекауту в дружній нам Іспанії.
Нам в Україні відомо, що відбувається, коли в населених пуктах тотально зникає електроенергія в наслідок ворожих ударів дронами, ракетами, бомбами та снарядами по інфраструктурі енергетики. В ********, мирній Іспанії такий масштабний блекаут трапляється вперше. Досвіду та ресурсів для швидкого відновлення мабуть не вистачає. Співчуваємо і пропонуємо нашу допомогу Іспанії у подоланні наслідків масштабного блекауту.
показать весь комментарий
29.04.2025 22:30 Ответить
"Ну що, вкраїнчики, ще ніхто не пожартував про іспанців та ********* палиці? Про все інше вже пожартували.

В Іспанії, в Севільї, працює найбільший в Європі завод із виробництва снарядів, його купив Rheinmetall і зараз він на дві третини завантажений замовленнями для ЗСУ. Іспанія була першою країною Євросоюзу, яка надала Україні танки Leopard 2A4 - це тоді, коли німці казали, мовляв, ми дочекаємося, коли хтось інший дасть, а тоді, може, й самі дамо. Іспанія першою в Європі повністю обрубила купівлю роїського газу й показала всім, що можна обійтись і без нього, і зберегти власну совість. Іспанія віддала ЗСУ таку палітру зброї, БК та військового реманенту, що перераховувати його - це буде простирадло, якого за кілька годин не прочитаєш.

"Бугага, нехай іспанці в нас графік постачання електрики в педеефі позичать! Бугага, мамахохотала, ми їм їхні власні павербанки продамо, що вони нам в гуманітарці надіслали! Бугагашечки! Вони нам свої генератори віддали, а тепер без електрики сидять, дурнуваті!

(c) Дід Панас


Денис Кораблев

какие-то странные реакции вкраїнчиков на блекаут в Европе, шото зубоскалят, ерничают, советы раздают, дтек там прям из трусов прыгает. Родніие, благодаря помощи этой самой ЕС у нас эту зиму был свет, тепло и вода. и они не зубоскалили, не давали советов и не рассказывали про батарейки. а высылали тяжёлое промышленное оборудование, запитывали нам страну и поддерживали в часы пиковых нагрузок.

и да, Португалия неспешно но часть страны уже со светом, а мудаками остаются на всю жизнь.

Валерій Прозапас:

Українці такі:

- Світ нам мало допомагає! Західні імпотенти! Байдужий до наших страждань!

Теж українці:

- Ахах! Блекаут у Європі! Бугага! Графікі відключень вам! ДТЕК жжот!

Деградантський "квартал" свою справу зробив.
показать весь комментарий
29.04.2025 23:31 Ответить
 
 