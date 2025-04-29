Три человека погибли во время блэкаута в Испании, - СМИ

Три человека умерли, вероятно, в результате отравления угарным газом, который образовался в результате работы генератора во время масштабного блэкаута в Испании.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Отмечается, что тела трех человек нашли в доме в небольшом городе Табоадела, что в северо-западном автономном регионе Галисии.

Они лежали рядом с бытовым генератором, который одна из жертв использовала для питания аппарата для подачи кислорода.

Спасатели, прибывшие в дом, зафиксировали в нем "высокую концентрацию угарного газа", который, вероятнее всего, и стал причиной смерти.

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Напомним, около 12:30 по местному времени весь Иберийский полуостров - Испания, Португалия и отдельные районы Франции - остались без света.

Чрезвычайное происшествие повлияло на все сферы жизни - расчеты были возможны только наличными, на улицах городов погасли светофоры, стали поезда и метро.

Впоследствии Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение после того, как на большей части Пиренейского полуострова произошло отключение электроэнергии.

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