Три человека погибли во время блэкаута в Испании, - СМИ
Три человека умерли, вероятно, в результате отравления угарным газом, который образовался в результате работы генератора во время масштабного блэкаута в Испании.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Отмечается, что тела трех человек нашли в доме в небольшом городе Табоадела, что в северо-западном автономном регионе Галисии.
Они лежали рядом с бытовым генератором, который одна из жертв использовала для питания аппарата для подачи кислорода.
Спасатели, прибывшие в дом, зафиксировали в нем "высокую концентрацию угарного газа", который, вероятнее всего, и стал причиной смерти.
Напомним, около 12:30 по местному времени весь Иберийский полуостров - Испания, Португалия и отдельные районы Франции - остались без света.
Чрезвычайное происшествие повлияло на все сферы жизни - расчеты были возможны только наличными, на улицах городов погасли светофоры, стали поезда и метро.
Впоследствии Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение после того, как на большей части Пиренейского полуострова произошло отключение электроэнергии.
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а Шарій вроде у мацкві ?
Нам в Україні відомо, що відбувається, коли в населених пуктах тотально зникає електроенергія в наслідок ворожих ударів дронами, ракетами, бомбами та снарядами по інфраструктурі енергетики. В ********, мирній Іспанії такий масштабний блекаут трапляється вперше. Досвіду та ресурсів для швидкого відновлення мабуть не вистачає. Співчуваємо і пропонуємо нашу допомогу Іспанії у подоланні наслідків масштабного блекауту.
В Іспанії, в Севільї, працює найбільший в Європі завод із виробництва снарядів, його купив Rheinmetall і зараз він на дві третини завантажений замовленнями для ЗСУ. Іспанія була першою країною Євросоюзу, яка надала Україні танки Leopard 2A4 - це тоді, коли німці казали, мовляв, ми дочекаємося, коли хтось інший дасть, а тоді, може, й самі дамо. Іспанія першою в Європі повністю обрубила купівлю роїського газу й показала всім, що можна обійтись і без нього, і зберегти власну совість. Іспанія віддала ЗСУ таку палітру зброї, БК та військового реманенту, що перераховувати його - це буде простирадло, якого за кілька годин не прочитаєш.
"Бугага, нехай іспанці в нас графік постачання електрики в педеефі позичать! Бугага, мамахохотала, ми їм їхні власні павербанки продамо, що вони нам в гуманітарці надіслали! Бугагашечки! Вони нам свої генератори віддали, а тепер без електрики сидять, дурнуваті!
(c) Дід Панас
Денис Кораблев
какие-то странные реакции вкраїнчиков на блекаут в Европе, шото зубоскалят, ерничают, советы раздают, дтек там прям из трусов прыгает. Родніие, благодаря помощи этой самой ЕС у нас эту зиму был свет, тепло и вода. и они не зубоскалили, не давали советов и не рассказывали про батарейки. а высылали тяжёлое промышленное оборудование, запитывали нам страну и поддерживали в часы пиковых нагрузок.
и да, Португалия неспешно но часть страны уже со светом, а мудаками остаются на всю жизнь.
Валерій Прозапас:
Українці такі:
- Світ нам мало допомагає! Західні імпотенти! Байдужий до наших страждань!
Теж українці:
- Ахах! Блекаут у Європі! Бугага! Графікі відключень вам! ДТЕК жжот!
Деградантський "квартал" свою справу зробив.