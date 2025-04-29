Три людини померло під час блекауту в Іспанії, - ЗМІ
Три людини померли, ймовірно, внаслідок отруєння чадним газом, який утворився внаслідок роботи генератора під час масштабного блекауту в Іспанії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Зазначається, що тіла трьох людей знайшли в будинку в невеликому місті Табоадела, що у північно-західному автономному регіоні Галісії.
Вони лежали поруч із побутовим генератором, який одна з жертв використовувала для живлення апарату для подачі кисню.
Рятувальники, які прибули до будинку, зафіксували в ньому "високу концентрацію чадного газу", який, найімовірніше, і став причиною смерті.
Нагадаємо, близько 12:30 за місцевим часом увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишилися без світла.
Надзвичайна подія вплинула на усі сфери життя – розрахунки були можливі лише готівкою, на вулицях міст згасли світлофори, стали поїзди і метро.
Згодом Міністерство внутрішніх справ Іспанії оголосило надзвичайний стан після того, як на більшій частині Піренейського півострова сталось відключення електроенергії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а Шарій вроде у мацкві ?
Нам в Україні відомо, що відбувається, коли в населених пуктах тотально зникає електроенергія в наслідок ворожих ударів дронами, ракетами, бомбами та снарядами по інфраструктурі енергетики. В ********, мирній Іспанії такий масштабний блекаут трапляється вперше. Досвіду та ресурсів для швидкого відновлення мабуть не вистачає. Співчуваємо і пропонуємо нашу допомогу Іспанії у подоланні наслідків масштабного блекауту.
В Іспанії, в Севільї, працює найбільший в Європі завод із виробництва снарядів, його купив Rheinmetall і зараз він на дві третини завантажений замовленнями для ЗСУ. Іспанія була першою країною Євросоюзу, яка надала Україні танки Leopard 2A4 - це тоді, коли німці казали, мовляв, ми дочекаємося, коли хтось інший дасть, а тоді, може, й самі дамо. Іспанія першою в Європі повністю обрубила купівлю роїського газу й показала всім, що можна обійтись і без нього, і зберегти власну совість. Іспанія віддала ЗСУ таку палітру зброї, БК та військового реманенту, що перераховувати його - це буде простирадло, якого за кілька годин не прочитаєш.
"Бугага, нехай іспанці в нас графік постачання електрики в педеефі позичать! Бугага, мамахохотала, ми їм їхні власні павербанки продамо, що вони нам в гуманітарці надіслали! Бугагашечки! Вони нам свої генератори віддали, а тепер без електрики сидять, дурнуваті!
(c) Дід Панас
Денис Кораблев
какие-то странные реакции вкраїнчиков на блекаут в Европе, шото зубоскалят, ерничают, советы раздают, дтек там прям из трусов прыгает. Родніие, благодаря помощи этой самой ЕС у нас эту зиму был свет, тепло и вода. и они не зубоскалили, не давали советов и не рассказывали про батарейки. а высылали тяжёлое промышленное оборудование, запитывали нам страну и поддерживали в часы пиковых нагрузок.
и да, Португалия неспешно но часть страны уже со светом, а мудаками остаются на всю жизнь.
Валерій Прозапас:
Українці такі:
- Світ нам мало допомагає! Західні імпотенти! Байдужий до наших страждань!
Теж українці:
- Ахах! Блекаут у Європі! Бугага! Графікі відключень вам! ДТЕК жжот!
Деградантський "квартал" свою справу зробив.