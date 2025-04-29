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Новини Масштабні відключення світла в Європі Блекаут в Іспанії
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Три людини померло під час блекауту в Іспанії, - ЗМІ

Блекаут в Іспанії (фото ілюстративне)

Три людини померли, ймовірно, внаслідок отруєння чадним газом, який утворився внаслідок роботи генератора під час масштабного блекауту в Іспанії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Зазначається, що тіла трьох людей знайшли в будинку в невеликому місті Табоадела, що у північно-західному автономному регіоні Галісії.

Вони лежали поруч із побутовим генератором, який одна з жертв використовувала для живлення апарату для подачі кисню.

Рятувальники, які прибули до будинку, зафіксували в ньому "високу концентрацію чадного газу", який, найімовірніше, і став причиною смерті.

Читайте: Кошта про масштабні відключення електроенергії в Європі: Наразі ознак кібератаки немає

Нагадаємо, близько 12:30 за місцевим часом увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишилися без світла.

Надзвичайна подія вплинула на усі сфери життя – розрахунки були можливі лише готівкою, на вулицях міст згасли світлофори, стали поїзди і метро.

Згодом Міністерство внутрішніх справ Іспанії оголосило надзвичайний стан після того, як на більшій частині Піренейського півострова сталось відключення електроенергії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна запропонувала Іспанії, Португалії та Франції допомогу у подоланні енергетичної кризи, - Сибіга

Автор: 

Іспанія (906) смерть (6754) блекаут (82)


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Топ коментарі
+6
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29.04.2025 21:53
+4
Співчуття родинам та близьким загиблих під час блекауту в дружній нам Іспанії.
Нам в Україні відомо, що відбувається, коли в населених пуктах тотально зникає електроенергія в наслідок ворожих ударів дронами, ракетами, бомбами та снарядами по інфраструктурі енергетики. В ********, мирній Іспанії такий масштабний блекаут трапляється вперше. Досвіду та ресурсів для швидкого відновлення мабуть не вистачає. Співчуваємо і пропонуємо нашу допомогу Іспанії у подоланні наслідків масштабного блекауту.
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29.04.2025 22:30
+3
Це катастрофа!
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29.04.2025 21:57
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Генератор купили, а инструкцию не прочитали??
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29.04.2025 21:53 Відповісти
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29.04.2025 21:53 Відповісти
а мені шарія жалко. А ще серебрянського. Аж не можу втриматись, сльози течуть.
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29.04.2025 22:11 Відповісти

а Шарій вроде у мацкві ?
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29.04.2025 22:23 Відповісти
він падлюка, але не ідіот.
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29.04.2025 22:51 Відповісти
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29.04.2025 21:56 Відповісти
Це катастрофа!
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29.04.2025 21:57 Відповісти
Повилазили гниди з своїми коментарями!
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29.04.2025 22:03 Відповісти
ніхєра недосвідчені.
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29.04.2025 22:09 Відповісти
то вСьо пєтуШарій
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29.04.2025 22:17 Відповісти
Казали в новинах що 5 людей загинули.
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29.04.2025 22:22 Відповісти
Співчуття родинам та близьким загиблих під час блекауту в дружній нам Іспанії.
Нам в Україні відомо, що відбувається, коли в населених пуктах тотально зникає електроенергія в наслідок ворожих ударів дронами, ракетами, бомбами та снарядами по інфраструктурі енергетики. В ********, мирній Іспанії такий масштабний блекаут трапляється вперше. Досвіду та ресурсів для швидкого відновлення мабуть не вистачає. Співчуваємо і пропонуємо нашу допомогу Іспанії у подоланні наслідків масштабного блекауту.
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29.04.2025 22:30 Відповісти
"Ну що, вкраїнчики, ще ніхто не пожартував про іспанців та ********* палиці? Про все інше вже пожартували.

В Іспанії, в Севільї, працює найбільший в Європі завод із виробництва снарядів, його купив Rheinmetall і зараз він на дві третини завантажений замовленнями для ЗСУ. Іспанія була першою країною Євросоюзу, яка надала Україні танки Leopard 2A4 - це тоді, коли німці казали, мовляв, ми дочекаємося, коли хтось інший дасть, а тоді, може, й самі дамо. Іспанія першою в Європі повністю обрубила купівлю роїського газу й показала всім, що можна обійтись і без нього, і зберегти власну совість. Іспанія віддала ЗСУ таку палітру зброї, БК та військового реманенту, що перераховувати його - це буде простирадло, якого за кілька годин не прочитаєш.

"Бугага, нехай іспанці в нас графік постачання електрики в педеефі позичать! Бугага, мамахохотала, ми їм їхні власні павербанки продамо, що вони нам в гуманітарці надіслали! Бугагашечки! Вони нам свої генератори віддали, а тепер без електрики сидять, дурнуваті!

(c) Дід Панас


Денис Кораблев

какие-то странные реакции вкраїнчиков на блекаут в Европе, шото зубоскалят, ерничают, советы раздают, дтек там прям из трусов прыгает. Родніие, благодаря помощи этой самой ЕС у нас эту зиму был свет, тепло и вода. и они не зубоскалили, не давали советов и не рассказывали про батарейки. а высылали тяжёлое промышленное оборудование, запитывали нам страну и поддерживали в часы пиковых нагрузок.

и да, Португалия неспешно но часть страны уже со светом, а мудаками остаются на всю жизнь.

Валерій Прозапас:

Українці такі:

- Світ нам мало допомагає! Західні імпотенти! Байдужий до наших страждань!

Теж українці:

- Ахах! Блекаут у Європі! Бугага! Графікі відключень вам! ДТЕК жжот!

Деградантський "квартал" свою справу зробив.
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29.04.2025 23:31 Відповісти
 
 