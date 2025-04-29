Три людини померло під час блекауту в Іспанії, - ЗМІ

Три людини померли, ймовірно, внаслідок отруєння чадним газом, який утворився внаслідок роботи генератора під час масштабного блекауту в Іспанії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Зазначається, що тіла трьох людей знайшли в будинку в невеликому місті Табоадела, що у північно-західному автономному регіоні Галісії.

Вони лежали поруч із побутовим генератором, який одна з жертв використовувала для живлення апарату для подачі кисню.

Рятувальники, які прибули до будинку, зафіксували в ньому "високу концентрацію чадного газу", який, найімовірніше, і став причиною смерті.

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Нагадаємо, близько 12:30 за місцевим часом увесь Іберійський півострів – Іспанія, Португалія та окремі райони Франції – залишилися без світла.

Надзвичайна подія вплинула на усі сфери життя – розрахунки були можливі лише готівкою, на вулицях міст згасли світлофори, стали поїзди і метро.

Згодом Міністерство внутрішніх справ Іспанії оголосило надзвичайний стан після того, як на більшій частині Піренейського півострова сталось відключення електроенергії.

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