С начала полномасштабной войны погибли 200 украинских деятелей культуры и 103 медийщика, - МКСК

Министерство культуры и стратегических коммуникаций сообщило, что с начала полномасштабной агрессии России против Украины погибли 200 украинских деятелей культуры и 103 медийщика.

Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что эти потери являются не только статистикой, но и трагедией для национальной культуры, напоминая о подобных страницах в истории, в частности уничтожение поколения "Розстріляного Відродження" сталинским режимом в 1920-30-х годах.

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"Сегодня мы снова теряем не просто талантливых украинцев, а часть нашей души, ведь каждый наш деятель культуры - это уникальная личность, которая обогащала украинскую культуру", - заявили в МКСК.

В министерстве также отметили, что журналисты, которые работают в условиях войны, продолжают ежедневно фиксировать события, расследовать преступления и освещать героизм украинских защитников.

"Медийщики 24/7 собирают неопровержимые доказательства преступлений оккупантов и освещают силу, подвиг и мужество наших защитников", - подчеркнули в ведомстве.

МКСК призывает хранить память о погибших и напоминает, что систематические преступления России против журналистов представляют серьезную угрозу свободе слова, информационной безопасности и правам человека.

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