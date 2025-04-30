З початку повномасштабної війни загинули 200 українських митців і 103 медійники, - МКСК

Міністерство культури та стратегічних комунікацій повідомило, що від початку повномасштабної агресії Росії проти України загинули 200 українських митців і 103 медійники.

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій, інформує Цензор.НЕТ.

У відомстві зазначили, що ці втрати є не лише статистикою, а й трагедією для національної культури, нагадуючи про подібні сторінки в історії, зокрема знищення покоління "Розстріляного відродження" сталінським режимом у 1920-30-х роках.

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"Сьогодні ми знову втрачаємо не просто талановитих українців, а частину нашої душі, адже кожен наш митець - це унікальна особистість, яка збагачувала українську культуру", - заявили у МКСК.

У міністерстві також наголосили, що журналісти, які працюють в умовах війни, продовжують щоденно фіксувати події, розслідувати злочини і висвітлювати героїзм українських захисників.

"Медійники 24/7 збирають неспростовні докази злочинів окупантів та висвітлюють силу, подвиг і мужність наших захисників", - підкреслили у відомстві.

МКСК закликає зберігати пам’ять про загиблих і нагадує, що систематичні злочини Росії проти журналістів становлять серйозну загрозу свободі слова, інформаційній безпеці та правам людини.

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