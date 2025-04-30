Европа хочет ввести миротворческий контингент в Украину для "оккупации западных областей", - Шойгу

Экс-министр обороны РФ, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что планы Европы по отправке миротворческих сил на территорию Украины под эгидой "Коалиции желающих" приравниваются к подготовке к оккупации западных регионов страны.

Его цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Обратили внимание на планы по введению каких-то псевдомиротворцев на украинскую территорию. Есть все признаки подготовки оккупации западных регионов Украины европейцами. Откуда придут эти "миротворцы"? Это будут подразделения тех же стран НАТО, против присутствия которых Россия выступала еще до начала спецоперации, которая началась во многом из-за этой угрозы - развертывания на территории Украины, на нашей исторической территории военной инфраструктуры НАТО", - сказал Шойгу.

По его словам, западные страны, которые планируют отправить миротворцев в Украину, якобы скрывают свои истинные мотивы.

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"В реальности иностранные государства хотят ввести в Украину контингент, который будет контролировать ее ресурсы. Правильнее было бы называть таких военнослужащих оккупантами или интервентами", - добавил Шойгу.

Он повторил предложения России по урегулированию российско-украинской войны - "вывод ВСУ с территории четырех регионов", отказ Киева от членства в НАТО, "демилитаризация и денацификация Украины", обеспечение прав русскоязычных граждан.

Ранее сообщалось, что Европе будет трудно собрать 25 000 военнослужащих для участия в силах "сдерживания" в Украине. Все из-за недоукомплектованности армии и нехватки финансирования.

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