РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9850 посетителей онлайн
Новости Иностранные миротворцы в Украине
2 301 23

Европа хочет ввести миротворческий контингент в Украину для "оккупации западных областей", - Шойгу

Шойгу о миротворцах в Украине

Экс-министр обороны РФ, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что планы Европы по отправке миротворческих сил на территорию Украины под эгидой "Коалиции желающих" приравниваются к подготовке к оккупации западных регионов страны.

Его цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Обратили внимание на планы по введению каких-то псевдомиротворцев на украинскую территорию. Есть все признаки подготовки оккупации западных регионов Украины европейцами. Откуда придут эти "миротворцы"? Это будут подразделения тех же стран НАТО, против присутствия которых Россия выступала еще до начала спецоперации, которая началась во многом из-за этой угрозы - развертывания на территории Украины, на нашей исторической территории военной инфраструктуры НАТО", - сказал Шойгу.

По его словам, западные страны, которые планируют отправить миротворцев в Украину, якобы скрывают свои истинные мотивы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Введение миротворцев в Украину может привести к Третьей мировой войне, - Шойгу

"В реальности иностранные государства хотят ввести в Украину контингент, который будет контролировать ее ресурсы. Правильнее было бы называть таких военнослужащих оккупантами или интервентами", - добавил Шойгу.

Он повторил предложения России по урегулированию российско-украинской войны - "вывод ВСУ с территории четырех регионов", отказ Киева от членства в НАТО, "демилитаризация и денацификация Украины", обеспечение прав русскоязычных граждан.

Ранее сообщалось, что Европе будет трудно собрать 25 000 военнослужащих для участия в силах "сдерживания" в Украине. Все из-за недоукомплектованности армии и нехватки финансирования.

Также читайте: Шойгу встретился с Ким Чен Ыном: Передал "важное письмо" от Путина

Автор: 

миротворцы (1165) россия (95629) Шойгу Сергей (713)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+21
показать весь комментарий
30.04.2025 22:01
+18
"...на території України, на нашій історичній території..."
Чурка косорылая, твоя историческая территория- засранный улус Золотой Орды.
показать весь комментарий
30.04.2025 22:04
+12
Шойгу на своей исторической территории..

показать весь комментарий
30.04.2025 22:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
30.04.2025 22:01 Ответить
"...на території України, на нашій історичній території..."
Чурка косорылая, твоя историческая территория- засранный улус Золотой Орды.
показать весь комментарий
30.04.2025 22:04 Ответить
КНДР, під патронатом Китайських таваріщей, ввела свої війська на московію, і шойгу не питали, ******, може підтвердити це!
показать весь комментарий
30.04.2025 22:04 Ответить
аби пистіти,), Алєнєвод куєв,)
показать весь комментарий
30.04.2025 22:06 Ответить
Шойгу на своей исторической территории..

показать весь комментарий
30.04.2025 22:08 Ответить
бистріше б вже окупували.
показать весь комментарий
30.04.2025 22:09 Ответить
Проснулся кужугет шойгович оленевод, нужно отметиться своей вонью, путлер их повязал крепко.
показать весь комментарий
30.04.2025 22:10 Ответить
вот она вота СВО-сволота:

Це будуть підрозділи тих же країн НАТО, проти присутності яких Росія виступала ще до початку спецоперації, яка почалася багато в чому через цю загрозу - розгортання на території України, на нашій історичній території військової інфраструктури НАТО

цели СВО будут "достигнуты" !
сваливайте нах с Украины !
показать весь комментарий
30.04.2025 22:17 Ответить
Диви-диви-ба.Воно щось лепече про окупацію західних областей України Європою.Те що грязний,смердючий лапоть топче нашу землю по їхньому це освобождєніє або спеціальная воєнная опєрація.Розв'язали суки війну,придумуючи про нацизм в Україні.В нашій державі заборонені нацистська і комуністична ідеологія,а нацисти ви,узькіє.Я б сказав що він не олень тивінський,а ішак кремлівський.
показать весь комментарий
30.04.2025 22:11 Ответить
Как они сцутся того НАТО.. Значит, мы на верном пути.
показать весь комментарий
30.04.2025 22:11 Ответить
Ніби то тупий, але ж насправді ні. Працює...
показать весь комментарий
30.04.2025 22:13 Ответить
Хто має злякатись від такої новини? 🙂
показать весь комментарий
30.04.2025 22:14 Ответить
Не можу дочекатись окупації фінами, шведами, естонцями, німцями, голандцями і т д,як тільки окупують тиждень пити буду!
показать весь комментарий
30.04.2025 22:16 Ответить
та ці ссикуни навіть в чоп не введуть свої війська.
показать весь комментарий
30.04.2025 22:18 Ответить
Олень не розуміє різниці між "визволителем" і "окупантом".
Визволител заходять,звільняють і виходять,а окупанти заходять,окуповують і залишаються.
Визволителі не примушують населеня вивчати мову і звичаї.
Окупанти примусово насаджують свою мову і звичаї.
показать весь комментарий
30.04.2025 22:21 Ответить
Все він розуміє ! А белькоче те , що накажуть ... От тільки навіщо нам знати цю маячню ?
показать весь комментарий
30.04.2025 22:26 Ответить
Добре, ми не проти...
показать весь комментарий
30.04.2025 22:34 Ответить
Скоріше б
показать весь комментарий
30.04.2025 22:36 Ответить
МАЙБУТНЮ ОКУПАЦІЮ УКРАЇНИ ,РАШИСТСЬКИЙ КРОВОПИВЦЯ КУЙЛО,НАЗВАВ "СПЕЦОПЕРАЦІЄЮ".ЩОБ ТИ ЗДОХ,БРЕХЛИВИЙ ПЕС
показать весь комментарий
30.04.2025 22:37 Ответить
отаку муйню шойгу чеше , тому шо китай свої північнокорейськокитайські війська просовує ,типу допомоги братьям...а справді це називається, тиха окупація з дозволу кремля ,ми вам до Уралу ,а ви нам, своє м'ясо ,шоб забрати весь Захід ...вже навіть і не приховують ...
показать весь комментарий
30.04.2025 22:47 Ответить
Що белькоче цей "окупований" Пончіком алень???
показать весь комментарий
30.04.2025 22:55 Ответить
на нашій історичній території

Цей оленевод забув з якої сторонм його історична тундра.
показать весь комментарий
30.04.2025 23:11 Ответить
 
 