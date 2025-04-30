Європа хоче ввести миротворчий контингент в Україну для "окупації західних областей", - Шойгу

Ексміністр оборони РФ, секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що плани Європи щодо відправлення миротворчих сил на територію України під егідою "коаліції охочих" прирівнюються до підготовки до окупації західних регіонів країни.

Його цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Звернули увагу на плани щодо введення якихось псевдомиротворців на українську територію. Є всі ознаки підготовки окупації західних регіонів України європейцями. Звідки прийдуть ці "миротворці"? Це будуть підрозділи тих же країн НАТО, проти присутності яких Росія виступала ще до початку спецоперації, яка почалася багато в чому через цю загрозу - розгортання на території України, на нашій історичній території військової інфраструктури НАТО", - сказав Шойгу.

За його словами, західні країни, які планують відправити миротворців в Україну, нібито приховують свої справжні мотиви.

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"У реальності іноземні держави хочуть ввести в Україну контингент, який контролюватиме її ресурси. Правильніше було б називати таких військовослужбовців окупантами або інтервентами", - додав Шойгу.

Він повторив пропозиції Росії щодо врегулювання російсько-української війни — "виведення ЗСУ з території чотирьох регіонів", відмова Києва від членства в НАТО, "демілітаризація і денацифікація України", забезпечення прав російськомовних громадян.

Раніше повідомлялося, що Європі буде важко зібрати 25 000 військовослужбовців для участі в силах "стримування" в Україні. Все через недоукомплектованість армії та браку фінансування.

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