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Новини Іноземні миротворці в Україні
2 063 22

Європа хоче ввести миротворчий контингент в Україну для "окупації західних областей", - Шойгу

Шойгу про миротворців в Україні

Ексміністр оборони РФ, секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що плани Європи щодо відправлення миротворчих сил на територію України під егідою "коаліції охочих" прирівнюються до підготовки до окупації західних регіонів країни.

Його цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Звернули увагу на плани щодо введення якихось псевдомиротворців на українську територію. Є всі ознаки підготовки окупації західних регіонів України європейцями. Звідки прийдуть ці "миротворці"? Це будуть підрозділи тих же країн НАТО, проти присутності яких Росія виступала ще до початку спецоперації, яка почалася багато в чому через цю загрозу - розгортання на території України, на нашій історичній території військової інфраструктури НАТО", - сказав Шойгу.

За його словами, західні країни, які планують відправити миротворців в Україну, нібито приховують свої справжні мотиви.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Введення миротворців до України може призвести до Третьої світової війни, - Шойгу

"У реальності іноземні держави хочуть ввести в Україну контингент, який контролюватиме її ресурси. Правильніше було б називати таких військовослужбовців окупантами або інтервентами", - додав Шойгу.

Він повторив пропозиції Росії щодо врегулювання російсько-української війни — "виведення ЗСУ з території чотирьох регіонів", відмова Києва від членства в НАТО, "демілітаризація і денацифікація України", забезпечення прав російськомовних громадян. 

Раніше повідомлялося, що Європі буде важко зібрати 25 000 військовослужбовців для участі в силах "стримування" в Україні. Все через недоукомплектованість армії та браку фінансування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британські миротворці в Україні залишатимуться під дією ЄКПЛ, - The Telegraph

Автор: 

миротворці (839) росія (65301) Шойгу Сергій (627)


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Топ коментарі
+16
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30.04.2025 22:01
+11
"...на території України, на нашій історичній території..."
Чурка косорылая, твоя историческая территория- засранный улус Золотой Орды.
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30.04.2025 22:04
+9
Шойгу на своей исторической территории..

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30.04.2025 22:08
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30.04.2025 22:01 Відповісти
"...на території України, на нашій історичній території..."
Чурка косорылая, твоя историческая территория- засранный улус Золотой Орды.
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30.04.2025 22:04 Відповісти
КНДР, під патронатом Китайських таваріщей, ввела свої війська на московію, і шойгу не питали, ******, може підтвердити це!
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30.04.2025 22:04 Відповісти
аби пистіти,), Алєнєвод куєв,)
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30.04.2025 22:06 Відповісти
Шойгу на своей исторической территории..

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30.04.2025 22:08 Відповісти
бистріше б вже окупували.
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30.04.2025 22:09 Відповісти
Проснулся кужугет шойгович оленевод, нужно отметиться своей вонью, путлер их повязал крепко.
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30.04.2025 22:10 Відповісти
вот она вота СВО-сволота:

Це будуть підрозділи тих же країн НАТО, проти присутності яких Росія виступала ще до початку спецоперації, яка почалася багато в чому через цю загрозу - розгортання на території України, на нашій історичній території військової інфраструктури НАТО

цели СВО будут "достигнуты" !
сваливайте нах с Украины !
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30.04.2025 22:17 Відповісти
Диви-диви-ба.Воно щось лепече про окупацію західних областей України Європою.Те що грязний,смердючий лапоть топче нашу землю по їхньому це освобождєніє або спеціальная воєнная опєрація.Розв'язали суки війну,придумуючи про нацизм в Україні.В нашій державі заборонені нацистська і комуністична ідеологія,а нацисти ви,узькіє.Я б сказав що він не олень тивінський,а ішак кремлівський.
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30.04.2025 22:11 Відповісти
Как они сцутся того НАТО.. Значит, мы на верном пути.
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30.04.2025 22:11 Відповісти
Ніби то тупий, але ж насправді ні. Працює...
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30.04.2025 22:13 Відповісти
Хто має злякатись від такої новини? 🙂
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30.04.2025 22:14 Відповісти
Не можу дочекатись окупації фінами, шведами, естонцями, німцями, голандцями і т д,як тільки окупують тиждень пити буду!
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30.04.2025 22:16 Відповісти
та ці ссикуни навіть в чоп не введуть свої війська.
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30.04.2025 22:18 Відповісти
Олень не розуміє різниці між "визволителем" і "окупантом".
Визволител заходять,звільняють і виходять,а окупанти заходять,окуповують і залишаються.
Визволителі не примушують населеня вивчати мову і звичаї.
Окупанти примусово насаджують свою мову і звичаї.
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30.04.2025 22:21 Відповісти
Все він розуміє ! А белькоче те , що накажуть ... От тільки навіщо нам знати цю маячню ?
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30.04.2025 22:26 Відповісти
Добре, ми не проти...
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30.04.2025 22:34 Відповісти
Скоріше б
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30.04.2025 22:36 Відповісти
МАЙБУТНЮ ОКУПАЦІЮ УКРАЇНИ ,РАШИСТСЬКИЙ КРОВОПИВЦЯ КУЙЛО,НАЗВАВ "СПЕЦОПЕРАЦІЄЮ".ЩОБ ТИ ЗДОХ,БРЕХЛИВИЙ ПЕС
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30.04.2025 22:37 Відповісти
отаку муйню шойгу чеше , тому шо китай свої північнокорейськокитайські війська просовує ,типу допомоги братьям...а справді це називається, тиха окупація з дозволу кремля ,ми вам до Уралу ,а ви нам, своє м'ясо ,шоб забрати весь Захід ...вже навіть і не приховують ...
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30.04.2025 22:47 Відповісти
Що белькоче цей "окупований" Пончіком алень???
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30.04.2025 22:55 Відповісти
 
 