На фронте произошло 93 боестолкновения, больше всего - на Покровском, Курском и Лиманском направлениях, - Генштаб
По состоянию на 16:00 количество боевых столкновений на фронте составляет 93.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Ситуация на севере
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады приграничных с РФ населенных пунктов, в частности - Миропольское, Пономаренки, Братеница, Новодмитровка, Дмитровка, Горки, Белокопытово, Нововасильевка, Михайловка, Сосновка, Белая Береза, Большая Писаревка Сумской области; Тимофеевка Харьковской области. Ударам вражеской авиации подверглись населенные пункты Роговка, Краснополье и Угроиды Сумской области.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении Силы обороны отражают две вражеские атаки вблизи Волчанска и в сторону Нововасильевки.
На Купянском направлении враг пять раз атаковал в районах населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Новая Кругляковка и Загрызово.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 17 атак на позиции украинцев в районах Надежды, Ямполовки, Колодязов и в сторону Грековки и Зеленой Долины, семь боев продолжаются. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.
На Сиверском направлении враг атаковал в сторону Верхнекаменского и Серебрянки. Всего с начала суток произошло одно боестолкновение.
На Краматорском направлении враг штурмовал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Часов Яр, Новомарково и в сторону Белой Горы. Наши защитники остановили два наступательных действия противника, сейчас продолжается еще три боестолкновения.
На Торецком направлении с начала суток произошло три боестолкновения в районах населенных пунктов Щербиновка, Дружба и в сторону Дилиевки.
На Покровском направлении российские захватчики осуществили 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Александрополь, Малиновка, Лисовка, Даченское, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Надиевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка, а также в сторону Миролюбовки и Алексеевки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 20 атак противника, шесть боестолкновений продолжаются. Авиационные удары управляемыми бомбами враг нанес по населенному пункту Покровск.
На Новопавловском направлении произошло шесть вражеских атак в районах Привольного и Свободного Поля, два боестолкновения продолжаются до сих пор. В то же время противник нанес авиационные удары по Новополю, Розовке, Святопетровке и Зеленому.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении авиаударам подверглось Зализнычное.
Четыре вражеские атаки успешно остановили Силы обороны на Ореховском направлении - захватчики пытались продвинуться вперед вблизи Лобкового, Каменского и Степного. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка.
На Приднепровском направлении захватчики нанесли авиационные удары по Херсону и Тягинке.
Операция ВСУ на Курщине
На Курском направлении сегодня произошло 21 боестолкновение, в том числе пять из них продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив 18 КАБ, осуществил 116 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.
На остальных направлениях особых изменений в обстановке не произошло.
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