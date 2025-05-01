На фронте произошло 93 боестолкновения, больше всего - на Покровском, Курском и Лиманском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 количество боевых столкновений на фронте составляет 93.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады приграничных с РФ населенных пунктов, в частности - Миропольское, Пономаренки, Братеница, Новодмитровка, Дмитровка, Горки, Белокопытово, Нововасильевка, Михайловка, Сосновка, Белая Береза, Большая Писаревка Сумской области; Тимофеевка Харьковской области. Ударам вражеской авиации подверглись населенные пункты Роговка, Краснополье и Угроиды Сумской области.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении Силы обороны отражают две вражеские атаки вблизи Волчанска и в сторону Нововасильевки.

На Купянском направлении враг пять раз атаковал в районах населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Новая Кругляковка и Загрызово.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 17 атак на позиции украинцев в районах Надежды, Ямполовки, Колодязов и в сторону Грековки и Зеленой Долины, семь боев продолжаются. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Сиверском направлении враг атаковал в сторону Верхнекаменского и Серебрянки. Всего с начала суток произошло одно боестолкновение.

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На Краматорском направлении враг штурмовал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Часов Яр, Новомарково и в сторону Белой Горы. Наши защитники остановили два наступательных действия противника, сейчас продолжается еще три боестолкновения.

На Торецком направлении с начала суток произошло три боестолкновения в районах населенных пунктов Щербиновка, Дружба и в сторону Дилиевки.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Александрополь, Малиновка, Лисовка, Даченское, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Надиевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка, а также в сторону Миролюбовки и Алексеевки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 20 атак противника, шесть боестолкновений продолжаются. Авиационные удары управляемыми бомбами враг нанес по населенному пункту Покровск.

На Новопавловском направлении произошло шесть вражеских атак в районах Привольного и Свободного Поля, два боестолкновения продолжаются до сих пор. В то же время противник нанес авиационные удары по Новополю, Розовке, Святопетровке и Зеленому.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении авиаударам подверглось Зализнычное.

Четыре вражеские атаки успешно остановили Силы обороны на Ореховском направлении - захватчики пытались продвинуться вперед вблизи Лобкового, Каменского и Степного. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Новоданиловка, Орехов и Новоандреевка.

На Приднепровском направлении захватчики нанесли авиационные удары по Херсону и Тягинке.

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Операция ВСУ на Курщине

На Курском направлении сегодня произошло 21 боестолкновение, в том числе пять из них продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив 18 КАБ, осуществил 116 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На остальных направлениях особых изменений в обстановке не произошло.