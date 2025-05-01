На фронті відбулося 93 боєзіткнення, найбільше - на Покровському, Курському та Лиманському напрямках, - Генштаб

Станом на 16:00 кількість бойових зіткнень на фронті становить 93.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ситуація на півночі

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади прикордонних із рф населених пунктів, зокрема Миропільське, Пономаренки, Братениця, Новодмитрівка, Дмитрівка, Гірки, Білокопитове, Нововасилівка, Михайлівка, Соснівка, Біла Береза, Велика Писарівка Сумської області; Тимофіївка Харківської області. Ударів ворожої авіації зазнали населені пункти Рогівка, Краснопілля та Угроїди Сумської області.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку Сили оборони відбивають дві ворожі атаки поблизу Вовчанська та в бік Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував у районах населених пунктів Новоосинове, Глушківка, Нова Кругляківка та Загризове.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 17 атак на позиції українців у районах Надії, Ямполівки, Колодязів та в бік Греківки й Зеленої Долини, сім боїв тривають. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

На Сіверському напрямку ворог атакував у бік Верхньокам’янського та Серебрянки. Загалом з початку доби відбулося одне боєзіткнення.

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На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції Сил оборони у районах населених пунктів Часів Яр, Новомаркове та в бік Білої Гори. Наші захисники зупинили дві наступальні дії противника, наразі триває ще три боєзіткнення.

На Торецькому напрямку з початку доби відбулося три боєзіткнення у районах населених пунктів Щербинівка, Дружба та в бік Диліївки.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій поблизу населених пунктів Олександропіль, Малинівка, Лисівка, Даченське, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Надіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, а також у бік Миролюбівки й Олексіївки. Сили оборони стримують натиск та відбили 20 атак противника, шість боєзіткнень тривають. Авіаційних ударів керованими бомбами ворог завдав по населеному пункту Покровськ.

На Новопавлівському напрямку відбулося шість ворожих атак у районах Привільного та Вільного Поля, два боєзіткнення тривають до цього часу. Водночас противник завдав авіаційних ударів по Новополю, Розівці, Святопетрівці та Зеленому.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку авіаударів зазнало Залізничне.

Чотири ворожі атаки успішно зупинили Сили оборони на Оріхівському напрямку — загарбники намагалися просунутися вперед поблизу Лобкового, Кам’янського та Степового. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Новоданилівка, Оріхів та Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку загарбники завдали авіаційних ударів по Херсону та Тягинці.

Читайте: Росія намагається знищити Гуляйполе авіаударами, - Сили оборони півдня

Операція ЗСУ на Курщині

На Курському напрямку сьогодні відбулося 21 боєзіткнення, зокрема п’ять з них тривають досі. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши 18 КАБ, здійснив 116 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

На решті напрямків особливих змін в обстановці не відбулося.