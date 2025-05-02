РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11663 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры
2 219 44

Позиции РФ и Украины еще сильно расходятся, - Рубио

госсекретарь США Марко Рубио

Россия и Украина еще далеки от достижения компромисса в вопросе мирного урегулирования. В то же время президенту США Дональду Трампу вскоре придется принять решение о том, как долго еще он собирается продолжать посредничество между воюющими сторонами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в эфире телеканала Fox News заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Он подчеркнул, что Трамп приложил усилия, чтобы достичь мира, прекратить убийства, остановить разрушения.

"Смотрите, мы приблизились к этому. Мы - впервые, этого не было три года назад, - видим, чего будет стоить Украине остановиться. Мы видим, чего будет стоить России остановиться. Проблема в том, что эти позиции все еще слишком далеки друг от друга", - отметил Рубио.

Ранее Рубио заявил, что эта неделя будет "критической" для соглашения между Россией и Украиной и для участия Вашингтона как посредника, но не назвал конкретных сроков для принятия этого решения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рубио и Барро обсудили мирные инициативы по Украине

Автор: 

россия (95638) Украина (44969) Рубио Марко (178)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+14
Рубіо держлужбовець і ідіот одночасно. Або на ставці у *****. Він шо, не розуміє шо позиція вбивці і того кого він вбиває завжди різняться?
показать весь комментарий
02.05.2025 09:54
+11
Це, як в анекдоті, коли з лайна хотіли зробити вершкове масло.
На питання, чи є успіхи, розробники сказали:
- Є ! На хліб вже намазується, але ще воняє...
показать весь комментарий
02.05.2025 09:59
+8
Звичайно. Украєеа хоче вижити, а кацапія хоче її знищити. Рубіо, який ніколи не був жертвою, ніяк не може зрозуміти, що позиції вбивці і його жертви ніколи не будуть збігатися. Ніколи!
показать весь комментарий
02.05.2025 09:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
як це дивно для "розумних" трампоїдів!!
показать весь комментарий
02.05.2025 09:52 Ответить
Трампантий, ти дурень,
Я знаю, зате яки у мене дебільні підлеглі
показать весь комментарий
02.05.2025 10:42 Ответить
Ну так дозволь їм зблизитися.

Підказка: товсті ракети
показать весь комментарий
02.05.2025 09:53 Ответить
Рубіо держлужбовець і ідіот одночасно. Або на ставці у *****. Він шо, не розуміє шо позиція вбивці і того кого він вбиває завжди різняться?
показать весь комментарий
02.05.2025 09:54 Ответить
Рубіо - держслужбовеуь при президенті Трампі, а тому він зобов'язаний бути ідіотом, або прикидатися ним. Щоб Трамп не подував, що підлеглий мудріший за нього.
показать весь комментарий
02.05.2025 09:58 Ответить
Просто кар'єрист звичайний, цей Рубіо.
показать весь комментарий
02.05.2025 10:25 Ответить
Тільки ідіот буде прикидатись ідіотом тому він скорійш за все ідіот-пристосуванець.
показать весь комментарий
02.05.2025 12:16 Ответить
Цілком можливо. 😊 Я його зблизька не знаю.
показать весь комментарий
02.05.2025 12:17 Ответить
Він би ще жертві насильства запропонував домовитися з насильником, та отримувати задоволення. Дебіли об'єдналися
показать весь комментарий
02.05.2025 10:35 Ответить
ТА ТИ ШО...НЕ МОЖЕ БУТИ. Земля може в виді еліпсоїда? Людині треба пити воду? Може повітря важливе для життя на планеті? - давай генерал очевидність, продовжуй
показать весь комментарий
02.05.2025 09:54 Ответить
Звичайно. Украєеа хоче вижити, а кацапія хоче її знищити. Рубіо, який ніколи не був жертвою, ніяк не може зрозуміти, що позиції вбивці і його жертви ніколи не будуть збігатися. Ніколи!
показать весь комментарий
02.05.2025 09:55 Ответить
Як це не був жертвою? Рубіо типова жертва аборту ...
показать весь комментарий
02.05.2025 10:33 Ответить
Єслі гора росія не наближується до Магомета України, то Магомет Україна має наближуватись до гори росії.
На думку Рубіо, так повинно бути.
показать весь комментарий
02.05.2025 09:56 Ответить
у рубіо позиція простіше: Україна має лягти та здатися на поталу озброєному агресору та терористу
тоді його шеф отримає таку бажану премію миру
показать весь комментарий
02.05.2025 10:02 Ответить
Відривають Трампа від гольфу,,, так , рубіо?
показать весь комментарий
02.05.2025 09:57 Ответить
Це, як в анекдоті, коли з лайна хотіли зробити вершкове масло.
На питання, чи є успіхи, розробники сказали:
- Є ! На хліб вже намазується, але ще воняє...
показать весь комментарий
02.05.2025 09:59 Ответить
Тобто на брехали виборцям , по пиарились на крові і до ГОЛЬФУ ?
показать весь комментарий
02.05.2025 09:59 Ответить
рубіо, а як сильно розходяться позиції США та ********** щодо припинення агресивної війни ********** проти України?
показать весь комментарий
02.05.2025 10:00 Ответить
Агресор і жертва агресора. Які в них можуть бути позиції? 🤔 Питання в тому,кому з них збираються допомагати.
показать весь комментарий
02.05.2025 10:02 Ответить
Майор ухослишность пріоткрил таінствєнний занавес...
показать весь комментарий
02.05.2025 10:03 Ответить
Знову дурника корчить ,фашиська росія хоче знищити Україну її народ перетворити на рабів та гарматне мяса ,Україна борется що б зберегтися як країна ,зберегти свій народ від знищення і асиміляції ,що тут мудрувати ? Все залежить від одного рашиського виродка терориста путіна який може завершити цей геноцид протягом 24 годин . Тому всі трампісти не хочуть бачити агресора і речі називати своїми іменами.
показать весь комментарий
02.05.2025 10:05 Ответить
а що трамп, у нього було і 24 години і 100 днів. Дати ще 100 днів?
показать весь комментарий
02.05.2025 10:06 Ответить
Видатний ІДІОТ !!!
показать весь комментарий
02.05.2025 10:12 Ответить
Коли людина не бачить, де добро а де зло, це погано. Зеленькому заборонено офіційно називати РФ нацистам та фашистами (можно чортами), тому Вітькоффам та Рубіо легко клеїти дурня. Раз Зельман дозволяє.
показать весь комментарий
02.05.2025 10:14 Ответить
Він їх називає " руськіє"
показать весь комментарий
02.05.2025 10:33 Ответить
Якось підозріло, що заяви про неможливість завершення війни почали з'являтись одразу після підписанні угоди про копалини...
показать весь комментарий
02.05.2025 10:18 Ответить
Вони хочуть нас вбити. Ми хочемо вижити. Не дуже багато поля для компроміссів...
Десь так, Голда Меїр.

Позиції не можуть зблизитися. Або ми капитулюємо, або наросія програє. Більше вариантів немає, тільки дебіли можуть патякати про щось інше
показать весь комментарий
02.05.2025 10:19 Ответить
потужна схема)

"ви там самі домовляйтесь, а ми збоку посидимо, поспостерігаємо. Мало не забув, Україно, а ну бігом рідкозем підписуйте! "
показать весь комментарий
02.05.2025 10:22 Ответить
Він що - марить? Які позиції України та раши можуть сходитись? Йде кровава війна на знищення. Рашисти хочуть знищити Україну, а Україна хоче жити в мирі, в цивілізованому світі. Де тут точки дотику? Рашистів треба згинати у баранячій ріг для хоч маленького пробудження їх бажання тимчасового перемир'я. Рубіо або дурень, або прикидається ним в угоду Трампу.
показать весь комментарий
02.05.2025 10:28 Ответить
Його би у 45 рік, він би і з Гітлером домовлятися став
показать весь комментарий
02.05.2025 10:48 Ответить
Так він й був, тільки під ім'ям Чемберлен, а Рубіо це його реінкарнація, як інші MAGAвці є реінкарнаціями прихильників домовлятись із німецькими нацистами йдучи їм на поступки, а Трамп взагалі схожий на Сталіна бажаючи таких самих повноважень та так само нарцисуючи як ІВ!!!
показать весь комментарий
02.05.2025 11:15 Ответить
Додам що у 1945-му вже ніхто не домовлявся, а от у 1938 домовлялись, поступались, а Сталін взагалі підписав угоду як разом із Гітлером поділити Європу між собою ставши його союзником. А от 1945-й став потрібен через те, що йшли на поступки у 1938-му!!!
показать весь комментарий
02.05.2025 11:25 Ответить
Позиція має бути одна це України, а не ху.... лостану
показать весь комментарий
02.05.2025 10:31 Ответить
"Dev Dev", ти нічого не переплутав написавши "щоб йому дозволили продовжити війну"?! То виходить що він її "почав" і тому зацікавлений у "продовжені"?! А )(уйло (воно ж путін) "ні до чого"?! Да ти, як я бачу, просто кацапська прокремлівська рожа!!! Угодою по копалинах й я незадоволений, але так викручувати все з ніг на голову як це робиш ти вміють лише рашисти та їх прихильники!!!
показать весь комментарий
02.05.2025 10:52 Ответить
Жертва та гвалтівник домовляються під наглядом поліцейського. Перед проникненням гвалтівник обіцяє плюнути на єлду. Жертва обіцяє не сильно кричати щоб не заважати перехожим. Поліцейський обіцяє дочекатися кінця акту та підти попити пива з гвалтівником. Занавіс.
показать весь комментарий
02.05.2025 10:43 Ответить
Позиції не "розходяться" а є протилежними як у будь якому випадку в жертви злочину та злочинця, і якось погоджувати щось на якихось умовах злочинця, агресора, руйнівника, вбивці, котрим є Кремль, теж є злочином!!!
показать весь комментарий
02.05.2025 10:47 Ответить
звичайно розходяться! ми хочемо жити, а вони хочуть нас вбити. і "сайтісьпарєдінє" не вийде
показать весь комментарий
02.05.2025 10:49 Ответить
Так вони ніколи й не зійдуться - дурника включаєш
показать весь комментарий
02.05.2025 10:49 Ответить
«Наші вороги хочуть бачити нас мертвими. А ми хочемо жити. І це протиріччя лишає мало місця для компромісу.» ⠀ ©️Голда Меїр
показать весь комментарий
02.05.2025 10:49 Ответить
Дивно що саме ці слова ми не чуємо раз за разом з вуст "найвеличнішого" та МЗС України з посиланням на їх автора аби навіть до найтупіших представників міжнародної спільноті дійшло, що домовлятись з агресором котрий поставив собі на меті знищення іншої держави, народу, нації, їх культури та історії НЕМОЖЛИВО домовлятись, а можливо лише змушувати його припинити вчиняти злочини на прибратися з чужої країни до себе й не мати ніяких агресивних планів на майбутнє!!!
показать весь комментарий
02.05.2025 11:00 Ответить
Варто нагадати для тих громадян України котрі вважають що володіння української не є обов'язковим інший випадок з Голдою Меїр:
https://zbruc.eu/node/111109 Ставши першою амбасадоркою Ізраїлю в Москві, залізна Ґолда перетнулася на якомусь прийнятті з вічно п'яним Еренбурґом: «Він заговорив до мене російською.
https://zbruc.eu/node/111109 - Перепрошую, я не володію російською, - сказала я. - Ви знаєте англійську?
https://zbruc.eu/node/111109 Він люто зиркнув на мене:
https://zbruc.eu/node/111109 - Ненавиджу єврейок, які народилися в Росії, а говорять англійською.
https://zbruc.eu/node/111109 - А мені шкода євреїв, які не володіють івритом чи бодай їдишем! - відповіла я».
До слова, Еренбурґ, схоже, так і здох, не приходячи до тями і не здогадуючись, що Київ - це не Росія.
показать весь комментарий
02.05.2025 11:08 Ответить
Трамп і його шайка дегенератів це звичайні моральні виродки .Який **** компроміс з кацапами !!! Вони прийшли на нашу землю , знищують міста і села , вбивають людей , вчиняють страшні злочини а ця наволоч про компроміс .
показать весь комментарий
02.05.2025 11:23 Ответить
Зупинитися потрібно кацапстану , знищувати Украіну ,
а ми тільки захищаємося від кремлівських ублюдків
і окупантів 😠
показать весь комментарий
02.05.2025 11:41 Ответить
 
 