Позиции РФ и Украины еще сильно расходятся, - Рубио
Россия и Украина еще далеки от достижения компромисса в вопросе мирного урегулирования. В то же время президенту США Дональду Трампу вскоре придется принять решение о том, как долго еще он собирается продолжать посредничество между воюющими сторонами.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в эфире телеканала Fox News заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Он подчеркнул, что Трамп приложил усилия, чтобы достичь мира, прекратить убийства, остановить разрушения.
"Смотрите, мы приблизились к этому. Мы - впервые, этого не было три года назад, - видим, чего будет стоить Украине остановиться. Мы видим, чего будет стоить России остановиться. Проблема в том, что эти позиции все еще слишком далеки друг от друга", - отметил Рубио.
Ранее Рубио заявил, что эта неделя будет "критической" для соглашения между Россией и Украиной и для участия Вашингтона как посредника, но не назвал конкретных сроков для принятия этого решения.
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Я знаю, зате яки у мене дебільні підлеглі
Підказка: товсті ракети
гораросія не наближується до МагометаУкраїни, то МагометУкраїна має наближуватись до гориросії.
На думку Рубіо, так повинно бути.
тоді його шеф отримає таку бажану премію миру
На питання, чи є успіхи, розробники сказали:
- Є ! На хліб вже намазується, але ще воняє...
Десь так, Голда Меїр.
Позиції не можуть зблизитися. Або ми капитулюємо, або наросія програє. Більше вариантів немає, тільки дебіли можуть патякати про щось інше
"ви там самі домовляйтесь, а ми збоку посидимо, поспостерігаємо. Мало не забув, Україно, а ну бігом рідкозем підписуйте! "
https://zbruc.eu/node/111109 Ставши першою амбасадоркою Ізраїлю в Москві, залізна Ґолда перетнулася на якомусь прийнятті з вічно п'яним Еренбурґом: «Він заговорив до мене російською.
https://zbruc.eu/node/111109 - Перепрошую, я не володію російською, - сказала я. - Ви знаєте англійську?
https://zbruc.eu/node/111109 Він люто зиркнув на мене:
https://zbruc.eu/node/111109 - Ненавиджу єврейок, які народилися в Росії, а говорять англійською.
https://zbruc.eu/node/111109 - А мені шкода євреїв, які не володіють івритом чи бодай їдишем! - відповіла я».
До слова, Еренбурґ, схоже, так і здох, не приходячи до тями і не здогадуючись, що Київ - це не Росія.
а ми тільки захищаємося від кремлівських ублюдків
і окупантів 😠