Позиции РФ и Украины еще сильно расходятся, - Рубио

Россия и Украина еще далеки от достижения компромисса в вопросе мирного урегулирования. В то же время президенту США Дональду Трампу вскоре придется принять решение о том, как долго еще он собирается продолжать посредничество между воюющими сторонами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в эфире телеканала Fox News заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Он подчеркнул, что Трамп приложил усилия, чтобы достичь мира, прекратить убийства, остановить разрушения.

"Смотрите, мы приблизились к этому. Мы - впервые, этого не было три года назад, - видим, чего будет стоить Украине остановиться. Мы видим, чего будет стоить России остановиться. Проблема в том, что эти позиции все еще слишком далеки друг от друга", - отметил Рубио.

Ранее Рубио заявил, что эта неделя будет "критической" для соглашения между Россией и Украиной и для участия Вашингтона как посредника, но не назвал конкретных сроков для принятия этого решения.

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