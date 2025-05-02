Позиції РФ і України ще сильно розходяться, - Рубіо
Росія і Україна ще далекі від досягнення компромісу в питанні мирного врегулювання. Водночас президенту США Дональду Трампу незабаром доведеться ухвалити рішення про те, як довго ще він збирається продовжувати посередництво між воюючими сторонами.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в ефірі телеканалу Fox News заявив держсекретар США Марко Рубіо.
Він наголосив, що Трамп доклав зусиль, щоб досягти миру, припинити вбивства, зупинити руйнування.
"Дивіться, ми наблизилися до цього. Ми - вперше, цього не було три роки тому, - бачимо, чого буде коштувати Україні зупинитися. Ми бачимо, чого буде коштувати Росії зупинитися. Проблема в тому, що ці позиції все ще занадто далекі одна від одної", - зазначив Рубіо.
Раніше Рубіо заявив, що цей тиждень буде "критичним" для угоди між Росією та Україною і для участі Вашингтона як посередника, але не назвав конкретних термінів для ухвалення цього рішення.
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Я знаю, зате яки у мене дебільні підлеглі
Підказка: товсті ракети
гораросія не наближується до МагометаУкраїни, то МагометУкраїна має наближуватись до гориросії.
На думку Рубіо, так повинно бути.
тоді його шеф отримає таку бажану премію миру
На питання, чи є успіхи, розробники сказали:
- Є ! На хліб вже намазується, але ще воняє...
Десь так, Голда Меїр.
Позиції не можуть зблизитися. Або ми капитулюємо, або наросія програє. Більше вариантів немає, тільки дебіли можуть патякати про щось інше
"ви там самі домовляйтесь, а ми збоку посидимо, поспостерігаємо. Мало не забув, Україно, а ну бігом рідкозем підписуйте! "
https://zbruc.eu/node/111109 Ставши першою амбасадоркою Ізраїлю в Москві, залізна Ґолда перетнулася на якомусь прийнятті з вічно п'яним Еренбурґом: «Він заговорив до мене російською.
https://zbruc.eu/node/111109 - Перепрошую, я не володію російською, - сказала я. - Ви знаєте англійську?
https://zbruc.eu/node/111109 Він люто зиркнув на мене:
https://zbruc.eu/node/111109 - Ненавиджу єврейок, які народилися в Росії, а говорять англійською.
https://zbruc.eu/node/111109 - А мені шкода євреїв, які не володіють івритом чи бодай їдишем! - відповіла я».
До слова, Еренбурґ, схоже, так і здох, не приходячи до тями і не здогадуючись, що Київ - це не Росія.