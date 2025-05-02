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Позиції РФ і України ще сильно розходяться, - Рубіо

держсекретар США Марко Рубіо

Росія і Україна ще далекі від досягнення компромісу в питанні мирного врегулювання. Водночас президенту США Дональду Трампу незабаром доведеться ухвалити рішення про те, як довго ще він збирається продовжувати посередництво між воюючими сторонами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в ефірі телеканалу Fox News заявив держсекретар США Марко Рубіо.

Він наголосив,  що Трамп доклав зусиль, щоб досягти миру, припинити вбивства, зупинити руйнування.

"Дивіться, ми наблизилися до цього. Ми - вперше, цього не було три роки тому, - бачимо, чого буде коштувати Україні зупинитися. Ми бачимо, чого буде коштувати Росії зупинитися. Проблема в тому, що ці позиції все ще занадто далекі одна від одної", - зазначив Рубіо.

Раніше Рубіо заявив, що цей тиждень буде "критичним" для угоди між Росією та Україною і для участі Вашингтона як посередника, але не назвав конкретних термінів для ухвалення цього рішення.

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Автор: 

росія (65316) Україна (5917) Рубіо Марко (181)


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Топ коментарі
+12
Рубіо держлужбовець і ідіот одночасно. Або на ставці у *****. Він шо, не розуміє шо позиція вбивці і того кого він вбиває завжди різняться?
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02.05.2025 09:54
+10
Це, як в анекдоті, коли з лайна хотіли зробити вершкове масло.
На питання, чи є успіхи, розробники сказали:
- Є ! На хліб вже намазується, але ще воняє...
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02.05.2025 09:59
+7
Звичайно. Украєеа хоче вижити, а кацапія хоче її знищити. Рубіо, який ніколи не був жертвою, ніяк не може зрозуміти, що позиції вбивці і його жертви ніколи не будуть збігатися. Ніколи!
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02.05.2025 09:55
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як це дивно для "розумних" трампоїдів!!
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02.05.2025 09:52 Відповісти
Трампантий, ти дурень,
Я знаю, зате яки у мене дебільні підлеглі
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02.05.2025 10:42 Відповісти
Ну так дозволь їм зблизитися.

Підказка: товсті ракети
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02.05.2025 09:53 Відповісти
Рубіо держлужбовець і ідіот одночасно. Або на ставці у *****. Він шо, не розуміє шо позиція вбивці і того кого він вбиває завжди різняться?
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02.05.2025 09:54 Відповісти
Рубіо - держслужбовеуь при президенті Трампі, а тому він зобов'язаний бути ідіотом, або прикидатися ним. Щоб Трамп не подував, що підлеглий мудріший за нього.
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02.05.2025 09:58 Відповісти
Просто кар'єрист звичайний, цей Рубіо.
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02.05.2025 10:25 Відповісти
Він би ще жертві насильства запропонував домовитися з насильником, та отримувати задоволення. Дебіли об'єдналися
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02.05.2025 10:35 Відповісти
ТА ТИ ШО...НЕ МОЖЕ БУТИ. Земля може в виді еліпсоїда? Людині треба пити воду? Може повітря важливе для життя на планеті? - давай генерал очевидність, продовжуй
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02.05.2025 09:54 Відповісти
Звичайно. Украєеа хоче вижити, а кацапія хоче її знищити. Рубіо, який ніколи не був жертвою, ніяк не може зрозуміти, що позиції вбивці і його жертви ніколи не будуть збігатися. Ніколи!
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02.05.2025 09:55 Відповісти
Як це не був жертвою? Рубіо типова жертва аборту ...
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02.05.2025 10:33 Відповісти
Єслі гора росія не наближується до Магомета України, то Магомет Україна має наближуватись до гори росії.
На думку Рубіо, так повинно бути.
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02.05.2025 09:56 Відповісти
у рубіо позиція простіше: Україна має лягти та здатися на поталу озброєному агресору та терористу
тоді його шеф отримає таку бажану премію миру
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02.05.2025 10:02 Відповісти
Відривають Трампа від гольфу,,, так , рубіо?
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02.05.2025 09:57 Відповісти
Це, як в анекдоті, коли з лайна хотіли зробити вершкове масло.
На питання, чи є успіхи, розробники сказали:
- Є ! На хліб вже намазується, але ще воняє...
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02.05.2025 09:59 Відповісти
Тобто на брехали виборцям , по пиарились на крові і до ГОЛЬФУ ?
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02.05.2025 09:59 Відповісти
рубіо, а як сильно розходяться позиції США та ********** щодо припинення агресивної війни ********** проти України?
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02.05.2025 10:00 Відповісти
Агресор і жертва агресора. Які в них можуть бути позиції? 🤔 Питання в тому,кому з них збираються допомагати.
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02.05.2025 10:02 Відповісти
Майор ухослишность пріоткрил таінствєнний занавес...
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02.05.2025 10:03 Відповісти
Знову дурника корчить ,фашиська росія хоче знищити Україну її народ перетворити на рабів та гарматне мяса ,Україна борется що б зберегтися як країна ,зберегти свій народ від знищення і асиміляції ,що тут мудрувати ? Все залежить від одного рашиського виродка терориста путіна який може завершити цей геноцид протягом 24 годин . Тому всі трампісти не хочуть бачити агресора і речі називати своїми іменами.
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02.05.2025 10:05 Відповісти
а що трамп, у нього було і 24 години і 100 днів. Дати ще 100 днів?
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02.05.2025 10:06 Відповісти
Видатний ІДІОТ !!!
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02.05.2025 10:12 Відповісти
Коли людина не бачить, де добро а де зло, це погано. Зеленькому заборонено офіційно називати РФ нацистам та фашистами (можно чортами), тому Вітькоффам та Рубіо легко клеїти дурня. Раз Зельман дозволяє.
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02.05.2025 10:14 Відповісти
Він їх називає " руськіє"
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02.05.2025 10:33 Відповісти
Якось підозріло, що заяви про неможливість завершення війни почали з'являтись одразу після підписанні угоди про копалини...
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02.05.2025 10:18 Відповісти
Вони хочуть нас вбити. Ми хочемо вижити. Не дуже багато поля для компроміссів...
Десь так, Голда Меїр.

Позиції не можуть зблизитися. Або ми капитулюємо, або наросія програє. Більше вариантів немає, тільки дебіли можуть патякати про щось інше
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02.05.2025 10:19 Відповісти
потужна схема)

"ви там самі домовляйтесь, а ми збоку посидимо, поспостерігаємо. Мало не забув, Україно, а ну бігом рідкозем підписуйте! "
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02.05.2025 10:22 Відповісти
Він що - марить? Які позиції України та раши можуть сходитись? Йде кровава війна на знищення. Рашисти хочуть знищити Україну, а Україна хоче жити в мирі, в цивілізованому світі. Де тут точки дотику? Рашистів треба згинати у баранячій ріг для хоч маленького пробудження їх бажання тимчасового перемир'я. Рубіо або дурень, або прикидається ним в угоду Трампу.
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02.05.2025 10:28 Відповісти
Його би у 45 рік, він би і з Гітлером домовлятися став
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02.05.2025 10:48 Відповісти
Так він й був, тільки під ім'ям Чемберлен, а Рубіо це його реінкарнація, як інші MAGAвці є реінкарнаціями прихильників домовлятись із німецькими нацистами йдучи їм на поступки, а Трамп взагалі схожий на Сталіна бажаючи таких самих повноважень та так само нарцисуючи як ІВ!!!
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02.05.2025 11:15 Відповісти
Додам що у 1945-му вже ніхто не домовлявся, а от у 1938 домовлялись, поступались, а Сталін взагалі підписав угоду як разом із Гітлером поділити Європу між собою ставши його союзником. А от 1945-й став потрібен через те, що йшли на поступки у 1938-му!!!
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02.05.2025 11:25 Відповісти
Позиція має бути одна це України, а не ху.... лостану
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02.05.2025 10:31 Відповісти
"Dev Dev", ти нічого не переплутав написавши "щоб йому дозволили продовжити війну"?! То виходить що він її "почав" і тому зацікавлений у "продовжені"?! А )(уйло (воно ж путін) "ні до чого"?! Да ти, як я бачу, просто кацапська прокремлівська рожа!!! Угодою по копалинах й я незадоволений, але так викручувати все з ніг на голову як це робиш ти вміють лише рашисти та їх прихильники!!!
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02.05.2025 10:52 Відповісти
Жертва та гвалтівник домовляються під наглядом поліцейського. Перед проникненням гвалтівник обіцяє плюнути на єлду. Жертва обіцяє не сильно кричати щоб не заважати перехожим. Поліцейський обіцяє дочекатися кінця акту та підти попити пива з гвалтівником. Занавіс.
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02.05.2025 10:43 Відповісти
Позиції не "розходяться" а є протилежними як у будь якому випадку в жертви злочину та злочинця, і якось погоджувати щось на якихось умовах злочинця, агресора, руйнівника, вбивці, котрим є Кремль, теж є злочином!!!
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02.05.2025 10:47 Відповісти
звичайно розходяться! ми хочемо жити, а вони хочуть нас вбити. і "сайтісьпарєдінє" не вийде
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02.05.2025 10:49 Відповісти
Так вони ніколи й не зійдуться - дурника включаєш
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02.05.2025 10:49 Відповісти
«Наші вороги хочуть бачити нас мертвими. А ми хочемо жити. І це протиріччя лишає мало місця для компромісу.» ⠀ ©️Голда Меїр
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02.05.2025 10:49 Відповісти
Дивно що саме ці слова ми не чуємо раз за разом з вуст "найвеличнішого" та МЗС України з посиланням на їх автора аби навіть до найтупіших представників міжнародної спільноті дійшло, що домовлятись з агресором котрий поставив собі на меті знищення іншої держави, народу, нації, їх культури та історії НЕМОЖЛИВО домовлятись, а можливо лише змушувати його припинити вчиняти злочини на прибратися з чужої країни до себе й не мати ніяких агресивних планів на майбутнє!!!
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02.05.2025 11:00 Відповісти
Варто нагадати для тих громадян України котрі вважають що володіння української не є обов'язковим інший випадок з Голдою Меїр:
https://zbruc.eu/node/111109 Ставши першою амбасадоркою Ізраїлю в Москві, залізна Ґолда перетнулася на якомусь прийнятті з вічно п'яним Еренбурґом: «Він заговорив до мене російською.
https://zbruc.eu/node/111109 - Перепрошую, я не володію російською, - сказала я. - Ви знаєте англійську?
https://zbruc.eu/node/111109 Він люто зиркнув на мене:
https://zbruc.eu/node/111109 - Ненавиджу єврейок, які народилися в Росії, а говорять англійською.
https://zbruc.eu/node/111109 - А мені шкода євреїв, які не володіють івритом чи бодай їдишем! - відповіла я».
До слова, Еренбурґ, схоже, так і здох, не приходячи до тями і не здогадуючись, що Київ - це не Росія.
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02.05.2025 11:08 Відповісти
Трамп і його шайка дегенератів це звичайні моральні виродки .Який **** компроміс з кацапами !!! Вони прийшли на нашу землю , знищують міста і села , вбивають людей , вчиняють страшні злочини а ця наволоч про компроміс .
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02.05.2025 11:23 Відповісти
 
 