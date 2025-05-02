Позиції РФ і України ще сильно розходяться, - Рубіо

Росія і Україна ще далекі від досягнення компромісу в питанні мирного врегулювання. Водночас президенту США Дональду Трампу незабаром доведеться ухвалити рішення про те, як довго ще він збирається продовжувати посередництво між воюючими сторонами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в ефірі телеканалу Fox News заявив держсекретар США Марко Рубіо.

Він наголосив, що Трамп доклав зусиль, щоб досягти миру, припинити вбивства, зупинити руйнування.

"Дивіться, ми наблизилися до цього. Ми - вперше, цього не було три роки тому, - бачимо, чого буде коштувати Україні зупинитися. Ми бачимо, чого буде коштувати Росії зупинитися. Проблема в тому, що ці позиції все ще занадто далекі одна від одної", - зазначив Рубіо.

Раніше Рубіо заявив, що цей тиждень буде "критичним" для угоди між Росією та Україною і для участі Вашингтона як посередника, але не назвав конкретних термінів для ухвалення цього рішення.

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