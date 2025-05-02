Аннулировал повестки и срывал мобилизацию: будут судить начальника Черкасского объединенного городского ТЦК
Будут судить начальника Черкасского объединенного городского ТЦК и СП, который способствовал непризыву на военную службу отдельных военнообязанных.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
Таким образом он сорвал выполнение планов по направлению мобилизованных в учебные центры и боевые части Вооруженных Сил Украины.
Сейчас обвинительный акт направлен в суд.
"Офицер, превышая свои служебные полномочия, незаконно принимал решение о непризыве и аннулировании повесток отдельным мужчинам. Такие действия нанесли ущерб надлежащему обеспечению комплектования подразделений, в частности тех, которые выполняют специальные задачи в условиях военного положения.
Фактическое исключение отдельных лиц из перечня мобилизованных вызвало резонанс в обществе, дискредитировало работу ТЦК и СП и сам процесс мобилизации. Также это способствовало формированию негативного отношения к военной службе и подрыву авторитета военнослужащих в целом", - говорится в сообщении.
Его обвиняют в:
- небрежном отношении военного должностного лица к службе, причинившем существенный вред, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины),
- превышении служебных полномочий военным служебным лицом, если это повлекло существенный вред, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).
Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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Вожможные варианты дальнейших событий:
1. Суду не буде, бо він піде на фронт.
2. Штраф та сувора-сувора догана.
3. Переведуть у тцк Закарпаття.
Лично я за первый вариант.. Предлагайте
викреслював, по ходу, бусифікованих та інвалідів
не знайшли, бо людина по совісті працювала
ухилєси яку тіку ***** не видумають
поинтересуйтесь у любого мента
А кто пострадал?