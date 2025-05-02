Аннулировал повестки и срывал мобилизацию: будут судить начальника Черкасского объединенного городского ТЦК

Будут судить начальника Черкасского объединенного городского ТЦК и СП, который способствовал непризыву на военную службу отдельных военнообязанных.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом он сорвал выполнение планов по направлению мобилизованных в учебные центры и боевые части Вооруженных Сил Украины.

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Сейчас обвинительный акт направлен в суд.

"Офицер, превышая свои служебные полномочия, незаконно принимал решение о непризыве и аннулировании повесток отдельным мужчинам. Такие действия нанесли ущерб надлежащему обеспечению комплектования подразделений, в частности тех, которые выполняют специальные задачи в условиях военного положения.

Фактическое исключение отдельных лиц из перечня мобилизованных вызвало резонанс в обществе, дискредитировало работу ТЦК и СП и сам процесс мобилизации. Также это способствовало формированию негативного отношения к военной службе и подрыву авторитета военнослужащих в целом", - говорится в сообщении.

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Его обвиняют в:

небрежном отношении военного должностного лица к службе, причинившем существенный вред, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины),

превышении служебных полномочий военным служебным лицом, если это повлекло существенный вред, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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