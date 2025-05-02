РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11753 посетителя онлайн
Новости мобилизации Нарушения во время мобилизации
2 438 12

Аннулировал повестки и срывал мобилизацию: будут судить начальника Черкасского объединенного городского ТЦК

Срыв мобилизации. Будут судить начальника Черкасского ТЦК

Будут судить начальника Черкасского объединенного городского ТЦК и СП, который способствовал непризыву на военную службу отдельных военнообязанных.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Таким образом он сорвал выполнение планов по направлению мобилизованных в учебные центры и боевые части Вооруженных Сил Украины.

Также читайте: Угрожал работникам ТЦК ножом: в Харькове полиция задержала мужчину. ФОТОрепортаж

Сейчас обвинительный акт направлен в суд.

"Офицер, превышая свои служебные полномочия, незаконно принимал решение о непризыве и аннулировании повесток отдельным мужчинам. Такие действия нанесли ущерб надлежащему обеспечению комплектования подразделений, в частности тех, которые выполняют специальные задачи в условиях военного положения.

Фактическое исключение отдельных лиц из перечня мобилизованных вызвало резонанс в обществе, дискредитировало работу ТЦК и СП и сам процесс мобилизации. Также это способствовало формированию негативного отношения к военной службе и подрыву авторитета военнослужащих в целом", - говорится в сообщении.

Читайте: В 2024 году зафиксировано более 1500 жалоб на действия ТЦК во время мобилизации, - Лубинец

Его обвиняют в:

  • небрежном отношении военного должностного лица к службе, причинившем существенный вред, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины),
  • превышении служебных полномочий военным служебным лицом, если это повлекло существенный вред, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вместе с сотрудником ТЦК требовал взятку за "освобождение" мобилизованного: в Николаеве будут судить посредника, - ГБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

Черкассы (839) мобилизация (2775) ТЦК (534) Черкасская область (56) Черкасский район (24)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
Внимание, КОНКУРС!!!
Вожможные варианты дальнейших событий:
1. Суду не буде, бо він піде на фронт.
2. Штраф та сувора-сувора догана.
3. Переведуть у тцк Закарпаття.
Лично я за первый вариант.. Предлагайте
показать весь комментарий
02.05.2025 12:39
+4
мають бути десь заховані долари, не знайшли? отже, погано шукали. Ніхто нікому просто так нічого не анульовує
показать весь комментарий
02.05.2025 12:43
+4
були б - показали
викреслював, по ходу, бусифікованих та інвалідів
не знайшли, бо людина по совісті працювала
показать весь комментарий
02.05.2025 12:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Внимание, КОНКУРС!!!
Вожможные варианты дальнейших событий:
1. Суду не буде, бо він піде на фронт.
2. Штраф та сувора-сувора догана.
3. Переведуть у тцк Закарпаття.
Лично я за первый вариант.. Предлагайте
показать весь комментарий
02.05.2025 12:39 Ответить
Ось тільки фронт буде Третій Закарпатський. А взагалі, як казав пологівський ТЦКун Юрчук, воювати набагато легше, ніж працювати в ТЦК.
показать весь комментарий
02.05.2025 12:51 Ответить
Прошу шановний суд, що мій підзахисний анулював повістки не заради допомоги кацапляндії та зриву мобілізації, а суто за хабарі. Тому прошу дати йому можливість відбути на місяць у зону бойових дій в одеський пансіонат і довести, що він вірний слуга народу і вітчизни.
показать весь комментарий
02.05.2025 14:07 Ответить
мають бути десь заховані долари, не знайшли? отже, погано шукали. Ніхто нікому просто так нічого не анульовує
показать весь комментарий
02.05.2025 12:43 Ответить
були б - показали
викреслював, по ходу, бусифікованих та інвалідів
не знайшли, бо людина по совісті працювала
показать весь комментарий
02.05.2025 12:48 Ответить
показать весь комментарий
02.05.2025 13:13 Ответить
ага-ага, рятував ухилянтів в трусіках від тцк-нацистів

ухилєси яку тіку ***** не видумають
показать весь комментарий
02.05.2025 13:26 Ответить
вещдоки в виде дензнаков имеют крайне ограниченное время существования...
поинтересуйтесь у любого мента
показать весь комментарий
02.05.2025 13:11 Ответить
причинившем существенный вред...
А кто пострадал?
показать весь комментарий
02.05.2025 12:54 Ответить
На розмінування!
показать весь комментарий
02.05.2025 12:55 Ответить
Може, просто не хапав усіх підряд. А недовиконання плану - воно ще у совіцькі часи підозру викликало.
показать весь комментарий
02.05.2025 12:57 Ответить
Тобто реальних доказів немає, просто не виконував план? Мало бусифікували? Не мобілізували епілептиків і заброньованих?
показать весь комментарий
02.05.2025 13:27 Ответить
 
 