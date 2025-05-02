Анулював повістки та зривав мобілізацію: судитимуть начальника Черкаського об’єднаного міського ТЦК

Судитимуть начальника Черкаського об’єднаного міського ТЦК та СП, який сприяв непризову на військову службу окремих військовозобов’язаних.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Таким чином він зірвав виконання планів щодо направлення мобілізованих до навчальних центрів та бойових частин Збройних Сил України.

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Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

"Офіцер, перевищуючи свої службові повноваження, незаконно приймав рішення про непризов та анулювання повісток окремим чоловікам. Такі дії завдали шкоди належному забезпеченню комплектування підрозділів, зокрема тих, що виконують спеціальні завдання в умовах воєнного стану.

Фактичне виключення окремих осіб із переліку мобілізованих викликало резонанс у суспільстві, дискредитувало роботу ТЦК та СП і сам процес мобілізації. Також це сприяло формуванню негативного ставлення до військової служби та підриву авторитету військовослужбовців загалом", - йдеться в повідомленні.

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Його обвинувачують у:

недбалому ставленні військової службової особи до служби, що заподіяло істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України),

перевищенні службових повноважень військовою службовою особою, якщо це спричинило істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкції зазначених статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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