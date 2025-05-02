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Новини Мобілізація Порушення під час мобілізації
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Анулював повістки та зривав мобілізацію: судитимуть начальника Черкаського об’єднаного міського ТЦК

Зрив мобілізації. Судитимуть начальника Черкаського ТЦК

Судитимуть начальника Черкаського об’єднаного міського ТЦК та СП, який сприяв непризову на військову службу окремих військовозобов’язаних.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Таким чином він зірвав виконання планів щодо направлення мобілізованих до навчальних центрів та бойових частин Збройних Сил України.

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Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

"Офіцер, перевищуючи свої службові повноваження, незаконно приймав рішення про непризов та анулювання повісток окремим чоловікам. Такі дії завдали шкоди належному забезпеченню комплектування підрозділів, зокрема тих, що виконують спеціальні завдання в умовах воєнного стану.

Фактичне виключення окремих осіб із переліку мобілізованих викликало резонанс у суспільстві, дискредитувало роботу ТЦК та СП і сам процес мобілізації. Також це сприяло формуванню негативного ставлення до військової служби та підриву авторитету військовослужбовців загалом", - йдеться в повідомленні.

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Його обвинувачують у:

  • недбалому ставленні військової службової особи до служби, що заподіяло істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України),
  • перевищенні службових повноважень військовою службовою особою, якщо це спричинило істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкції зазначених статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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Автор: 

Черкаси (552) мобілізація (3068) ТЦК та СП (577) Черкаська область (58) Черкаський район (24)


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Топ коментарі
+9
Внимание, КОНКУРС!!!
Вожможные варианты дальнейших событий:
1. Суду не буде, бо він піде на фронт.
2. Штраф та сувора-сувора догана.
3. Переведуть у тцк Закарпаття.
Лично я за первый вариант.. Предлагайте
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02.05.2025 12:39
+4
мають бути десь заховані долари, не знайшли? отже, погано шукали. Ніхто нікому просто так нічого не анульовує
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02.05.2025 12:43
+4
були б - показали
викреслював, по ходу, бусифікованих та інвалідів
не знайшли, бо людина по совісті працювала
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02.05.2025 12:48
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Внимание, КОНКУРС!!!
Вожможные варианты дальнейших событий:
1. Суду не буде, бо він піде на фронт.
2. Штраф та сувора-сувора догана.
3. Переведуть у тцк Закарпаття.
Лично я за первый вариант.. Предлагайте
показати весь коментар
02.05.2025 12:39 Відповісти
Ось тільки фронт буде Третій Закарпатський. А взагалі, як казав пологівський ТЦКун Юрчук, воювати набагато легше, ніж працювати в ТЦК.
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02.05.2025 12:51 Відповісти
мають бути десь заховані долари, не знайшли? отже, погано шукали. Ніхто нікому просто так нічого не анульовує
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02.05.2025 12:43 Відповісти
були б - показали
викреслював, по ходу, бусифікованих та інвалідів
не знайшли, бо людина по совісті працювала
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02.05.2025 12:48 Відповісти
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02.05.2025 13:13 Відповісти
ага-ага, рятував ухилянтів в трусіках від тцк-нацистів

ухилєси яку тіку ***** не видумають
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02.05.2025 13:26 Відповісти
вещдоки в виде дензнаков имеют крайне ограниченное время существования...
поинтересуйтесь у любого мента
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02.05.2025 13:11 Відповісти
причинившем существенный вред...
А кто пострадал?
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02.05.2025 12:54 Відповісти
На розмінування!
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02.05.2025 12:55 Відповісти
Може, просто не хапав усіх підряд. А недовиконання плану - воно ще у совіцькі часи підозру викликало.
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02.05.2025 12:57 Відповісти
Тобто реальних доказів немає, просто не виконував план? Мало бусифікували? Не мобілізували епілептиків і заброньованих?
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02.05.2025 13:27 Відповісти
 
 