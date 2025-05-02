Шмыгаль: Каждая помощь США - вклад в безопасность Украины
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что новые пакеты военной помощи США являются частью гарантийной архитектуры безопасности для Украины и стимулом для продолжения сотрудничества.
Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, постоянные поставки американского оружия и разведданных стимулируют дальнейшее сотрудничество между Киевом и Вашингтоном, которое закреплено гарантийными заверениями, подписанными президентами двух стран. "Это часть архитектуры безопасности, заинтересованности США в процветании Украины и безопасности здесь", - подчеркнул глава правительства.
Шмыгаль также напомнил, что в преамбуле к соглашению между Украиной и США указано об общем стремлении к миру, суверенитету Украины и признании ее вклада в глобальную безопасность после отказа от ядерного оружия.
Кроме того, Россия, по словам премьера, считает наличие американских экономических интересов в Украине большей угрозой, чем потенциальное присутствие войск НАТО.
Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.
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