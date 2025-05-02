РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11836 посетителей онлайн
Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
173 8

Шмыгаль: Каждая помощь США - вклад в безопасность Украины

Шмыгаль обсудил с сеймом Литвы сотрудничество в обороне и санкции против РФ

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что новые пакеты военной помощи США являются частью гарантийной архитектуры безопасности для Украины и стимулом для продолжения сотрудничества.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, постоянные поставки американского оружия и разведданных стимулируют дальнейшее сотрудничество между Киевом и Вашингтоном, которое закреплено гарантийными заверениями, подписанными президентами двух стран. "Это часть архитектуры безопасности, заинтересованности США в процветании Украины и безопасности здесь", - подчеркнул глава правительства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Голосование за ратификацию соглашения об ископаемых с США планируют на 8 мая, - Железняк

Шмыгаль также напомнил, что в преамбуле к соглашению между Украиной и США указано об общем стремлении к миру, суверенитету Украины и признании ее вклада в глобальную безопасность после отказа от ядерного оружия.

Кроме того, Россия, по словам премьера, считает наличие американских экономических интересов в Украине большей угрозой, чем потенциальное присутствие войск НАТО.

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль призвал Раду как можно быстрее ратифицировать соглашение об ископаемых с США

Автор: 

соглашение (1336) США (26791) Шмыгаль Денис (2700) гарантии безопасности (125)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чисто цікаво - а по якій ціні трампоїди зарахують нам ф-16 під канібалізм - металобрухту, чи новеньких с заводу-виробника?...
показать весь комментарий
02.05.2025 13:36 Ответить
За здачу на звалище треба платити, а тут і допомогу надали і за утилізацію платити не потрібно
показать весь комментарий
02.05.2025 13:41 Ответить
"Це частина безпекової архітектури, зацікавленості США у процвітанні України і безпеки тут", - наголосив глава уряду. Джерело: https://censor.net/ua/n3550067
- а сам та майно де - там?
показать весь комментарий
02.05.2025 13:37 Ответить
Наскільки мені відомо, допомога - це бкзоплатна акція. Пр яку безплатну зі сторони адміністрації Трампа глпголить Шмигаль?
показать весь комментарий
02.05.2025 13:57 Ответить
Шмигаль також нагадав, що в преамбулі до угоди між Україною та США зазначено про спільне прагнення до миру, суверенітету України та визнання її внеску у глобальну безпеку після відмови від ядерної зброї. "зелені прорашистські прокацаплені" зрадники втирають українському народу "брехливу американо- рашистську Будапештську приамбулу"
показать весь комментарий
02.05.2025 14:00 Ответить
а я думал, тебе в карман...
показать весь комментарий
02.05.2025 14:07 Ответить
то якого хєра zeчмо кожний раз вимагало якісь гарантії безпеки від США
показать весь комментарий
02.05.2025 14:21 Ответить
 
 