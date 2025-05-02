Голосование за ратификацию соглашения о полезных ископаемых с США планируют на 8 мая, - Железняк

Верховная Рада Украины планирует проголосовать за ратификацию соглашения об ископаемых с США 8 мая 2025 года.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Голосование за ратификацию Соглашения по ископаемым между США и Украиной планируют 8 мая", - отметил он.

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

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