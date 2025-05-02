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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Голосование за ратификацию соглашения о полезных ископаемых с США планируют на 8 мая, - Железняк

Когда Рада ратифицирует соглашение о полезных ископаемых с США

Верховная Рада Украины планирует проголосовать за ратификацию соглашения об ископаемых с США 8 мая 2025 года.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Голосование за ратификацию Соглашения по ископаемым между США и Украиной планируют 8 мая", - отметил он.

Когда Рада ратифицирует соглашение о полезных ископаемых с США

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

Читайте: Шмыгаль призвал Раду как можно быстрее ратифицировать соглашение об ископаемых с США

Автор: 

ВР (29252) США (26791) ископаемые (157) Железняк Ярослав (423)


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Топ комментарии
+2
А сенат США коли буде голосувати ?

А СКІЛЬКІ КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ получит від продажу українських надр? Чи це буде як у чукчей- дулям з маком і водка з бусами ?
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02.05.2025 12:11
+2
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02.05.2025 12:19
+2
от 08.05 побачимо та почуємо
певно по суті не можуть ніц коментувати, бо усього підписаного пакету із додатками ще не надали
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02.05.2025 12:22
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а, що каже опозиція?
це, гарний пісділ, чи зрада? агов "не можна вголос, бо забанять"? ну, хоча б гончаренко? сюмар, федина?
що каже юлька пів вареника? це, в інтересах народу україни, чи надра клятим ворогам?
бойко, чому мовчиш? бабло з рук витікає. з піндосами не загуляєш, як з кацапами.
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02.05.2025 12:11 Ответить
реальна опозиція зараз тіко Порох та ЄС, а також троха разумков із його 19 штиками
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02.05.2025 12:12 Ответить
тиша! жодного коменту від "опозиції".
як планують голосувати?
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02.05.2025 12:21 Ответить
от 08.05 побачимо та почуємо
певно по суті не можуть ніц коментувати, бо усього підписаного пакету із додатками ще не надали
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02.05.2025 12:22 Ответить
Гончаренко в телепередачі " Вердикт " Сергія Руденко
на запитання ведучого відповів ,що особисто він-ЗА ,а
партія буде ще обговорювати .
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02.05.2025 13:06 Ответить
А шо, вже видали ВСІ таємні додатки до договору? Чи може просто по-вангувати і...писДіти аби щось? На руки ж нічого ЗЕвоші не видали - тільки "вольний пєрєсказ собитій" і вся інфа від західних ЗМІ та цього "обізнаного" пана Жєлєзняка. То що там можна обговорювати чи коментувати?
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02.05.2025 13:09 Ответить
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02.05.2025 12:11 Ответить
А сенат США коли буде голосувати ?

А СКІЛЬКІ КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ получит від продажу українських надр? Чи це буде як у чукчей- дулям з маком і водка з бусами ?
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02.05.2025 12:11 Ответить
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02.05.2025 12:19 Ответить
а у нас є вихід ??? як на мене краще все віддати цивілізованому Заходу (США, В.Британії, ЄС) ніж прийдуть рашисти і заберуть, все задарма, окуповуючи Україну, інші країни сходу Європи, Кавказу, ЦЕнтальної Азії, як це було в період так званої "гражданской вайни" 1918-22 рр. чи в період ІІ Світової 1939-45 рр. !!! в першому випадку хоч якась імовірність є що не буде геноцидів голодоморів, депортацій, гулагів, трійок нквд, і тд.тп. !!!
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02.05.2025 12:35 Ответить
Я вчора послухав аналітику від Портнікова стосовно цієї угоди. Раджу вам теж послухати та не писати хенрі. Якщо щось і буде конкретне то це років через 10 не раніше, а то і довше. А через цей час багато, що може змінитись. Там він все розклав, як кажуть по поличках, для чого потрібна Трампу ця угода та т.і. Так шо не все так просто як здається на перший погляд. https://www.youtube.com/watch?v=BOB-e8RgE9k
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02.05.2025 13:50 Ответить
Всією Радою ЗА розкрадання америкою України!
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02.05.2025 12:30 Ответить
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02.05.2025 12:38 Ответить
А коли проголосують за податки від продажу б/у мотлоху ?
Чи краще спалити ті б/у колеса, дитячі візки і одяг ?
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02.05.2025 12:50 Ответить
КОЛИ ПРОЙШЛА ЕЙФОРІЯ.

☝️ Виявилося, що від України підписали ТРИ Угоди про надра…

Показали українцям лише одну!!!
А в чому проблема показати ВСІ ТРИ Угоди? Що там такого страшного, що від нас ховають?

❗️А ті, хто вчора кричали «браво-біс» не хочуть всі три Угоди побачити?
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02.05.2025 13:23 Ответить
Перед цим голосуванням ,потрібно ,щоби здорові сили у ВР провели детальний розбір того,що це за угода(угоди) і .як вона ( вони) вплинуть на життя пересічних громадян України.
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02.05.2025 13:54 Ответить
 
 