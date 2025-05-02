Голосование за ратификацию соглашения о полезных ископаемых с США планируют на 8 мая, - Железняк
Верховная Рада Украины планирует проголосовать за ратификацию соглашения об ископаемых с США 8 мая 2025 года.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Голосование за ратификацию Соглашения по ископаемым между США и Украиной планируют 8 мая", - отметил он.
Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.
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+2 Sophia-Maria Duglass #550966
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це, гарний пісділ, чи зрада? агов "не можна вголос, бо забанять"? ну, хоча б гончаренко? сюмар, федина?
що каже юлька пів вареника? це, в інтересах народу україни, чи надра клятим ворогам?
бойко, чому мовчиш? бабло з рук витікає. з піндосами не загуляєш, як з кацапами.
як планують голосувати?
певно по суті не можуть ніц коментувати, бо усього підписаного пакету із додатками ще не надали
на запитання ведучого відповів ,що особисто він-ЗА ,а
партія буде ще обговорювати .
А СКІЛЬКІ КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ получит від продажу українських надр? Чи це буде як у чукчей- дулям з маком і водка з бусами ?
Чи краще спалити ті б/у колеса, дитячі візки і одяг ?
☝️ Виявилося, що від України підписали ТРИ Угоди про надра…
Показали українцям лише одну!!!
А в чому проблема показати ВСІ ТРИ Угоди? Що там такого страшного, що від нас ховають?
❗️А ті, хто вчора кричали «браво-біс» не хочуть всі три Угоди побачити?