Голосування за ратифікацію угоди про копалини зі США планують на 8 травня, - Железняк

Верховна Рада України планує проголосувати за ратифікацію угоди про копалини зі США 8 травня 2025 року.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Голосування за ратифікацію Угоди по копалинам між США та Україною планують 8 травня", - зазначив він.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

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