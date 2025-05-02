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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Голосування за ратифікацію угоди про копалини зі США планують на 8 травня, - Железняк

Коли Рада ратифікує угоду про копалини зі США

Верховна Рада України планує проголосувати за ратифікацію угоди про копалини зі США 8 травня 2025 року.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Голосування за ратифікацію Угоди по копалинам між США та Україною планують 8 травня", - зазначив він.

Коли Рада ратифікує угоду про копалини зі США

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

Читайте: Шмигаль закликав Раду якнайшвидше ратифікувати угоду про копалини зі США

Автор: 

ВР (14987) США (22979) копалини (214) Железняк Ярослав (552)


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Топ коментарі
+2
А сенат США коли буде голосувати ?

А СКІЛЬКІ КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ получит від продажу українських надр? Чи це буде як у чукчей- дулям з маком і водка з бусами ?
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02.05.2025 12:11
+2
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02.05.2025 12:19
+2
от 08.05 побачимо та почуємо
певно по суті не можуть ніц коментувати, бо усього підписаного пакету із додатками ще не надали
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02.05.2025 12:22
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а, що каже опозиція?
це, гарний пісділ, чи зрада? агов "не можна вголос, бо забанять"? ну, хоча б гончаренко? сюмар, федина?
що каже юлька пів вареника? це, в інтересах народу україни, чи надра клятим ворогам?
бойко, чому мовчиш? бабло з рук витікає. з піндосами не загуляєш, як з кацапами.
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02.05.2025 12:11 Відповісти
реальна опозиція зараз тіко Порох та ЄС, а також троха разумков із його 19 штиками
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02.05.2025 12:12 Відповісти
тиша! жодного коменту від "опозиції".
як планують голосувати?
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02.05.2025 12:21 Відповісти
от 08.05 побачимо та почуємо
певно по суті не можуть ніц коментувати, бо усього підписаного пакету із додатками ще не надали
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02.05.2025 12:22 Відповісти
Гончаренко в телепередачі " Вердикт " Сергія Руденко
на запитання ведучого відповів ,що особисто він-ЗА ,а
партія буде ще обговорювати .
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02.05.2025 13:06 Відповісти
А шо, вже видали ВСІ таємні додатки до договору? Чи може просто по-вангувати і...писДіти аби щось? На руки ж нічого ЗЕвоші не видали - тільки "вольний пєрєсказ собитій" і вся інфа від західних ЗМІ та цього "обізнаного" пана Жєлєзняка. То що там можна обговорювати чи коментувати?
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02.05.2025 13:09 Відповісти
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02.05.2025 12:11 Відповісти
А сенат США коли буде голосувати ?

А СКІЛЬКІ КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ получит від продажу українських надр? Чи це буде як у чукчей- дулям з маком і водка з бусами ?
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02.05.2025 12:11 Відповісти
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02.05.2025 12:19 Відповісти
а у нас є вихід ??? як на мене краще все віддати цивілізованому Заходу (США, В.Британії, ЄС) ніж прийдуть рашисти і заберуть, все задарма, окуповуючи Україну, інші країни сходу Європи, Кавказу, ЦЕнтальної Азії, як це було в період так званої "гражданской вайни" 1918-22 рр. чи в період ІІ Світової 1939-45 рр. !!! в першому випадку хоч якась імовірність є що не буде геноцидів голодоморів, депортацій, гулагів, трійок нквд, і тд.тп. !!!
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02.05.2025 12:35 Відповісти
Всією Радою ЗА розкрадання америкою України!
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02.05.2025 12:30 Відповісти
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02.05.2025 12:38 Відповісти
А коли проголосують за податки від продажу б/у мотлоху ?
Чи краще спалити ті б/у колеса, дитячі візки і одяг ?
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02.05.2025 12:50 Відповісти
КОЛИ ПРОЙШЛА ЕЙФОРІЯ.

☝️ Виявилося, що від України підписали ТРИ Угоди про надра…

Показали українцям лише одну!!!
А в чому проблема показати ВСІ ТРИ Угоди? Що там такого страшного, що від нас ховають?

❗️А ті, хто вчора кричали «браво-біс» не хочуть всі три Угоди побачити?
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02.05.2025 13:23 Відповісти
 
 