Шмигаль закликав Раду якнайшвидше ратифікувати угоду про копалини зі США
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав нардепів якнайшвидше ратифікувати угоду про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
"Ми просимо про ратифікацію чим скоріше. Будемо вдячні", - процитував парламентар главу Кабміну, який виступав на годині запитань до уряду.
Шмигаль підтвердив, що після ратифікації планується підписання ще двох угод - про обмежене партнерство та інші деталі його роботи.
"Наступного тижня переговорна команда повернеться зі Штатів, і будуть надавати деталі двох інших угод. Але вони мають бути вже підписані після ратифікації першої Угоди", - сказав він.
Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.
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Уряд Зеленського так і не надав депутатам і суспільству всіх підписаних в США угод, яких, як виявилося, три, а не одна.
Але влада дуже поспішає з ратифікацією таємних документів. Наступного тижня скликають термінове позачергове засідання ВР з одним питанням - ратифікація угоди про надра. Слугам у фракційних чатах вже наказали повернутися з відряджень і лікарняних.
При цьому хочуть ратифікувати в ВР тільки один рамковий документ, інші називають імплементаційними, хоч саме в цих двох таємних угодах заховані всі технічні деталі безстрокових українських зобовʼязань.
При цьому під час години запитань до уряду Шмигаль технічно обходив запитання про безпекові гарантії для України і як ці угоди сприятимуть досягненню справедливого миру. Так, це дійсно не «Мінськ-3».
Це так не працює.
Лох-нелох, це виключно розумова здібність.
"харківські угоди" але з новим хазяїном.
тоді янукощ виторгував собі особисті гарантії, тому сьогодні відпочиває у ростові.
сьогодні зе!гніда виторгував собі особисті гарантії безпеки.
піде по програмі захисту свідків, десь у пенсільванії.