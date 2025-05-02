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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Шмигаль закликав Раду якнайшвидше ратифікувати угоду про копалини зі США

Угода про копалини. Шмигаль просить Раду про ратифікацію

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав нардепів якнайшвидше ратифікувати угоду про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Ми просимо про ратифікацію чим скоріше. Будемо вдячні", - процитував парламентар главу Кабміну, який виступав на годині запитань до уряду.

Шмигаль підтвердив, що після ратифікації планується підписання ще двох угод - про обмежене партнерство та інші деталі його роботи.

"Наступного тижня переговорна команда повернеться зі Штатів, і будуть надавати деталі двох інших угод. Але вони мають бути вже підписані після ратифікації першої Угоди", - сказав він.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

Читайте: США розглядають угоду про копалини з Україною як модель для майбутніх угод з іншими, - Bloomberg

Автор: 

ВР (14987) США (22979) копалини (214) Шмигаль Денис (4597)


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Топ коментарі
+7
Не бажаєш знати, як тебе, лоха, обдурюють?
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02.05.2025 11:51
+6
Ірина Геращенко-

Уряд Зеленського так і не надав депутатам і суспільству всіх підписаних в США угод, яких, як виявилося, три, а не одна.

Але влада дуже поспішає з ратифікацією таємних документів. Наступного тижня скликають термінове позачергове засідання ВР з одним питанням - ратифікація угоди про надра. Слугам у фракційних чатах вже наказали повернутися з відряджень і лікарняних.

При цьому хочуть ратифікувати в ВР тільки один рамковий документ, інші називають імплементаційними, хоч саме в цих двох таємних угодах заховані всі технічні деталі безстрокових українських зобовʼязань.

При цьому під час години запитань до уряду Шмигаль технічно обходив запитання про безпекові гарантії для України і як ці угоди сприятимуть досягненню справедливого миру. Так, це дійсно не «Мінськ-3».
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02.05.2025 11:45
+2
Не читай,для таких як ти длвбнів є бидломарафон.
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02.05.2025 12:21
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Ірина Геращенко-

Уряд Зеленського так і не надав депутатам і суспільству всіх підписаних в США угод, яких, як виявилося, три, а не одна.

Але влада дуже поспішає з ратифікацією таємних документів. Наступного тижня скликають термінове позачергове засідання ВР з одним питанням - ратифікація угоди про надра. Слугам у фракційних чатах вже наказали повернутися з відряджень і лікарняних.

При цьому хочуть ратифікувати в ВР тільки один рамковий документ, інші називають імплементаційними, хоч саме в цих двох таємних угодах заховані всі технічні деталі безстрокових українських зобовʼязань.

При цьому під час години запитань до уряду Шмигаль технічно обходив запитання про безпекові гарантії для України і як ці угоди сприятимуть досягненню справедливого миру. Так, це дійсно не «Мінськ-3».
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02.05.2025 11:45 Відповісти
Не бажаєш знати, як тебе, лоха, обдурюють?
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02.05.2025 11:51 Відповісти
з тим, це з ким? Кацапе, в тебе вус відкліївсься
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02.05.2025 12:26 Відповісти
Ні-ні, "дорогенький"!
Це так не працює.
Лох-нелох, це виключно розумова здібність.
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02.05.2025 12:56 Відповісти
Щоб дурь кожного видна була
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02.05.2025 11:51 Відповісти
Не читай,для таких як ти длвбнів є бидломарафон.
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02.05.2025 12:21 Відповісти
Ну то бойка або анал табу читай
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02.05.2025 12:24 Відповісти
А навіщо,їм самим не показували, Зеленському пообіцяли коли небудь розповісти
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02.05.2025 11:50 Відповісти
А то вони нас на свій день перемоги не запросять
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02.05.2025 11:47 Відповісти
Можна нєжданчиком парад дронів влаштувати)) мрії, вони такі😻
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02.05.2025 11:53 Відповісти
А як інакше? - цілий Трамп на нас дивиться
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02.05.2025 11:48 Відповісти
Да він на ху...ло тільки дивиться, а тобі кажется що на нас. Косоокість вона така
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02.05.2025 12:58 Відповісти
Зачєм торопиться,торопиться нє надо.Закон 12222 десь валяється і на нікому не потрібен,а тут поспіх такий.
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02.05.2025 11:48 Відповісти
... матка, яйца, млеко давайт! Бистро, бистро!
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02.05.2025 11:50 Відповісти
поспішати виробляти балістику не треба. а тут прямо спешка прі ловле блох.
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02.05.2025 11:54 Відповісти
Шмигаля на ліхтар.
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02.05.2025 11:58 Відповісти
тю . Починати треба з тандему Зеля- Дермак
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02.05.2025 12:28 Відповісти
вітаю українців!
"харківські угоди" але з новим хазяїном.
тоді янукощ виторгував собі особисті гарантії, тому сьогодні відпочиває у ростові.
сьогодні зе!гніда виторгував собі особисті гарантії безпеки.
піде по програмі захисту свідків, десь у пенсільванії.
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02.05.2025 12:32 Відповісти
А куда он так торопится? Спешка нужна при ловле блох. Есть мнение, что то что они подписали ратифицировать никак нельзя. Не они все это приобретали, что бы дарить хрен зна кому. Надо подумать и изучить ВСЕ три документа, а не ту филькину грамоту, что нам показали
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02.05.2025 13:10 Відповісти
якщо не "кашлянуть" депутатам - ратифікації не буде
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02.05.2025 13:40 Відповісти
 
 