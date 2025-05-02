Шмигаль закликав Раду якнайшвидше ратифікувати угоду про копалини зі США

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав нардепів якнайшвидше ратифікувати угоду про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Ми просимо про ратифікацію чим скоріше. Будемо вдячні", - процитував парламентар главу Кабміну, який виступав на годині запитань до уряду.

Шмигаль підтвердив, що після ратифікації планується підписання ще двох угод - про обмежене партнерство та інші деталі його роботи.

"Наступного тижня переговорна команда повернеться зі Штатів, і будуть надавати деталі двох інших угод. Але вони мають бути вже підписані після ратифікації першої Угоди", - сказав він.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

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