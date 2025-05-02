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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Шмыгаль призвал Раду как можно быстрее ратифицировать соглашение о полезных ископаемых с США

Соглашение о полезных ископаемых. Шмыгаль просит Раду о ратификации

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал нардепов как можно быстрее ратифицировать соглашение о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Мы просим о ратификации как можно скорее. Будем благодарны", - процитировал парламентарий главу Кабмина, который выступал на часе вопросов к правительству.

Шмыгаль подтвердил, что после ратификации планируется подписание еще двух соглашений - об ограниченном партнерстве и других деталях его работы.

"На следующей неделе переговорная команда вернется из Штатов, и будут предоставлять детали двух других соглашений. Но они должны быть уже подписаны после ратификации первого Соглашения", - сказал он.

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

Читайте: США рассматривают соглашение об ископаемых с Украиной как модель для будущих соглашений с другими, - Bloomberg

Автор: 

ВР (29252) США (26791) ископаемые (157) Шмыгаль Денис (2700)


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Топ комментарии
+3
Не бажаєш знати, як тебе, лоха, обдурюють?
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02.05.2025 11:51
+2
Ірина Геращенко-

Уряд Зеленського так і не надав депутатам і суспільству всіх підписаних в США угод, яких, як виявилося, три, а не одна.

Але влада дуже поспішає з ратифікацією таємних документів. Наступного тижня скликають термінове позачергове засідання ВР з одним питанням - ратифікація угоди про надра. Слугам у фракційних чатах вже наказали повернутися з відряджень і лікарняних.

При цьому хочуть ратифікувати в ВР тільки один рамковий документ, інші називають імплементаційними, хоч саме в цих двох таємних угодах заховані всі технічні деталі безстрокових українських зобовʼязань.

При цьому під час години запитань до уряду Шмигаль технічно обходив запитання про безпекові гарантії для України і як ці угоди сприятимуть досягненню справедливого миру. Так, це дійсно не «Мінськ-3».
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02.05.2025 11:45
+1
Зачєм торопиться,торопиться нє надо.Закон 12222 десь валяється і на нікому не потрібен,а тут поспіх такий.
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02.05.2025 11:48
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Ірина Геращенко-

Уряд Зеленського так і не надав депутатам і суспільству всіх підписаних в США угод, яких, як виявилося, три, а не одна.

Але влада дуже поспішає з ратифікацією таємних документів. Наступного тижня скликають термінове позачергове засідання ВР з одним питанням - ратифікація угоди про надра. Слугам у фракційних чатах вже наказали повернутися з відряджень і лікарняних.

При цьому хочуть ратифікувати в ВР тільки один рамковий документ, інші називають імплементаційними, хоч саме в цих двох таємних угодах заховані всі технічні деталі безстрокових українських зобовʼязань.

При цьому під час години запитань до уряду Шмигаль технічно обходив запитання про безпекові гарантії для України і як ці угоди сприятимуть досягненню справедливого миру. Так, це дійсно не «Мінськ-3».
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02.05.2025 11:45 Ответить
Нафіг ти постиш цю Геращенко?
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02.05.2025 11:48 Ответить
Не бажаєш знати, як тебе, лоха, обдурюють?
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02.05.2025 11:51 Ответить
А ти не лох? Один вже так казав Зауваж, якщо ти в цій державі - то ти такий самий лох, якого обдурюють. Живи з тим.
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02.05.2025 12:05 Ответить
Щоб дурь кожного видна була
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02.05.2025 11:51 Ответить
А навіщо,їм самим не показували, Зеленському пообіцяли коли небудь розповісти
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02.05.2025 11:50 Ответить
А то вони нас на свій день перемоги не запросять
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02.05.2025 11:47 Ответить
Можна нєжданчиком парад дронів влаштувати)) мрії, вони такі😻
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02.05.2025 11:53 Ответить
А як інакше? - цілий Трамп на нас дивиться
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02.05.2025 11:48 Ответить
Зачєм торопиться,торопиться нє надо.Закон 12222 десь валяється і на нікому не потрібен,а тут поспіх такий.
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02.05.2025 11:48 Ответить
... матка, яйца, млеко давайт! Бистро, бистро!
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02.05.2025 11:50 Ответить
поспішати виробляти балістику не треба. а тут прямо спешка прі ловле блох.
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02.05.2025 11:54 Ответить
Шмигаля на ліхтар.
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02.05.2025 11:58 Ответить
 
 