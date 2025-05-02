Шмыгаль призвал Раду как можно быстрее ратифицировать соглашение о полезных ископаемых с США
Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал нардепов как можно быстрее ратифицировать соглашение о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"Мы просим о ратификации как можно скорее. Будем благодарны", - процитировал парламентарий главу Кабмина, который выступал на часе вопросов к правительству.
Шмыгаль подтвердил, что после ратификации планируется подписание еще двух соглашений - об ограниченном партнерстве и других деталях его работы.
"На следующей неделе переговорная команда вернется из Штатов, и будут предоставлять детали двух других соглашений. Но они должны быть уже подписаны после ратификации первого Соглашения", - сказал он.
Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.
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Уряд Зеленського так і не надав депутатам і суспільству всіх підписаних в США угод, яких, як виявилося, три, а не одна.
Але влада дуже поспішає з ратифікацією таємних документів. Наступного тижня скликають термінове позачергове засідання ВР з одним питанням - ратифікація угоди про надра. Слугам у фракційних чатах вже наказали повернутися з відряджень і лікарняних.
При цьому хочуть ратифікувати в ВР тільки один рамковий документ, інші називають імплементаційними, хоч саме в цих двох таємних угодах заховані всі технічні деталі безстрокових українських зобовʼязань.
При цьому під час години запитань до уряду Шмигаль технічно обходив запитання про безпекові гарантії для України і як ці угоди сприятимуть досягненню справедливого миру. Так, це дійсно не «Мінськ-3».