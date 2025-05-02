Шмыгаль призвал Раду как можно быстрее ратифицировать соглашение о полезных ископаемых с США

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал нардепов как можно быстрее ратифицировать соглашение о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Мы просим о ратификации как можно скорее. Будем благодарны", - процитировал парламентарий главу Кабмина, который выступал на часе вопросов к правительству.

Шмыгаль подтвердил, что после ратификации планируется подписание еще двух соглашений - об ограниченном партнерстве и других деталях его работы.

"На следующей неделе переговорная команда вернется из Штатов, и будут предоставлять детали двух других соглашений. Но они должны быть уже подписаны после ратификации первого Соглашения", - сказал он.

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

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