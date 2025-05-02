Враг за сутки потерял 165 человек на юге, - Силы обороны

Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы, за минувшие сутки россияне потеряли 165 человек.

Об этом сообщили в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Так, за минувшие сутки вражеские потери составляют 165 оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли:

13 артиллерийских систем;

27 единиц автомобильной и бронетехники;

1 танк;

5 БпЛА;

15 мотоциклов;

3 лодки;

3 генератора;

2 антенны БпЛА;

7 антенн связи;

1 место хранения БП;

2 места хранения ГСМ;

1 антенна Starlink.

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Также разрушены:

63 укрытия;

2 наблюдательных пункта;

2 огневые позиции.

Также сообщается, что подразделения ПВО уничтожили 11 БпЛА "Shahed-136".

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