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Новости Потери россиян на Юге
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Враг за сутки потерял 165 человек на юге, - Силы обороны

Потери россиян на юге

Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы, за минувшие сутки россияне потеряли 165 человек.

Об этом сообщили в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Так, за минувшие сутки вражеские потери составляют 165 оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли:

  • 13 артиллерийских систем;
  • 27 единиц автомобильной и бронетехники;
  • 1 танк;
  • 5 БпЛА;
  • 15 мотоциклов;
  • 3 лодки;
  • 3 генератора;
  • 2 антенны БпЛА;
  • 7 антенн связи;
  • 1 место хранения БП;
  • 2 места хранения ГСМ;
  • 1 антенна Starlink.

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Также разрушены:

  • 63 укрытия;
  • 2 наблюдательных пункта;
  • 2 огневые позиции.

Также сообщается, что подразделения ПВО уничтожили 11 БпЛА "Shahed-136".

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 954300 человек (+1110 за сутки), 10 741 танк, 27 186 артсистем, 22369 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

армия РФ (19331) ликвидация (3572) уничтожение (6986) Силы обороны юга (318)


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