Враг за сутки потерял 165 человек на юге, - Силы обороны
Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы, за минувшие сутки россияне потеряли 165 человек.
Об этом сообщили в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.
Так, за минувшие сутки вражеские потери составляют 165 оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли:
- 13 артиллерийских систем;
- 27 единиц автомобильной и бронетехники;
- 1 танк;
- 5 БпЛА;
- 15 мотоциклов;
- 3 лодки;
- 3 генератора;
- 2 антенны БпЛА;
- 7 антенн связи;
- 1 место хранения БП;
- 2 места хранения ГСМ;
- 1 антенна Starlink.
Также разрушены:
- 63 укрытия;
- 2 наблюдательных пункта;
- 2 огневые позиции.
Также сообщается, что подразделения ПВО уничтожили 11 БпЛА "Shahed-136".
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