УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11558 відвідувачів онлайн
Новини Втрати росіян на півдні
119 0

Ворог за добу втратив 165 осіб на півдні, - Сили оборони

Втрати росіян на півдні

Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили, за минулу добу росіяни втратили 165 осіб.

Про це повідомили в Силах оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.

Так, за минулу добу ворожі втрати становлять 165 окупантів.

Крім того, росіяни втратили:

  • 13 артилерійських систем;
  • 27 одиниць автомобільної та бронетехніки;
  • 1 танк;
  • 5 БпЛА;
  • 15 мотоциклів;
  • 3 човни;
  • 3 генератори;
  • 2 антени БпЛА;
  • 7 антен зв’язку;
  • 1 місце зберігання БП;
  • 2 місця зберігання ПММ;
  • 1 антену Starlink.

Також читайте: Ворог не полишає спроб форсувати Дніпро на Херсонщині, - Сили оборони півдня

Також зруйновано:

  • 63 укриття;
  • 2 спостережні пункти;
  • 2 вогневі позиції.

Також повідомляється, що підрозділи ППО знищили 11 БпЛА "Shahed-136".

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 954300 осіб (+1110 за добу), 10 741 танк, 27 186 артсистем, 22369 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (17482) ліквідація (3955) знищення (7298) Сили оборони півдня (343)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 