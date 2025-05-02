Ворог за добу втратив 165 осіб на півдні, - Сили оборони

Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили, за минулу добу росіяни втратили 165 осіб.

Про це повідомили в Силах оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.

Так, за минулу добу ворожі втрати становлять 165 окупантів.

Крім того, росіяни втратили:

13 артилерійських систем;

27 одиниць автомобільної та бронетехніки;

1 танк;

5 БпЛА;

15 мотоциклів;

3 човни;

3 генератори;

2 антени БпЛА;

7 антен зв’язку;

1 місце зберігання БП;

2 місця зберігання ПММ;

1 антену Starlink.

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Також зруйновано:

63 укриття;

2 спостережні пункти;

2 вогневі позиції.

Також повідомляється, що підрозділи ППО знищили 11 БпЛА "Shahed-136".

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