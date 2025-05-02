Ворог за добу втратив 165 осіб на півдні, - Сили оборони
Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили, за минулу добу росіяни втратили 165 осіб.
Про це повідомили в Силах оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.
Так, за минулу добу ворожі втрати становлять 165 окупантів.
Крім того, росіяни втратили:
- 13 артилерійських систем;
- 27 одиниць автомобільної та бронетехніки;
- 1 танк;
- 5 БпЛА;
- 15 мотоциклів;
- 3 човни;
- 3 генератори;
- 2 антени БпЛА;
- 7 антен зв’язку;
- 1 місце зберігання БП;
- 2 місця зберігання ПММ;
- 1 антену Starlink.
Також зруйновано:
- 63 укриття;
- 2 спостережні пункти;
- 2 вогневі позиції.
Також повідомляється, що підрозділи ППО знищили 11 БпЛА "Shahed-136".
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