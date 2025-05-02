Орбан: Вступление Украины в ЕС разрушит экономику Венгрии
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан высказался против вступления Украины в Европейский Союз, заявив, что это может нанести ущерб венгерской экономике.
Об этом он сказал в эфире радио Kossuth, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Magyar Nemzet.
По словам Орбана, Венгрия потеряла несколько миллиардов евро за последние три года из-за войны. Он считает, что эти деньги могли бы остаться в европейской экономике, если бы не были направлены на поддержку Украины.
"Мы не можем финансировать и поддерживать Украину и украинскую армию без Соединенных Штатов. Деньги, которые они хотят потратить там, мы могли бы потратить и дома. Они везут деньги, в том числе и наши, в Украину на тачках", - заявил Орбан.
Премьер также раскритиковал идею Еврокомиссии о вступлении Украины в ЕС до 2030 года, назвав ее угрозой для экономики Венгрии. Он отметил, что такие планы поддерживает его политический оппонент Петер Мадьяр, член Европейской народной партии.
Орбан призвал венгров высказать свою позицию по этому вопросу в рамках опроса Voks 2025 и предупредил о рисках погружения Европы в долговой кризис из-за финансирования Украины.
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А взагалі чому заради Угоршини нас чи кого небудь маю лишати прав? Не можете конкурувати - ідіть нафіг
Коли ОПЕК договорняком встановлює ціну на найзатребуваніший товар НАФТУ...
Коли ЄС видає квоти в сільському господарстві - кому скільки і коли вирощувати - як при плановій економіці совка...
Коли трампон встановлює заборонні мита як при монополістичному олігархаті...
корбан при цьому - білий метелик.
Тим самим Орбан визнав - економіка Угорщини гниле гівно, що паразитує на коштах ЄС.
Не подобається ЄС, ви*обуєшся, блокуєш -> посиди років 10-20 на лавці на запасних.
Потім приходь поговорим.
А то скочив в ЄС і тепер всім факи показує
Ти навіть свою країну профінансувати не можеш, додік. Угорщина минулого року отримала допомоги від ЄС на €4,4 млрд
Ваші гроші ніхто не везе, бо ви на дотаціях і до 2022 року були...