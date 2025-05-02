Орбан: Вступление Украины в ЕС разрушит экономику Венгрии

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан высказался против вступления Украины в Европейский Союз, заявив, что это может нанести ущерб венгерской экономике.

Об этом он сказал в эфире радио Kossuth, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Magyar Nemzet.

По словам Орбана, Венгрия потеряла несколько миллиардов евро за последние три года из-за войны. Он считает, что эти деньги могли бы остаться в европейской экономике, если бы не были направлены на поддержку Украины.

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"Мы не можем финансировать и поддерживать Украину и украинскую армию без Соединенных Штатов. Деньги, которые они хотят потратить там, мы могли бы потратить и дома. Они везут деньги, в том числе и наши, в Украину на тачках", - заявил Орбан.

Премьер также раскритиковал идею Еврокомиссии о вступлении Украины в ЕС до 2030 года, назвав ее угрозой для экономики Венгрии. Он отметил, что такие планы поддерживает его политический оппонент Петер Мадьяр, член Европейской народной партии.

Орбан призвал венгров высказать свою позицию по этому вопросу в рамках опроса Voks 2025 и предупредил о рисках погружения Европы в долговой кризис из-за финансирования Украины.

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