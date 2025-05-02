РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10118 посетителей онлайн
Новости Членство Украины в ЕС
2 641 42

Орбан: Вступление Украины в ЕС разрушит экономику Венгрии

Венгрия поддержит санкции против РФ

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан высказался против вступления Украины в Европейский Союз, заявив, что это может нанести ущерб венгерской экономике.

Об этом он сказал в эфире радио Kossuth, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Magyar Nemzet.

По словам Орбана, Венгрия потеряла несколько миллиардов евро за последние три года из-за войны. Он считает, что эти деньги могли бы остаться в европейской экономике, если бы не были направлены на поддержку Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть неприятное ощущение агрессивной риторики Венгрии к Украине, но существует диалог и взаимопонимание, - Стефанишина

"Мы не можем финансировать и поддерживать Украину и украинскую армию без Соединенных Штатов. Деньги, которые они хотят потратить там, мы могли бы потратить и дома. Они везут деньги, в том числе и наши, в Украину на тачках", - заявил Орбан.

Премьер также раскритиковал идею Еврокомиссии о вступлении Украины в ЕС до 2030 года, назвав ее угрозой для экономики Венгрии. Он отметил, что такие планы поддерживает его политический оппонент Петер Мадьяр, член Европейской народной партии.

Орбан призвал венгров высказать свою позицию по этому вопросу в рамках опроса Voks 2025 и предупредил о рисках погружения Европы в долговой кризис из-за финансирования Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС не рассматривает разделение процесса вступления Украины и Молдовы, - Матернова

Автор: 

Венгрия (1955) экономика (3880) членство в ЕС (1022)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+22
Орбан: Вступ України до ЄС зруйнує економіку Угорщини

Тим самим Орбан визнав - економіка Угорщини гниле гівно, що паразитує на коштах ЄС.
показать весь комментарий
02.05.2025 14:28
+17
Нам класти на це болт величиною з Юпітер.

А взагалі чому заради Угоршини нас чи кого небудь маю лишати прав? Не можете конкурувати - ідіть нафіг
показать весь комментарий
02.05.2025 14:24
+15
Бляха, треба швидше вступати...
показать весь комментарий
02.05.2025 14:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нам класти на це болт величиною з Юпітер.

А взагалі чому заради Угоршини нас чи кого небудь маю лишати прав? Не можете конкурувати - ідіть нафіг
показать весь комментарий
02.05.2025 14:24 Ответить
100%. Це ж ринкова економіка ТИПУ.
Коли ОПЕК договорняком встановлює ціну на найзатребуваніший товар НАФТУ...
Коли ЄС видає квоти в сільському господарстві - кому скільки і коли вирощувати - як при плановій економіці совка...
Коли трампон встановлює заборонні мита як при монополістичному олігархаті...
корбан при цьому - білий метелик.
показать весь комментарий
02.05.2025 14:44 Ответить
Бляха, треба швидше вступати...
показать весь комментарий
02.05.2025 14:25 Ответить
показать весь комментарий
02.05.2025 14:26 Ответить
вже не так1 гостр1 стр1ли в гунн1в
показать весь комментарий
02.05.2025 14:26 Ответить
Вони не гуни від слова взагалі!!! Коли там були гуни , мад'яро монголи ще 500 років збиралися на наші землі!!! Тож про гунів вони мріють як мокшанці про Русь!!!
показать весь комментарий
02.05.2025 15:21 Ответить
Как-то пох.
показать весь комментарий
02.05.2025 14:27 Ответить
І немає тому ради!
показать весь комментарий
02.05.2025 14:27 Ответить
Орбан: Вступ України до ЄС зруйнує економіку Угорщини

Тим самим Орбан визнав - економіка Угорщини гниле гівно, що паразитує на коштах ЄС.
показать весь комментарий
02.05.2025 14:28 Ответить
а гниле гівно це що таке? 🤓😂
показать весь комментарий
02.05.2025 14:55 Ответить
Неприємна річ...
показать весь комментарий
02.05.2025 15:01 Ответить
Перегній. У кожному дворі на селі є))))))
показать весь комментарий
02.05.2025 15:57 Ответить
Та кого це турбує,мерзота ти смердюча?
показать весь комментарий
02.05.2025 14:28 Ответить
Ви, угорці, коли лізли до ЄС розуміли що будете там тягарем та виключно грантоїдом? Думаю розуміли і досі розумієте, що окрім розвитку сексіндустрії нічого для ЄС не принесли та користуєтесь донатами до угорської економіки досі. Тому вам важко буде розставатися з частиною європейської шари яку доведеться на перших порах ділити з Україною.
показать весь комментарий
02.05.2025 14:28 Ответить
Органи - мені так ху...ло казав, а ще як що я не буду виконувати його накази, він перестане мені платити, а так мені до Угорщини пофіг
показать весь комментарий
02.05.2025 14:30 Ответить
ДАЛЬНІШЕ перебування угорського прорашистського лайна в ЄС .ВЖЕ ПРИВЕЛО ДО СМОРОДУ УГОРСЬКИМ ЛАЙНОМ , ВСЬОГО ЄС..
показать весь комментарий
02.05.2025 14:32 Ответить
Тоді вам треба якшвидше виходити з ЕС, поки економіка ціла....
показать весь комментарий
02.05.2025 14:32 Ответить
Для таких ******** треба розробити механіхм тимчасового виключення.
Не подобається ЄС, ви*обуєшся, блокуєш -> посиди років 10-20 на лавці на запасних.
Потім приходь поговорим.
А то скочив в ЄС і тепер всім факи показує
показать весь комментарий
02.05.2025 14:33 Ответить
показать весь комментарий
02.05.2025 14:34 Ответить
Ми не можемо фінансувати і підтримувати Україну та українську армію без Сполучених Штатів. ---------

Ти навіть свою країну профінансувати не можеш, додік. Угорщина минулого року отримала допомоги від ЄС на €4,4 млрд
показать весь комментарий
02.05.2025 14:35 Ответить
Херову ти економіку побудував...
показать весь комментарий
02.05.2025 14:36 Ответить
більше, ніж ту ехономіку ви самі пройорбанили та пересіяртили?...
показать весь комментарий
02.05.2025 14:37 Ответить
ПРАЦЮВАТИ ТРЕБА УЙОБІКИ СХІДНОУРАЛЬСЬКІ а не сідіти на шиї у ЕС очикуючи халяви!
показать весь комментарий
02.05.2025 14:40 Ответить
Вони везуть гроші, в тому числі і наші, в Україну на тачках

Ваші гроші ніхто не везе, бо ви на дотаціях і до 2022 року були...
показать весь комментарий
02.05.2025 14:42 Ответить
Лоханулись в ЕС конкретно, взяв такую шваль
показать весь комментарий
02.05.2025 14:42 Ответить
Коли їх брали в ЄС, то там нормальна влада ще була...
показать весь комментарий
02.05.2025 14:51 Ответить
насправді, мадяри нормальні, просто москалі мутять воду, та і самі європейці ламають дорова, шо всякі лівака та праві поступово міняються. Чого нам далеко ходити - ху"єграя вибрали тай тішемося
показать весь комментарий
02.05.2025 15:56 Ответить
А може краще орбану застрілитись ,користі для ЄС від цієї паскуди жодної.
показать весь комментарий
02.05.2025 14:44 Ответить
Так недавно ж *********** чмо патякало, що в Україні нема ніякої економіки
показать весь комментарий
02.05.2025 14:47 Ответить
- перднула стара пархата ЖАБА, в якої економіка майже вся дотаційна від ЄС
показать весь комментарий
02.05.2025 15:09 Ответить
ще одна kupwa що ніяк не вляжеться.
показать весь комментарий
02.05.2025 15:23 Ответить
Сейчас зарыдаю от жалости к цыгану..
показать весь комментарий
02.05.2025 15:26 Ответить
Придется в будапеште ещё больше порно клепать, чтоб экономику усилить. Всех венгров в порнушники загнать
показать весь комментарий
02.05.2025 15:26 Ответить
Здається це маячня на замовлення путі...
показать весь комментарий
02.05.2025 15:28 Ответить
Вітя, Тайожний Саюз краще ЄС. Адназначна.
показать весь комментарий
02.05.2025 15:29 Ответить
Довго плакати не доведеться.
показать весь комментарий
02.05.2025 15:38 Ответить
і Словаччини, і Сербії
показать весь комментарий
02.05.2025 15:39 Ответить
Так пох, що буде з економікою Орбана, що аж не вдобно.
показать весь комментарий
02.05.2025 15:47 Ответить
ооо, а шо Вітьок, твоя економіка така гівняна? А як же ш воплі про "билую славу"?))
показать весь комментарий
02.05.2025 15:53 Ответить
А Україна де знаходиться? В Африці чи в Австралії? Під боком у тебе, п*дло, і прикриває, зокрема, і твою товсту ср*ку.
показать весь комментарий
02.05.2025 15:58 Ответить
Домовились
показать весь комментарий
02.05.2025 16:18 Ответить
як тільки ти, старий уйобок, підеш, не буде ніяких негативів для твоєї країни.
показать весь комментарий
02.05.2025 16:23 Ответить
 
 