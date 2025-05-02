Орбан: Вступ України до ЄС зруйнує економіку Угорщини
Глава уряду Угорщини Віктор Орбан висловився проти вступу України до Європейського Союзу, заявивши, що це може завдати шкоди угорській економіці.
Про це він сказав в ефірі радіо Kossuth, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Magyar Nemzet.
За словами Орбана, Угорщина втратила кілька мільярдів євро за останні три роки через війну. Він вважає, що ці гроші могли б залишитися в європейській економіці, якби не були спрямовані на підтримку України.
"Ми не можемо фінансувати і підтримувати Україну та українську армію без Сполучених Штатів. Гроші, які вони хочуть витратити там, ми могли б витратити і вдома. Вони везуть гроші, в тому числі і наші, в Україну на тачках", - заявив Орбан.
Прем'єр також розкритикував ідею Єврокомісії про вступ України до ЄС до 2030 року, назвавши її загрозою для економіки Угорщини. Він наголосив, що такі плани підтримує його політичний опонент Петер Мадяр, член Європейської народної партії.
Орбан закликав угорців висловити свою позицію щодо цього питання в рамках опитування Voks 2025 і попередив про ризики занурення Європи в боргову кризу через фінансування України.
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А взагалі чому заради Угоршини нас чи кого небудь маю лишати прав? Не можете конкурувати - ідіть нафіг
Коли ОПЕК договорняком встановлює ціну на найзатребуваніший товар НАФТУ...
Коли ЄС видає квоти в сільському господарстві - кому скільки і коли вирощувати - як при плановій економіці совка...
Коли трампон встановлює заборонні мита як при монополістичному олігархаті...
корбан при цьому - білий метелик.
Тим самим Орбан визнав - економіка Угорщини гниле гівно, що паразитує на коштах ЄС.
Не подобається ЄС, ви*обуєшся, блокуєш -> посиди років 10-20 на лавці на запасних.
Потім приходь поговорим.
А то скочив в ЄС і тепер всім факи показує
Ти навіть свою країну профінансувати не можеш, додік. Угорщина минулого року отримала допомоги від ЄС на €4,4 млрд
Ваші гроші ніхто не везе, бо ви на дотаціях і до 2022 року були...