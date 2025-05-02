Орбан: Вступ України до ЄС зруйнує економіку Угорщини

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан висловився проти вступу України до Європейського Союзу, заявивши, що це може завдати шкоди угорській економіці.

Про це він сказав в ефірі радіо Kossuth, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Magyar Nemzet.

За словами Орбана, Угорщина втратила кілька мільярдів євро за останні три роки через війну. Він вважає, що ці гроші могли б залишитися в європейській економіці, якби не були спрямовані на підтримку України.

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"Ми не можемо фінансувати і підтримувати Україну та українську армію без Сполучених Штатів. Гроші, які вони хочуть витратити там, ми могли б витратити і вдома. Вони везуть гроші, в тому числі і наші, в Україну на тачках", - заявив Орбан.

Прем'єр також розкритикував ідею Єврокомісії про вступ України до ЄС до 2030 року, назвавши її загрозою для економіки Угорщини. Він наголосив, що такі плани підтримує його політичний опонент Петер Мадяр, член Європейської народної партії.

Орбан закликав угорців висловити свою позицію щодо цього питання в рамках опитування Voks 2025 і попередив про ризики занурення Європи в боргову кризу через фінансування України.

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