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Новини Членство України в ЄС
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Орбан: Вступ України до ЄС зруйнує економіку Угорщини

Угорщина підтримає санкції проти РФ

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан висловився проти вступу України до Європейського Союзу, заявивши, що це може завдати шкоди угорській економіці.

Про це він сказав в ефірі радіо Kossuth, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Magyar Nemzet.

За словами Орбана, Угорщина втратила кілька мільярдів євро за останні три роки через війну. Він вважає, що ці гроші могли б залишитися в європейській економіці, якби не були спрямовані на підтримку України.

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"Ми не можемо фінансувати і підтримувати Україну та українську армію без Сполучених Штатів. Гроші, які вони хочуть витратити там, ми могли б витратити і вдома. Вони везуть гроші, в тому числі і наші, в Україну на тачках", - заявив Орбан.

Прем'єр також розкритикував ідею Єврокомісії про вступ України до ЄС до 2030 року, назвавши її загрозою для економіки Угорщини. Він наголосив, що такі плани підтримує його політичний опонент Петер Мадяр, член Європейської народної партії.

Орбан закликав угорців висловити свою позицію щодо цього питання в рамках опитування Voks 2025 і попередив про ризики занурення Європи в боргову кризу через фінансування України.

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Автор: 

Угорщина (2286) економіка (930) членство в ЄС (1259)


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Топ коментарі
+19
Орбан: Вступ України до ЄС зруйнує економіку Угорщини

Тим самим Орбан визнав - економіка Угорщини гниле гівно, що паразитує на коштах ЄС.
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02.05.2025 14:28
+14
Нам класти на це болт величиною з Юпітер.

А взагалі чому заради Угоршини нас чи кого небудь маю лишати прав? Не можете конкурувати - ідіть нафіг
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02.05.2025 14:24
+13
Бляха, треба швидше вступати...
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02.05.2025 14:25
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Нам класти на це болт величиною з Юпітер.

А взагалі чому заради Угоршини нас чи кого небудь маю лишати прав? Не можете конкурувати - ідіть нафіг
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02.05.2025 14:24 Відповісти
100%. Це ж ринкова економіка ТИПУ.
Коли ОПЕК договорняком встановлює ціну на найзатребуваніший товар НАФТУ...
Коли ЄС видає квоти в сільському господарстві - кому скільки і коли вирощувати - як при плановій економіці совка...
Коли трампон встановлює заборонні мита як при монополістичному олігархаті...
корбан при цьому - білий метелик.
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02.05.2025 14:44 Відповісти
Бляха, треба швидше вступати...
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02.05.2025 14:25 Відповісти
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02.05.2025 14:26 Відповісти
вже не так1 гостр1 стр1ли в гунн1в
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02.05.2025 14:26 Відповісти
Вони не гуни від слова взагалі!!! Коли там були гуни , мад'яро монголи ще 500 років збиралися на наші землі!!! Тож про гунів вони мріють як мокшанці про Русь!!!
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02.05.2025 15:21 Відповісти
Как-то пох.
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02.05.2025 14:27 Відповісти
І немає тому ради!
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02.05.2025 14:27 Відповісти
Орбан: Вступ України до ЄС зруйнує економіку Угорщини

Тим самим Орбан визнав - економіка Угорщини гниле гівно, що паразитує на коштах ЄС.
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02.05.2025 14:28 Відповісти
а гниле гівно це що таке? 🤓😂
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02.05.2025 14:55 Відповісти
Неприємна річ...
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02.05.2025 15:01 Відповісти
Та кого це турбує,мерзота ти смердюча?
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02.05.2025 14:28 Відповісти
Ви, угорці, коли лізли до ЄС розуміли що будете там тягарем та виключно грантоїдом? Думаю розуміли і досі розумієте, що окрім розвитку сексіндустрії нічого для ЄС не принесли та користуєтесь донатами до угорської економіки досі. Тому вам важко буде розставатися з частиною європейської шари яку доведеться на перших порах ділити з Україною.
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02.05.2025 14:28 Відповісти
Органи - мені так ху...ло казав, а ще як що я не буду виконувати його накази, він перестане мені платити, а так мені до Угорщини пофіг
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02.05.2025 14:30 Відповісти
ДАЛЬНІШЕ перебування угорського прорашистського лайна в ЄС .ВЖЕ ПРИВЕЛО ДО СМОРОДУ УГОРСЬКИМ ЛАЙНОМ , ВСЬОГО ЄС..
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02.05.2025 14:32 Відповісти
Тоді вам треба якшвидше виходити з ЕС, поки економіка ціла....
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02.05.2025 14:32 Відповісти
Для таких ******** треба розробити механіхм тимчасового виключення.
Не подобається ЄС, ви*обуєшся, блокуєш -> посиди років 10-20 на лавці на запасних.
Потім приходь поговорим.
А то скочив в ЄС і тепер всім факи показує
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02.05.2025 14:33 Відповісти
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02.05.2025 14:34 Відповісти
Ми не можемо фінансувати і підтримувати Україну та українську армію без Сполучених Штатів. ---------

Ти навіть свою країну профінансувати не можеш, додік. Угорщина минулого року отримала допомоги від ЄС на €4,4 млрд
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02.05.2025 14:35 Відповісти
Херову ти економіку побудував...
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02.05.2025 14:36 Відповісти
більше, ніж ту ехономіку ви самі пройорбанили та пересіяртили?...
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02.05.2025 14:37 Відповісти
ПРАЦЮВАТИ ТРЕБА УЙОБІКИ СХІДНОУРАЛЬСЬКІ а не сідіти на шиї у ЕС очикуючи халяви!
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02.05.2025 14:40 Відповісти
Вони везуть гроші, в тому числі і наші, в Україну на тачках

Ваші гроші ніхто не везе, бо ви на дотаціях і до 2022 року були...
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02.05.2025 14:42 Відповісти
Лоханулись в ЕС конкретно, взяв такую шваль
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02.05.2025 14:42 Відповісти
Коли їх брали в ЄС, то там нормальна влада ще була...
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02.05.2025 14:51 Відповісти
А може краще орбану застрілитись ,користі для ЄС від цієї паскуди жодної.
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02.05.2025 14:44 Відповісти
Так недавно ж *********** чмо патякало, що в Україні нема ніякої економіки
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02.05.2025 14:47 Відповісти
- перднула стара пархата ЖАБА, в якої економіка майже вся дотаційна від ЄС
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02.05.2025 15:09 Відповісти
ще одна kupwa що ніяк не вляжеться.
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02.05.2025 15:23 Відповісти
Сейчас зарыдаю от жалости к цыгану..
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02.05.2025 15:26 Відповісти
Придется в будапеште ещё больше порно клепать, чтоб экономику усилить. Всех венгров в порнушники загнать
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02.05.2025 15:26 Відповісти
Здається це маячня на замовлення путі...
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02.05.2025 15:28 Відповісти
Вітя, Тайожний Саюз краще ЄС. Адназначна.
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02.05.2025 15:29 Відповісти
Довго плакати не доведеться.
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02.05.2025 15:38 Відповісти
і Словаччини, і Сербії
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02.05.2025 15:39 Відповісти
Так пох, що буде з економікою Орбана, що аж не вдобно.
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02.05.2025 15:47 Відповісти
 
 