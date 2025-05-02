По меньшей мере 1 человек погиб и 3 ранены в результате обстрелов Донецкой области
Сегодня, 2 мая, российские войска атаковали населенные пункты Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Так, в полдень россияне сбросили авиабомбу на Клиновое Константиновской громады - убили 66-летнюю женщину, повредили дом.
Сама же Константиновка попала под артиллерийский обстрел. В городе ранены 2 человека, повреждены дом, магазин, кафе, аптека, 2 промышленных помещения и 4 инфраструктурных объекта.
Еще 1 человек получил ранения в Покровске.
"Оставаться в Донецкой области опасно! Эвакуируйтесь своевременно!" - призвал начальник ОВА.
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