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Новости Обстрелы Донетчины
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По меньшей мере 1 человек погиб и 3 ранены в результате обстрелов Донецкой области

Обстрелы Донецкой области

Сегодня, 2 мая, российские войска атаковали населенные пункты Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Так, в полдень россияне сбросили авиабомбу на Клиновое Константиновской громады - убили 66-летнюю женщину, повредили дом.

Сама же Константиновка попала под артиллерийский обстрел. В городе ранены 2 человека, повреждены дом, магазин, кафе, аптека, 2 промышленных помещения и 4 инфраструктурных объекта.

Также смотрите: Сутки в Донецкой области: рашисты убили двух гражданских, еще два человека получили ранения. ФОТОрепортаж

Еще 1 человек получил ранения в Покровске.

"Оставаться в Донецкой области опасно! Эвакуируйтесь своевременно!" - призвал начальник ОВА.

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обстрел (27292) Донецкая область (9718) Покровск (601) Краматорский район (248) Константиновка (1755)


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