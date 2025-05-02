Щонайменше 1 людина загинула і 3 поранені внаслідок обстрілів Донеччини

Сьогодні, 2 травня, російські війська атакували населені пункти Донецької області, унаслідок чого є загибла та поранені.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Так, опівдні росіяни скинули авіабомбу на Клинове Костянтинівської громади - вбили 66-річну жінку, пошкодили будинок.



Сама ж Костянтинівка потрапила під артилерійський обстріл. У місті поранено 2 людини, пошкоджено будинок, крамницю, кав'ярню, аптеку, 2 промислові приміщення та 4 інфраструктурні об'єкти.

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Ще 1 людина дістала поранення у Покровську.



"Залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!" - закликав начальник ОВА.

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