РФ выпустила по Украине 2 "Искандера-М" и 183 беспилотника. Уничтожено 77 "шахедов", еще 73 - локационно потеряны, - Воздушные силы
В ночь на 3 мая 2025 года (с 20:30 2 мая) российские войска атаковали Украину двумя баллистическим ракетами Искандер-М, 183-мя ударными БПЛА и беспилотниками-имитаторами других типов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, враг запускал баллистические ракеты из Ростовской обл. и Крыма, беспилотники атаковали из районов: Брянск, Курск, Орел, Миллерово - РФ.
Что удалось сбить нашей ПВО?
Сообщается, что по состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 77 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.
Еще 73 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий).
Последствия атаки
По данным воздушных сил, в результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Донетчина и Николаевщина.
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Тому що та штучно створює собі якісь заборони, т.зв. гуманність, яка ще жодної ракетиНЕ збила.
Я ЗА трикратну відповідь по цапстану, умовинами покидьків не зупинити.
Ізраїль у приклад всім рожевим поні...