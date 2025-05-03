РФ выпустила по Украине 2 "Искандера-М" и 183 беспилотника. Уничтожено 77 "шахедов", еще 73 - локационно потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 3 мая 2025 года (с 20:30 2 мая) российские войска атаковали Украину двумя баллистическим ракетами Искандер-М, 183-мя ударными БПЛА и беспилотниками-имитаторами других типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, враг запускал баллистические ракеты из Ростовской обл. и Крыма, беспилотники атаковали из районов: Брянск, Курск, Орел, Миллерово - РФ.

Что удалось сбить нашей ПВО?

Сообщается, что по состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 77 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

Еще 73 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий).

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Последствия атаки

По данным воздушных сил, в результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Донетчина и Николаевщина.

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