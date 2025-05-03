РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8338 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО
881 8

РФ выпустила по Украине 2 "Искандера-М" и 183 беспилотника. Уничтожено 77 "шахедов", еще 73 - локационно потеряны, - Воздушные силы

Работа ПВО в ночь на 3 мая

В ночь на 3 мая 2025 года (с 20:30 2 мая) российские войска атаковали Украину двумя баллистическим ракетами Искандер-М, 183-мя ударными БПЛА и беспилотниками-имитаторами других типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, враг запускал баллистические ракеты из Ростовской обл. и Крыма, беспилотники атаковали из районов: Брянск, Курск, Орел, Миллерово - РФ.

Что удалось сбить нашей ПВО?

Сообщается, что по состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 77 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

Еще 73 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий).

Смотрите: Сутки на Харьковщине: от вражеских ударов пострадали 4 населенных пункта и город Харьков. ФОТОрепортаж

Последствия атаки

По данным воздушных сил, в результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Донетчина и Николаевщина.

Читайте: Враг ночью атаковал Никопольщину из дронов-камикадзе и артиллерии

Автор: 

обстрел (27312) ПВО (2770) Воздушные силы (2326) война в Украине (4068)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто 33 влучили туди, куди хотіли?
показать весь комментарий
03.05.2025 09:41 Ответить
Славьті за це ЗЕ та його виборців.
показать весь комментарий
03.05.2025 09:43 Ответить
А ти, я так розумію, Пукіна славиш?
показать весь комментарий
03.05.2025 10:04 Ответить
А ти розумово відсталий від народження чи з дати реестраціі на Цензорі у якости пральной машинки ЗЕлених обісраних трусілів своїм ротом?
показать весь комментарий
03.05.2025 10:17 Ответить
Кожний ракетний полк, як і майже люба військова частина параші має так званий офіцерський городок, то я це до того, шо пора відкинути оцю нашу цівілізованність та після кожного удару іскандерами треба лупити не тілько по ППД а і по ДОСам (дома офіцерського складу) і насрати на іх дітинчат та самок. А країни рожевих поні свої повчання нехай оставлять для власних армій коли почне прилітаті то їх містам та буде вбивати їх дітей, жинок та стариків.
показать весь комментарий
03.05.2025 09:42 Ответить
Законні військові цілі. Як )(уйло піндздлів. На параді на параші буде військова техніка, законна військова ціль і всі питанна до )(уйла.
показать весь комментарий
03.05.2025 09:49 Ответить
Ось так рашиські варвари знищують України кожен день і кожну ніч ,влада не реагує як і світова спільнота ,ворог відчув свою безкарність.
показать весь комментарий
03.05.2025 09:52 Ответить
Чому орда перемагає цивілізацію?
Тому що та штучно створює собі якісь заборони, т.зв. гуманність, яка ще жодної ракетиНЕ збила.
Я ЗА трикратну відповідь по цапстану, умовинами покидьків не зупинити.
Ізраїль у приклад всім рожевим поні...
показать весь комментарий
03.05.2025 09:53 Ответить
 
 